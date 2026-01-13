Azərbaycan xəbərləri
Bakı-Sumqayıt üzrə iki avtobus marşrutunda gedişhaqqı artırılır
Yanvarın 17-dən Bakı-Sumqayıt istiqamətində fəaliyyət göstərən 594 və 595 nömrəli ekspres-marşrutlarda gedişhaqqı 10 qəpik artırılaraq 90 qəpik olacaq.
Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bu gün, yanvarın 13-də bildirilib.
Qurum qeyd edib ki, 594 və 595 nömrəli marşrutlar artıq əsas xətlərə alternativ kimi fəaliyyət göstərəcək: "Sözügedən marşrutlar istifadəyə verildikdə həmin istiqamətdə alternativlər az idi. Hazırda isə bu istiqamət üzrə yeni yaradılmış 500 və marşrutu uzadılmış 503 nömrəli avtobuslar ötən ildən iki şəhər arasında əsas tələbatı qarşılayır. Bu marşrutlarda tarif dəyişilmir və 80 qəpik səviyyəsində qalır. Xətlərdə hazırda 41 ekoloji təmiz CNG mühərrikli avtobus istismar olunur".
Vurğulanıb ki, hər zaman ekspres-marşrutlarda qiymət müntəzəm marşrutlardan daha yüksək təyin olunur.
Adının çəkilməsini istəməyən Sumqayıt sakinlərindən bir neçəsinin AzadlıqRadiosuna deməsinə görə, bundan sonra digər marşrutlarda da bahalaşmanın olacağından narahatdırlar. Onlar qeyd ediblər ki, Sumqayıt şəhəri vaxtilə "fəhlə şəhəri" adlanıb və indi də orada aztəminatlı ailələr az deyil.
Bu ildən Azərbaycanda Tarif Şurasının qərarı ilə benzin 5, dizel yanacağı 10 qəpik bahalaşıb.
Qanunsuz medallar verməkdə günahlandırılan QHT rəhbərlərinin işi məhkəməyə göndərilib
Qanunsuz medallar təsis edərək çoxsaylı şəxslərə verməkdə günahlandırılan Qeyri Hökumət Təşkilatlarının (QHT) vəzifəli şəxsləri barəsində ibtidai istintaq tamamlanıb.
Bu barədə bu gün, yanvarın 12-də Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onlardan "Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri" İB sədri Mehdi Mehdiyev, "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İB-nin sədri Füzuli Rzaquliyev və "Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər" Fondunun prezidenti Sərraf Orucov Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddəsi ilə təqsirləndirilib. Onlar barələrində istintaq orqanının qərarı ilə polisin nəzarəti altına vermə növündə qətimkan tədbirləri seçilib və iş baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Həmin maddə ilə şəxsə cərimə, islah işləri və 3 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.
Bu açıqlamaya sözügedən QHT rəhbərlərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Cavab
Amma onların ötən il bununla bağlı ittihamlara media orqanlarında cavabları yayılıb. "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" (AVMVİB) İdarə Heyətinin sədri F.Rzaquliyev vurğulayırdı ki, onların 7 il bundan əvvəl təşkilatın yaranmasının 25 illiyi münasibətilə təsis edilmiş xatirə və yubiley nişanları təltif olunanlara heç bir əlavə imtiyaz vermir: "Bu xeyirxah aksiya xidmətləri olmuş təşkilat üzvləri və birliyimizlə yaxından əməkdaşlıq edən şəxslər üçün hazırlatdığımız rəmzi minnətdarlıq nümunəsidir. Təşkilatımız bu nişanları heç vaxt rəsmi təltif kimi təqdim etməmiş, onların yalnız ictimai status daşıdığını dəfələrlə bəyan etmişdir".
O əlavə edirdi ki, təşkilat təxminən 2 il bundan əvvəl fərqləndirmə və xatirə nişanlarının təqdimatı prosesini dayandırıb.
Neft hasilatı azalıb, qaz artıb
2025-ci ildə Azərbaycanda 27.7 milyon ton neft (qaz kondensatı ilə birlikdə) hasil edilib. Hasilatın 16.2 milyon tonu "Azəri-Çıraq-Günəşli"nin, 3.8 milyon tonu "Şahdəniz"in, 0.6 milyon tonu "Abşeron" yatağının, 7.1 milyon tonu isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payına düşüb.
Hesabat dövründə 23.1 milyon ton neft (qaz kondensatı ilə birlikdə) ixrac olunub.
2024-cü ildə isə ölkədə 29.1 milyon ton neft hasil edilmişdi. İki il əvvəl ixrac isə 24.4 milyon ton olmuşdu.
Son illər Azərbaycanda neft hasilatı azalmaqda davam edir.
Azərbaycanda neft hasilatı 2009-2010-cu illərdə 50 milyon ton həddini keçərək rekord göstəriciyə (2010-cu ildə 50.838 min ton) çatıb. Lakin bu dövrdən sonra tədricən azalmağa başlayıb. Üstəlik, son bir ildə neftin qiymətlərində 18 faiz düşüş var.
Qaz hasilatı artıb
2025-ci ildə ölkədə 51.5 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib. Onun 25.2 milyard kubmetri ixrac olunub.
2024-cü ildə ölkədə 50.3 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilmişdi..
Son 1 ildə dünya bazarında qazın qiymətində 9 faizə yaxın artım olub.
Azərbaycanda ixracın təqribən 85 faizi neft və qazın payına düşür.
25 dekabr 2025
Azərbaycanın ixracında qeyri-neft-qaz mallarının çəkisi 14 faizdir
2025-ci ilin 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycanın 23 milyard 401 milyon 211 min dollarlıq ixracının 85.83 faizini neft-qaz məhsulları təşkil edib. 14.17 faizi neft-qaz sektoruna daxil olmayan malların payına düşür.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu il neft-qaz məhsullarının ixracda xüsusi çəkisi 1.47 faiz azalıb.
Amma son bir ildə ixracda 3.8 faiz azalma var. Qeyri-neft-qaz ixracında isə artım qeydə alınıb. Bu da, əsasən, qızılın payına düşür. Bu il qızıl kəskin bahalaşıb.
Hələ 2015-ci ildə dünyada neft ucuzlaşanda hökumət qarşısına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsini qoyduğunu açıqlamışdı. Hökumət rəsmilərinin açıqlamalarına görə, qarşıdakı illərdə ixracda qeyri-neft sektorunun çəkisi ciddi şəkildə artmalı idi. Amma ekspertlər düşünür ki, bu sahədə bəzi illər cüzi inkişaf olsa da, hökumət qarşısına qoyduğu məqsədə çata bilməyib. Onların xatırlatmalarına görə, elə 10 il əvvəl də ölkə ixracının 90 faizə yaxını neft və qaz məhsullarının payına düşürdü.
Ağadadaş Ağayev amnistiyaya düşüb
Bu gün, yanvarın 12-də Binəqədi rayon Məhkəməsində müğənni Ağadadaş Ağayev ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi Probasiya xidmətinin təqdimatına baxılıb.
Ölkənin yerli saytlarının xəbərinə görə, qərara əsasən, A.Ağayev şərti cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib.
2024-cü il iyul ayında A.Ağayev ilə "Medera Hospital"ın mühafizəçisi arasında insident baş verib. Ağayev mübahisə etdiyi mühafizəçiyə balta atıb, balta klinikada çalışan bir şəxsə dəyərək xəsarət yetirib. Mühafizəçinin də müğənnini bir neçə dəfə vurduğu bildirilir.
Ötən il yanvarın 8-də Ağayevlə hospital, mühafizəçi və xəsarət alan xadimə arasında barışıq əldə olunub.
Binəqədi rayon Məhkəməsinin hökmünə əsasən, A.Ağayevə 2 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilib. Cinayət Məcəlləsinin 70-ci (şərti məhkum etmə) maddəsi tətbiq edilməklə, 1 il sınaq müddəti təyin olunub və cəza şərti hesab olunub.
Mühafizəçi isə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilib. Onun da cəzası şərti hesab olunub və 2 il sınaq müddəti təyin edilib. O da, akta əsasən, şərti cəzasının qalan hissəsindən azad edilib.
Xatırlatma
Azərbaycanda ötən il dekabrın 22-də Amnistiya aktının icrasına başlanıb.
Rəsmi açıqlamalara görə, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar müəssisələri üzrə amnistiya aktının tətbiq ediləcəyi məhkum sayı 8 minə yaxındır. 5 minə yaxın şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasından azad edilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin, cəzası 6 ay azaldılacaq məhkumların sayı 3 minə yaxındır. Ümumilikdə isə aktın 18 min civarında şəxsə şamil ediləcəyi gözlənir.
Vətəndaş cəmiyyətinin 15-dən çox təmsilçisi bəyanat yayaraq bu aktı "manipulyasiya" adlandırıblar. "Bu Amnistiya aktı nə ümumi məhbus sıxlığı problemini aradan qaldırdı, nə də siyasi məhbusların azad edilməsi üçün əsaslı töhfə verdi", - onların bəyanatında deyilirdi.
Amnistiya aktından əvvəl hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, ölkədə 400-ə yaxın siyasi məhbus var. Onlar vurğulayırlar ki, indiyə qədər amnistiya aktına siyasi məhbus siyahılarında yer alan bir çox şəxslər düşüblər. Onların dindar kəsimdən olan və narkotik ittihamı ilə həbs edilən şəxslər olduğu bildirilir. Amma həbsdə olan müxalifətçilər, ictimai fəallar və jurnalistlər hələlik amnistiyadan kənarda qalıblar.
Rəsmilər isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər. Onlar deyir ki, siyasi məhbus sayılan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
DTX dövlətə xəyanətdə şübhəli sayılan şəxsi həbs edib
Xarici xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb etməsində şübhəli sayılan Azərbaycan vətəndaşı saxlanıb.
Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) yanvarın 9-da yaydığı məlumatda bildirilir.
Məlumatda vurğulanır ki, onu xarici ölkə ərazisində olarkən həmin dövlətin (ölkənin adı çəkilmir) xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri maddi maraq əvəzində məxfi əməkdaşlığa cəlb ediblər: "Ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların tapşırığı əsasında Naxçıvan şəhəri, Şahbuz rayonu ərazilərində yerləşən hərbi və digər strateji əhəmiyyətli obyektlərin videoçəkilişlərini apararaq xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinə təqdim edib. Həmçinin, qeyd olunan şəxsin yaşadığı mənzilə baxış keçirilərkən oradan "Kalaşnikov" tipli avtomat silahın ayrı-ayrı hissələri aşkarlanaraq götürülüb".
O, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 228.1 (qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə) və 274-cü (dövlətə xəyanət) maddələri ilə məsuliyyətə cəlb olunub, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
İttihama saxlanan şəxsin (adı çəkilir) və ya yaxınlarının münasibəti bəlli deyil. Həmin maddələrlə şəxsə ömürlük həbs cəzası verilə bilər.
Xatırlatma
Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında bundan əvvəl də dövlətə, vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edilənlər olub. Onlardan bəzilərinin işi müxtəlif şikayətlərə səbəb olub. Belə işlərdən biri də 2011-ci ildə Naxçıvanda müəmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalov ilə bağlıdır. Yaxınları iddia edirdilər ki, həmin şəxs haqsız yerə vətənə xəyanətdə ittiham olunub və Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işgəncə nəticəsində ölüb. Nazirlikdən isə işgəncə iddiaları yalanlanmışdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 2015-ci ildə ləğv edilib, onun əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti yaradılıb.
AXCP üzvünün narkotik ittihamı ilə tutulduğu deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) Masallı rayon şöbəsinin üzvü Əlixan Rəcəblinin həbs edildiyi bildirilir.
Bu partiyadan verilən məlumata görə, Ə.Rəcəblini yanvarın 7-də Masallı Rayon Polis İdarəsi saxlayıb və məhkəmə onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçib. Onun Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci (satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri xeyli miqdarda əldə etmə, saxlama, hazırlama, emal etmə, daşıma) maddəsi ilə ittiham olunduğu deyilir. Həmin maddə ilə şəxsə 3 ildən 8 ilədək həbs cəzası verilə bilər.
Vurğulanır ki, siqaret belə çəkməyən, səhhətində ciddi problemlər olan Ə.Rəcəblinin narkotiklə əlaqəsi ola bilməz: "Onun həbsi yalnız sosial şəbəkələrdə apardığı siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır".
AXCP-dən bütün bu bildirilənləri, hələlik, cavabdeh rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, siyasi məhbus adlandırılan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin hazırda 20-yə qədər fəalı uzunmüddətli həbsdədir. Onların arasında AXCP sədri Əli Kərimli də var. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Ötən ay, dekabrın 12-də AXCP üzvü Elbəyi Kərimlinin saxlanıldığı 2 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin tibb məntəqəsində vəfat etdiyi açıqlanıb. Partiyadan onun şərləndiyinə görə özünə qəsd etdiyi iddia olunsa da, rəsmi qurumlar ölümün səbəbinin araşdırıldığını bildiriblər. O da narkotik ittihamı ilə 5 il həbs cəzası almışdı. AXCP-dən vurğulanmışdı ki, Kərimli 2023-cü ilin avqustunda keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə "Stalin" yazdıqdan sonra narkotik ittihamı ilə şərlənib.
Elşad Xose sosial şəbəkə hesabındakı ifadəyə görə həbs olunduğunu deyir
Reper Elşad Xose (Əliyev) sosial şəbəkə hesabında hekayə bölməsində qeyri-etik ifadə işlətdiyinə görə həbs olunduğunu bildirib.
AzadlıqRadiosuna verilən məlumata görə, E.Xose vurğulayıb ki, yanvarın 3-ü səhər saatlarında polis əməkdaşları evə gəlib, onu Yasamal rayonu 27-ci polis şöbəsinə aparıblar.
Şöbədə reperin haqqında İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 (xırda xuliqanlıq) və 535.1 (polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddələri ilə protokol tərtib olunub. Orada iddia edilib ki, E.Xose yanvarın 3-ü saat 11:30 radələrində metronun "Nizami" stansiyasının yaxınlığında küçədə söyüş söyüb. Bildirildiyinə görə, polislər onu intizama dəvət ediblər, amma reper sakitləşməyib. Bu üzdən onu saxlayıb şöbəyə aparıblar.
47 yaşlı reper polis şöbəsindən də məhkəməyə aparılıb və haqqında 15 sutka inzibati həbs qərarı çıxarılıb.
E.Xose bu qərardan apellyasiya şikayəti verib. O, sosial şəbəkədə işlətdiyi ifadəyə görə də peşmanlığını dilə gətirib. Deyib ki, cəzalandırılmasına səbəb olan videonu "vine" xarakterli çəkmişdi.
O, yanvarın 7-də apellyasiya məhkəməsində də deyib ki, haqqındakı qərarla razı deyil. Çünki nə xuliqanlıq edib, nə də polisə müqavimət göstərib. Məhkəmədən tanınmış şəxs və ailəli olması, müalicə alması kimi məqamların nəzərə alınmasını xahiş edib.
Lakin apellyasiya məhkəməsi reperin haqqındakı qərarı dəyişməyib.
E.Xosenin xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamı ilə həbs olunması xəbərini yanvarın 8-də qaynarinfo.az yayıb.
Azərbaycan gəmilərinə Rusiya neftinə görə sanksiyalar qoyulub
2025-ci ildə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə (ASCO) məxsus iki gəmi Rusiyaya aid xam neftin daşınması iddiası ilə sanksiyalara məruz qalıb.
Habelə, şirkətin birgə müəssisəsi olan "SA Maritime AFZECO" vasitəsilə sahib olduğu üç gəmi Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya və Kanadanın sanksiyalarına düşüb.
Bu barədə ASCO-nun illik hesabatında deyilir.
Bildirilir ki, rəhbərlik hüquqi araşdırmaya başlayıb, şirkətin və onun birgə müəssisəsinin müvafiq sanksiyaları pozmadığını sübut etmək üçün apellyasiya müraciəti hazırlanır.
Xatırlatma
Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də Ukraynaya genişmiqyaslı təcavüzə başlayıb. Hər iki tərəfdən bir neçə yüz min insanın həlak olduğu, təkcə Ukraynadan bir neçə milyon insanın didərgin düşdüyü bildirilir. Bundan sonra Qərb ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib. Burada xüsusilə Rusiya neft sənayesinə qarşı sanksiyalar əhəmiyyətli yer tutur.
Bu sanksiyalar "kölgə donanması"nın bir hissəsi olan çoxlu sayda neft tankerlərinə, qeyri-şəffaf Rusiya neft treyderlərinə, onun neft xidməti təminatçılarına və bu ölkənin enerji rəsmilərinə də qarşı tətbiq edilir.
Hələ 2014-cü ildə Rusiya Ukraynaya məxsus Krım yarımadasını ilhaq edəndə ona qarşı sanksiyaların tətbiqinə başlanmışdı.
Azərbaycan bu sanksiyalara qoşulmasa da, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Səfərbərlik Xidmətindən 93 nəfərin işi prokurorluğa göndərilib
2025-ci ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) 172 əməkdaşı barəsində intizam tənbehi və təşkilati-ştat tədbirləri görülüb.
Bu barədə Dövlət Xidmətinin bu gün, yanvarın 6-da ötən ilin yekunlarına dair yayılan məlumatında bildirilir.
Onlardan 65-i rəhbər heyətə daxil olub.
ŞHXÇDX vurğulayır ki, o cümlədən doqquz əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb və ya əmək müqaviləsinə xitam verilib.
"Ümumilikdə ötən il 44 fakt üzrə 93 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilib", - məlumatda əlavə edilir.
Qanunvericilikdə dəyişiklik
2023-cü ilin sonundan Azərbaycanda müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yararlı olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişib. Bununla bağlı "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" Qanuna dəyişiklik edilib.
Prezident "Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" üç il əvvəl oktyabrın 6-da fərman imzalamışdı. Qanunvericilik fərmana uyğunlaşdırıldı. Fərmana əsasən, 2024-cü il iyulun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi zamanı yekun tibbi müayinəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir. Əvvəlki qanunvericilikdə xidmətə yararlı olub-olmamaq məsələsində əsas söz sahibi SHXÇX nəzdində tibbi komissiyalar sayılırdı. Hələlik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bu məsələlərlə bağlı hər hansı hesabat vermir.
Şikayətlər qalır
Üstəlik, həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı vətəndaşlardan eşidilən şikayətlər heç də tam aradan qalxmayıb. Şikayətlərdə xidmətə yararsız gənclərin süründürməçiliklə üzləşdikləri, bəzi hallarda isə xidmət yerinin seçilməsində "tapşırma"ların rol oynaması və başqa iddialar yer alır. Konkret şikayətlərə cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanda siqaretlər bahalaşıb
Azərbaycanda siqaretlər qiymət və markasından asılı olaraq təqribən 8-10 faiz arasında bahalaşıb.
Bakıdakı mağazalarda bunun əsasən dünən, yanvarın 4-dən baş verdiyi bildirilir.
Onlar qiymət artımının topdansatış məntəqələrində də baş verdiyini vurğulayıblar.
Rəsmi qurumlar, hələlik, məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Bundan əvvəl isə ölkədə bəzi tütün məhsullarının bahalaşdığı açıqlanmışdı.
Bu ildən Azərbaycanda tütün məmulatları üzrə aksiz vergiləri artırılıb.
Üstəlik, Azərbaycanda elektron siqaretlərdən istifadə qadağan olunacaq. Bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunan "Tütün və tütün məmulatı haqqında" qanuna dəyişiklik layihəsində əksini tapıb.
Ekspertlər hesab edirlər ki, belə qadağa və qiymət artımı ilə yanaşı, sosial, maarifləndirici layihələr də həyata keçirilməlidir.
Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı müzakirə edilib
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanvarın 4-də Birləşmiş Ştatlardan (ABŞ) gələn nümayəndə heyəti ilə ikitərəfli əməkdaşlığa aid bir çox məsələləri müzakirə edib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, nümayəndə heyətinə ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsinin üzvü, Oklahomadan respublikaçı senator Markueyn Mallin və Nümayəndələr Palatasından bir sıra konqresmenlər daxildir.
Bildirildiyinə görə, qonaqlar ötən ilin avqustunda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşma münasibətilə dövlət başçısına təbriklərini çatdırdılar.
Prezident isə, öz növbəsində, artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında ticarət münasibətlərinin yaradıldığını deyərək bu xüsusda Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixrac edildiyini vurğulayıb. O, 1992-ci ildə qəbul edilən və Azərbaycana yardımları dayandıran "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907-ci düzəlişin iki ölkə arasında əlaqələrin bugünkü inkişafının mahiyyətinə uyğun olmadığını deyib. Əliyev ABŞ prezidenti Donald Trampın bu düzəlişin fəaliyyətini dayandırmasını yüksək qiymətləndirərək onun tamamilə ləğvi istiqamətində Konqres üzvlərinin də bundan sonra səylərini davam etdirəcəyinə ümidvar olduğunu söyləyib.
Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında siyasi, iqtisadi, enerji, müdafiə, müdafiə sənayesi, təhsil, informasiya texnologiyaları, süni intellekt və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib.
Trampa qədər...
Rəsmi Bakının son illər Qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ ilə münasibətlərində ayrı-ayrı vaxtlarda gərginlik müşahidə edilib. ABŞ rəsmiləri, bir qayda olaraq, Azərbaycanda fundamental azadlıqlar və tənqidçilərin həbsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Azərbaycan rəsmiləri isə belə çağırışları ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi dəyərləndiriblər.
Lakin 2024-cü ilin noyabrında Tramp ABŞ prezidenti seçildikdən sonra iki ölkə arasında isti münasibətlər yaranıb.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.
Prezident: 'Valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir'
"Biz bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik". Prezident İlham Əliyev bunu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində deyib.
"İqtisadi inkişafa gəldikdə, biz bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik. Bizim valyuta ehtiyatlarımız tarixi rekord həddə çatıb - 80 milyard dollardan artıqdır. Bizim xarici borcumuz daha da aşağı düşüb, bu gün ümumi daxili məhsulumuzun (ÜDM) cəmi 6.3 faizini təşkil edir", - o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 100 faizdir, ondan da çoxdur. "Bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir və təsadüfi deyil ki, dünyanın aparıcı reytinq agentlikləri Azərbaycanın kredit reytinqini qaldırıblar - investisiya reytinqini müsbət reytinq səviyyəsinə qaldırıblar", - o əlavə edib.
Amma...
Müstəqil iqtisadçılar ölkədə iqtisadi inkişafla bağlı fikirləri bir elə də bölüşmürlər. Onlar vurğulayırlar ki, bu ilin 11 ayında ÜDM cəmi 1.6 faiz artıb və bu, real artım sayılmır. Üstəlik, xatırlanır ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac azalıb, idxal isə artıb.
2026-cı ildə həm vergi və rüsumlar, həm də cərimələr artırılır. Müstəqil iqtisadçılara görə, vergilər, rüsumlar bundan sonra da artacaq, çünki, hökumətin hədəfi yanlışdır - hədəf vətəndaş hesabına büdcəyə əlavə gəlir gətirməkdir, əslində isə məqsəd iqtisadi aktivliyin artırılması olmalıdır.
Elə cərimə var, 10 dəfə artırıldı
Milli Məclisin bu gün, dekabrın 30-da keçirilən iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər axırıncı - üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Layihədə bir sıra məsələlərlə bağlı cərimələr kəskin şəkildə artırılır. Vergi hesabatlarının və dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabatların təqdim edilmə qaydalarının pozulmasına görə cərimələr xüsusilə diqqət çəkir. Belə hallara görə fiziki şəxslər 300 manat (hazırkı cərimə 50 manatdır), hüquqi şəxslər isə 1000 manat (hazırkı cərimə 100 manatdır) cərimə ediləcək.
Gələn ildən Azərbaycanda bir sıra sahələr üzrə həm vergi və rüsumlar, həm də cərimələr artırılır. Ekspertlər bunu ölkəyə daxil olan neft pullarının azalması ilə izah edirlər. Həm hasilat azalır, həm də qiymət düşür.
Neft Fondunun gələn il üçün büdcəsi azalır
Bu gün, dekabrın 29-da prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ADNF) 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib.
Fondun büdcəsinin gəlirləri 13 milyard 32 milyon, xərcləri isə 13 milyard 16 milyon manat təşkil edib. Həm gəlirdə, həm də xərcdə azalma var – müvafiq olaraq, 9.8 faiz və 11 faiz.
Gələnilki xərclərin 12 milyard 835 milyon manatı Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsinə transfertin payına düşür.
Xatırlatma
Hazırda ADNF aktivlərinin 70 milyard ABŞ dollarından çox olduğu bildirilir.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Onun yaradıldığı vaxtdan ümumi gəlirlərinin 210 milyard ABŞ dollarından çox olduğu deyilir.
Fondun hesabatlarında ona daxil olan vəsaitlərin böyük bir hissəsinin dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşməsinə ayrıldığı açıqlanıb. Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Azərbaycan Türkiyə ilə ticarəti azaldıb, Rusiya ilə artırıb
Bu ilin 11 ayında Azərbaycan Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsini azaldıb, Rusiya ilə artırıb.
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət əməliyyatlarının həcmi 5.2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatında bildirilir. Məlumata əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 424.3 milyon ABŞ dolları və ya 7.5 faiz azdır.
Hesabat dövründə Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 11.66 faizi həcmində olub. Bununla da sözügedən ölkə Azərbaycanın ən çox ticarət əməliyyatları apardığı ölkələr sırasında ikinci pillədə qərarlaşıb.
Cari ilin yanvar-noyabrında Azərbaycandan Türkiyəyə 3 milyard dollarlıq məhsul ixracı qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 440 milyon ABŞ dolları və ya 12.5 faiz azdır.
Hesabat dövründə Türkiyədən Azərbaycana isə 2.125 milyard ABŞ dolları dəyərində ixrac əməliyyatları icra olunub. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15.7 milyon ABŞ dolları və ya 0.7 faiz artım deməkdir.
Əvəzində isə Azərbaycanın başqa bir qonşusu -Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi bir qədər də güclənib. Bu ilin 11 ayında Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard 87 milyon dollar dəyərində (+0.3 faiz) məhsul ixrac edib. İdxal isə 3 milyard 420 milyon dollar (+3.8 faiz) təşkil edib.
Bununla belə, Rusiya Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində 10.11 faizlə üçüncü yeri tutur.
Son bir ildə Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərində siyasi baxımdan müəyyən gərginlik olduğu iddia edilirdi. Xüsusilə də ötən il dekabrın 25-də Bakıdan Qroznıya uçan təyyarənin Qazaxıstanda qəzaya uğraması və 38 nəfərin həlak olmasının münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olduğu vurğulanırdı. Bəzi ekspertlər deyir ki, əslində Qərb ölkələri və onun dəyərlərinə sözügedən hər iki ölkənin rəhbərliyində eyni münasibət bəsləndiyindən onların arasında reallıqda dərin böhran hökm sürmür.