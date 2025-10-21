Tramp deyir ki, Ukrayna danışıqları alınmasa, 'çox sayda insan ağır bədəl ödəyəcək'

ABŞ prezidenti Donald Tramp deyir ki, Rusiya – Ukrayna müharibəsini bitirəcək razılaşma əldə etmək cəhdləri davam edir. O, oktyabrın 20-də xəbərdarlıq edib ki, əgər razılıq əldə olunmasa, nəticələr ağır ola bilər.
"Biz hələ də müharibəni dayandırmaq üçün razılaşma əldə etməyə çalışırıq. Alınsa, əla olacaq. Baş tutmasa, çox sayda insan ağır bədəl ödəyəcək", – Tramp deyib.
O, prosesin çətin keçdiyini sözlərinə əlavə edib: "Çünki iki lider bir-birinə gerçəkdən nifrət edir".
Trampın ötən həftə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşündə Kiyevə Ukraynanın dron texnologiyası qarşılığında uzaqmənzilli "Tomahawk" qanadlı raketlərinin verilməsinin mümkünlüyü də müzakirə olunmalıydı. Amma görüşdə bu məsələ ilə bağlı razılaşma əldə olunmayıb.
Tramp oktyabrın 20-də deyib ki, Ukraynaya "Tomahawk" verilməsi göründüyündən "daha qəliz" məsələdir.
Həmin gün ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Moskvanın təşəbbüsü ilə telefonla danışıblar. Onlar Trampla rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin Budapeştdə keçirilməsi planlaşdırılan görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər.
"Reuters" Rubio və Lavrovun oktyabrın 23-də bir araya gələrək bu sammitin parametrlərini müzakirə edəcəyini yazır.
Putinə qarşı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) həbs orderi var. Onun Macarıstana uçuşu üçün Aİ, NATO və BCM iştirakçılarının hava məkanı lazımdır.
Bolqarıstan bildirib ki, Rusiya prezidentinin Budapeştə uçuşu üçün hava koridoru verə bilər.
Aİ-nin 26 üzvü isə Ukraynadakı müharibə üzrə xüsusi tribunalda iştiraka hazır olduqlarını bildiriblər. Bunu Aİ-nin xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas açıqlayıb. Belə bir tribunalın yaradılması ideyasını 2022-ci ildə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen irəli sürüb. Onun Avropa Şurası çərçivəsində formalaşdırılması planlaşdırılır. Rusiya həmin il bu qurumdan çıxıb.
Kreml bu tribunalın legitimliyini tanımayacağını bildirib.