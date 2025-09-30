Dünya xəbərləri
Rusiya Sumıda yaşayış evini vurub, bir ailə məhv olub
Sentyabrın 30-na keçən gecə Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində yaşayış evinə dron zərbəsi endirib. Ev Krasnopol rayonunun Çernetçina kəndində yerləşir.
Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorovun dediyinə görə, həmin evdə iki azyaşlı uşaqları olan ailə yaşayırmış və sağ qalan olmayıb. Xilasedicilər dağıntılar altından valideynlərin, 6 və 4 yaşlı oğlanların meyitlərini çıxarıblar.
"Bu, bütün icma və vilayət üçün dəhşətli və əvəzolunmaz itkidir. Çernetçinada ailənin ölümünü heç vaxt unutmayacaq, bağışlamayacağıq", – o deyib.
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Sumı vilayəti Rusiya ordusunun daimi atəşi altındadır. Bir gün öncə Konotop rayonunda yaşayış məskəni vurulub, bir nəfər xəsarət alıb.
Ukrayna hakimiyyəti, beynəlxalq qurumlar mülki binalara hücumları Rusiyanın hərbi cinayətləri sayırlar. Rusiya rəhbərliyi isə təcavüzkar müharibədə Ukraynanın mülki infrastrukturuna, əhalisinə qəsdən zərbələr endirilmədiyini bildirir.
Bütün xəbərləri izləyin
Daşkənddə 2 minədək uşağın süd məhsullarından zəhərləndiyi ehtimal olunur
Daşkənd vilayətində uşaq bağçalarında uşaqlar kütləvi zəhərlənib. Bu barədə gazeta.uz nəşri yazıb. Sanitar-epidemioloji rifah və ictimai sağlamlıq komitəsi sədrinin birinci müavini Nurmat Atabekov 1900-dən çox uşaqda zəhərlənmə simptomlarının müşahidə olunduğunu, onlardan 900-dən çoxunun xəstəxanaya yerləşdirildiyini deyib. Uşaqlarda hərarət, susuzluq, qusma halları qeydə alınıb.
Zəhərlənmə ötən həftə baş verib. Bukin, Pskent, Bekabad, Akkurqan, Kuyiçirçik rayonlarında valideynlər uşaqları uşaq bağçalarından xəstəxanalara aparıblar. Sentyabrın 26-da səhər xəstəxanalarda 961 pasiyent uşağın 941-nin vəziyyəti yüngül, 22-nin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilib. Pskent rayonundakı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanası dolduğundan bəzi xəstələri qonşu şəhər və rayonlardakı tibb ocaqlarına köçürüblər.
İnternetdə Daşkənd vilayətindəki tibb ocaqlarından yayılan videoların birində tibb işçisi həmkarlarından yardım istəyir, tibb bacılarının pasiyent axınının öhdəsindən gələ bilmədiyini deyir.
Uşaqların kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı yeddi nəfər saxlanılıb. Onların arasında süd məhsulları istehsal edən şirkətin üç təmsilçisi, eləcə də autsorsinq şirkətlərinin vəzifəliləri var.
Sanitariya qanunvericiliyinin və ya epidemiya əleyhinə qaydaların pozulması üzrə cinayət işi açılıb.
Arxiyepiskop Mikael Acapaxyana 2 il 6 ay həbs istənildi
Prokuror Arman Bağdasaryan Şirak yeparxiyasının rəhbəri, hakimiyyəti ələ keçirməyə çağırışda ittiham olunan arxiyepiskop Mikael Acapaxyana 2 il 6 ay azadlıqdan məhrumetmə cəzası tələb edib.
Sentyabrın 29-da bu iş üzrə əlavə dinləmələr başlayıb.
Yepiskopu cərimə və 5 ilədək həbs cəzası gözləyir. Vəkili Ara Zohrabyan bu məhkəmədə ədalət olmadığını deyib.
24 sentyabr
Erməni Apostol Kilsəsinin arxiyepiskopu hakimiyyəti devirməyə açıq çağırışlarda təqsirli bilinib
Sentyabrın 24-də Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin Şirak yeparxiyasının rəhbəri arxiyepiskop Mikael Acapaxyanı hakimiyyətin devrilməsinə açıq çağırışlarda təqsirli bilib.
Bu ittiham üzrə cərimə və ya 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
İş üzrə əlavə məhkəmə iclası sentyabrın 29-da keçiriləcək və arxiyepiskopa cəza kəsiləcək. Acapaxyan üç aydan çoxdur həbsdə saxlanılır və barəsində həbs-qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib.
İttiham bir il öncə verilmiş bir müsahibəyə əsaslanır. Orada arxiyepiskop çevrilişin vacibliyindən danışıb. O zaman Ermənistan Baş Prokurorluğu bu açıqlamalarda cinayət tərkibi görməyib, cinayət işi açılmayıb. İş açılanda isə hüquq-mühafizə orqanları bildiriblər ki, Acapaxyan bu fikirləri dəfələrlə təkrarlayıb və bu, cinayət təqibinə səbəb olub.
Acapaxyan bu ittihamları siyasi təqib sayır, özünü təqsirli bilmir. Məhkəmədə deyib ki, həbsdə də azaddır: "Allahla və özümlə danışmağa çox imkanım oldu. Buna görə xoşbəxtəm və minnətdaram. Bu hökumətin dövründə, siyasi səbəblərlə də olsa, müttəhim olmaq mənim üçün şərəf, sevinc və xoşbəxtlikdir".
Acapaxyanın vəkilləri məhkəmə prosesində pozuntular olduğunu, məhkəmə hökmünün ədalətli olacağına şübhə etdiklərini deyiblər. Vəkillər axtarış vaxtı qanun pozuntularına, eyni maddə ilə suçlanan şəxslərin ev dustaqlığına buraxıldığı halda, Acapaxyanın həbsdə olmasını vurğulayıblar.
"Onlar elə bir cəza təyin edəcəklər ki, din xadimi seçkilərə qədər həbsdə saxlanılsın", – vəkil Ara Zohrabyan belə deyib.
Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri 2026-cı ilin iyununa təyin olunub.
2025-ci ilin iyununda Yerevanda məhkəmə Erməni Apostol Kilsəsinin digər din xadimi, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanı iki aylıq həbs edib. O, Kilsənin Ali Ruhani Şurasının üzvüdür, Ermənistanın şimal-şərqində yerləşən Tavuş vilayətinin eyniadlı yeparxiyasına rəhbərlik edir. Baqrat baş nazir Nikol Paşinyana qarşı çıxışları ilə tanınır. Ona da hakimiyyətin ələ keçirilməsi cəhdi ittihamı irəli sürülüb.
Saakaşvili və keçmiş mühafizə xidmətinin başçısı büdcəyə 3.3 milyon dollar qaytarmalıdır
Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili və onun keçmiş mühafizə xidmətinin başçısı Teymuraz Canaşiya dövlət büdcəsinə təxminən 3.3 milyon dollar (9 milyon lari) qaytarmalıdırlar. Bu barədə Tbilisi şəhər Məhkəməsi sentyabrın 29-da qərar çıxarıb.
Onlar büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsinə dair "pencək işi" üzrə təqsirli bilinmişdilər.
Saakaşvilinin vəkili Beka Basilaya qərarın siyasi sifarişli olduğunu bildirib, məhkəmə sisteminin hakim partiyaya tabe olduğunu iddia edib.
Bu ilin martında Saakaşviliyə 8 il həbs, Canaşiyaya 300 min lari cərimə cəzası kəsilib. Bundan sonra Maliyyə Nazirliyi 9 milyon lari məbləğində büdcə vəsaitinin qaytarılması üzrə mülki iddia qaldırıb.
Sentyabrın 29-da bu iş üzrə apellyasiya məhkəməsi keçirilir. Prokurorluq Canaşiyaya da həbs cəzası tələb edir.
Əvvəlki hökmlərə əsasən, Saakaşvili 2034-cü ilin aprelinədək həbsdə qalacaq. O və tərəfdarları bütün işlərin siyasi motivli olduğunu deyir.
Moskvaətrafına dron hücumu iki nəfərin həyatına son qoyub
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi səkkiz region üzərində Ukraynanın 78 dronunun vurulduğunu bildirib.
Moskva vilayətinin rəhbəri Andrey Vorobyovun dediyinə görə, hava hücumundan müdafiə qüvvələri Voskresensk və Kolomna üzərində dörd dron vurub. Voskresenskdə fərdi evdə başlayan yanğın 76 yaşlı qadın və onun 6 yaşlı nəvəsinin həyatına son qoyub.
Bir neçə evin pəncərələri və fasadıma ziyan dəyib.
Müdafiə Nazirliyi həmçinin Bryansk vilayəti üzərində 24 dronun vurulduğunu açıqlayıb. "Supernova+" və "Astra" Telegram-kanalları bildirir ki, Karaçevdəki "Elektrodetal" zavodu hücuma məruz qalıb. Bu zavod "Radioelektron Texnologiyalar" konserninin tərkibindədir, hərbi sənayedə də istifadə olunan elektrik birləşdiriciləri istehsal edir.
Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Boqomaz dron hücumunu, zavodda yanğını şərh etməyib. Amma dron hücumundan xəsarət alan olmadığını, operativ və fövqəladə xidmətlərin ərazidə fəaliyyət göstərdiyini bildirib.
Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Belqorod vilayətində 21, Voronej və Smolensk vilayətlərinin hərəsində 9, Orlov vilayətində 3, Kursk vilayətində isə bir dron vurulub.
ABŞ-də şatdaun riski. Tramp Konqres liderləri ilə görüşməlidir
Oktyabrın 1-dən ABŞ hökumətinin bağlanma (şatdaun) riski Asiyada səhmlərin həftəyə ehtiyatla başlamasında özünü göstərir. Mümkün şatdaun sentyabrın əmək bazarı hesabatı və digər əsas iqtisadi məlumatların dərcini də təxirə sala bilər.
Prezident Donald Tramp sentyabrın 29-da Konqres liderləri ilə hökumətin maliyyələşdirilməsini müzakirə edəcək. Tərəflər razılığa gəlməsə, çərşənbə günü – oktyabrın 1-dən şatdaun başlaya bilər.
Həmin gün ABŞ-nin ağır yük maşınları, dərmanlar və digər məhsullara yeni tarifləri qüvvəyə minəcək.
"Bank of America" analitikləri qeyd edir ki, bir həftəlik şatdaun iqtisadi artımı 0.1 faiz azalda bilər. Amma ixtisarlar istehlakçı inamına və əmək bazarına ciddi zərbə vura bilər.
Ağ ev sentyabrın 24-də federal agentliklərə bu həftə mümkün şatdaun üçün kütləvi ixtisar planları hazırlamağı tapşırmışdı. "Reuters" yazırdı ki, öncəki şatdaunlarda işçiləri müvəqqəti məzuniyyətə göndərirdilər, bu dəfə tamam fərqli proses gözlənilir.
Bazar ertəsi – sentyabrın 29-da Asiya bazarlarında "S&P 500" və "Nasdaq" fyuçersləri 0.2 faiz, Cənubi Koreya indeksi isə 1.2 faiz artıb.
Dollar indeksi sabit qalıb.
Neft bir qədər ucuzlaşıb. Səbəb İraqın muxtar Kürdüstan bölgəsindən Türkiyəyə xam neft axınının iki il yarımdan sonra bərpa olunmasıdır.
Digər yandan, "Reuters" xəbər verir ki, OPEC+ oktyabrın 5-nə gözlənən iclasda gündəlik hasilatı azı 137 min barel artırmağa razılıq verə bilər.
"Brent" markalı neft 0.8 faiz ucuzlaşaraq bir barel üçün 69.57 dollar, ABŞ xam nefti isə 0.9 faiz azalaraq 65.14 dollar olub.
İrana sanksiyalar bərpa olunub
Avropa üçlüyü (E3) – Britaniya, Fransa və Almaniya sentyabrın 28-də İrana "snapback" sanksiyalarının bərpa olunduğunu açıqlayıblar.
ABŞ sanksiyalarının təsiri altında olan İranda milli valyuta dollara qarşı 1.12 milyon rial səviyyəsinə enərək tarixi rekord vurub.
E3 Tehrana sanksiyalara qarşı hər hansı bir "gərginləşdirici" addım atmaması üçün xəbərdarlıq edib, onu xüsusilə ABŞ ilə danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
"BMT sanksiyalarının bərpası diplomatiyanın sonu deyil", – E3-ün xarici işlər nazirləri birgə bəyanatda bildiriblər.
Bəyanatda deyilir ki, İran nüvə obyektlərinə BMT müfəttişlərinin (BAEA) girişini bərpa etməyib, yüksək həddə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatına dair hesabat hazırlayıb agentliyə təqdim etməyib.
Rubionun çağırışı, Tehranın mövqeyi
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio BMT üzvlərini Tehrana sanksiyaları dərhal tətbiq etməyə çağırıb. O, həmçinin İranı birbaşa danışıqları "yaxşı niyyətlə, yubatmadan" qəbul etməyə səsləyib.
Tehran E3-ün sanksiyaları bərpa etməsini "qanunsuz" adlandırıb.
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ötən həftə Nyu-Yorka BMT Baş Assambleyasına yığışan üzv ölkələri Tehrana qəsddə ittiham edib.
"Nyu-Yorkda gördüklərim dialoqun uğursuzluğunun təsadüfi olmadığını göstərir", – deyən nazir sanksiyaların bərpasına hər hansı bir cəhdin "keçərsiz və etibarsız" olduğunu bildirib.
Avropa ölkələri İranın 2015-ci il nüvə sazişini pozduğunu deyərək sanksiyaların bərpasından ötrü 30 günlük geri sayım başlatmışdılar. Həmin sazişin məqsədi İranın nüvə silahı hazırlamasını önləmək idi.
Polşada 20 nəfər saxlanılıb – Belarus və Rusiyaya 600 bahalı avtomobil satılıb
Polşada Belarus və Rusiyaya sanksiyalardan yan keçərək təxminən 600 bahalı avtomobil satışına görə 20 nəfər saxlanılıb. Məlumatı Polşa polisinin Mərkəzi İstintaq Bürosu yayıb.
Saxlanılan şəxslərin 2021-2025-ci illərdə Polşa, Çexiya, Litva, Almaniya və Avropanın digər ölkələrində fəaliyyət göstərən mütəşəkkil cinayət qrup üzvləri olduğu bildirilir. İstintaqa görə, onlar saxta şirkətlərdən yararlanıblar.
BMW, "Mercedes", "Porsche", "Lexus" və "Range Rover" kimi lüks avtomobilləri salonlardan alıb, başqa şirkətlərə satıb, sonra isə Avropa İttifaqı ölkələrində alıcılara paylayıblar. Avtomobillər yenidən Polşaya gətirilib və, əsasən, Belarus, Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri vasitəsilə Rusiyaya və Belarusa satılıb.
Polisin bilgisinə görə, qrup üzvlərinin nəzarətində olan şirkətlərə 40 milyon zlotidən (11 milyon dollar) çox məbləğdə ƏDV əsassız olaraq geri qaytarılıb.
Saxlananlar mütəşəkkil cinayətkar qrupa rəhbərlik və onda iştirak, azı 17 milyon zloti (3 milyon dollar) dəyərində saxta ƏDV fakturaları yazmaq, pul yumaq, Rusiyaya və Belarusa sanksiyalardan yayınmaqda ittiham olunurlar. 20 nəfərdən ikisinə 3 aylıq həbs kəsilib.
Axtarış zamanı polis saxlananların aktivlərini, zinət əşyalarını, müxtəlif valyutalarda nağd pul vəsaitlərini müsadirə edib. Şübhəlilərin bank hesablarında 10 milyon zlotidən (2.7 milyon dollar) çox vəsait dondurulub.
Latviyada isə Rusiyaya bahalı avtomobillərin tədarük kanalı bağlanıb. Avtomobillər sanksiyalardan yan keçərək Belarus vasitəsilə göndərilirmiş.
Qazaxıstanda həbs xəbəri yayılmış XİN başçısı prezidentin köməkçisi təyin olunub
Sentyabrın 26-da Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) kadr dəyişiklikləri aparıb.
Murat Nurtleu xarici işlər naziri vəzifəsindən azad edilib və prezidentin beynəlxalq investisiya və ticarət əməkdaşlığı üzrə köməkçisi təyin olunub.
Ermek Koşerbayev yeni xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin olunub. O, 2025-ci ilin fevralından baş nazirin sosial məsələlər üzrə müavini idi. Daha əvvəl Şərqi Qazaxıstan vilayətinin hakimi, Qazaxıstanın Rusiyadakı səfiri və XİN-də məsul katib vəzifələrində çalışıb.
Tokayev beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Erjan Kazıxanı da vəzifəsindən azad edib. Onu ölkəsinin BMT-nin Cenevrədəki təmsilçiliyi və digər beynəlxalq qurumlar yanında daimi nümayəndə təyin edib.
Sentyabrın əvvəlində orda.kz onlayn nəşri xarici işlər naziri M.Nurtleunun, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin (KNB) bir neçə yüksək vəzifəlisinin və işadamı Hacı Hacıyevin istintaq altında olduğunu yazıb. İddiaya görə, qanlı yanvar hadisələrindən sonra qısa müddət KNB sədrinin müavini işləmiş Nurtleu Hacıyevin köməyi ilə xüsusi xidmət orqanı daxilində gizli struktur yaradıb. Bu struktur Nurtleunun maraqları daxilində izləmə, dinləmə və bəzi şəxslərin təqibi ilə məşğul olub.
Amma Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya naziri Aida Balayeva, daha sonra digər rəsmi kanallar Nurtleunun saxlanılması xəbərini təkzib edib. Orda.kz isə iddiasında israr edib.
Sentyabrın 6-da Qazaxıstan XİN M.Nurtleu ilə ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa arasında telefon danışığı barədə açıqlama yayıb. İki gün sonra Nurtleu prezident Tokayevin müraciəti öncəsi parlament binasına gəlib. O, jurnalistlərə özünün guya həbs olunması ilə bağlı şayiələri "yalan və absurd" adlandırıb.
Tramp Türkiyəni Rusiyadan neft almağı dayandırmağa çağırıb
ABŞ prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü zamanı deyib ki, Türkiyənin Ukraynadakı müharibəni bitirmək üçün edə biləcəyi ən yaxşı şey Rusiyadan neft və qaz almağı dayandırmaqdır.
Tramp Ağ evin Oval kabinetində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən vurğulayıb ki, həm Putin, həm də Zelenski Ərdoğana hörmət edir: "O, istəsə, Ukraynadakı müharibəyə böyük təsir göstərə bilərdi, amma bitərəf qalmağı üstünlük tutur".
ABŞ prezidenti dəfələrlə NATO və Avropa İttifaqı ölkələrini Rusiyadan neft və qaz almağı dayandırmağa çağırıb və söz verib ki, bunu etsələr, Çin də daxil olmaqla, Rusiya enerji resurslarını almağa davam edən ölkələrə qarşı sərt sanksiyalar qoyacaq.
NATO ölkələri arasında Türkiyə Rusiya karbohidrogenlərinin ən böyük idxalçısıdır (26 faiz). "Energy Intelligence"in məlumatına görə, iyunda Türkiyə gündə 300 min bareldən çox Rusiya nefti alıb.
Avqustda prezident Tramp Rusiyadan neft aldığı üçün Hindistana 25 faizlik rüsum tətbiq edib. Yeni Dehli üçün ümumi tarif 50 faizdir. Buna baxmayaraq, Hindistan OPEC+ ölkələrindən daha aşağı qiymətlərlə xam neft idxalını davam etdirir.
Dövlət katibinin verdiyi şam yeməyinə Gürcüstanı çağırmayıblar
Sentyabrın 24-də ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Nyu-Yorkda transatlantik şam yeməyi təşkil edib. Aİ və NATO üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirləri, həmçinin İsveçrə, Ukrayna, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri tədbirə dəvət olunublar. AzadlıqRadiosunun gürcü xidməti Gürcüstan təmsilçilərinin yeməyə dəvət olunmadığını yazır.
ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi bəyanatında deyilir ki, M.Rubio şam yeməyində transatlantik tərəfdaşlığın sülh və rifahın təmin olunmasında rolunu vurğulayıb. O, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması üçün diplomatik əlaqələrin, Çinin zərərli təsirinə qarşı mübarizənin, Yaxın Şərqdə sabitliyin təmin olunması üçün əməkdaşlığın vacibliyindən danışıb. Dövlət katibi İranın heç vaxt nüvə silahı əldə etməməsini təmin etməyin əhəmiyyətini qeyd edib. O, ABŞ prezidentinin Ermənistanla Azərbaycan arasında uzunmüddətli sülhə nail olunması yönündəki uğurlarını da vurğulayıb.
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili və digər rəsmilər də BMT Baş Assambleyasında iştirak edirlər. Onları Gürcüstan müxalifəti və ictimaiyyətinin bir hissəsi legitim saymır.
Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili jurnalistlərin bu haqda sualına cavabında deyib ki, "prezident ABŞ-yə şam yeməyinə yox, işə görə gedib".
"ABŞ prezident tərəfindən idarə olunan dövlətdir. Gürcüstan prezidenti ABŞ prezidentinin verdiyi qəbulda iştirak edib, onunla ünsiyyət qurmaq imkanı olub. Bu, bizim üçün önəmlidir", – o əlavə edib.
M.Kavelaşvili bir sıra həmkarları ilə qısa söhbətlər apardığını bildirib. O, Azərbaycan, İsveçrə və Polşa liderləri ilə söhbət edib, Slovakiya və Serbiya prezidentləri ilə də görüşüb.
Sarkoziyə beş il həbs kəsildi – Qəddafinin pulları ilə bağlı iş üzrə
Parisdə məhkəmə Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozini 5 il həbs cəzasına məhkum edib. O, 2005-2007-ci illərdə Liviya rejiminin onun seçki kampaniyasını maliyyələşdirməsi işində cinayətkar sövdələşmədə təqsirli bilinib. O zaman Liviyaya Müəmmar Qəddafi rəhbərlik edirdi.
Keçmiş prezident bu iş üzrə digər epizodlarla bağlı bəraət alıb – dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi, passiv korrupsiya və seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsi qaydalarının pozulması ittihamları üzrə. Prokurorluq ona 7 il həbs cəzası istəmişdi.
70 yaşlı Sarkozi ittihamları rədd edib, işin siyasi motivli olduğunu deyib.
2007-2012-ci illərdə Fransa prezidenti olmuş Sarkozi 2011-ci ildə Liviyaya hərbi müdaxiləni fəal dəstəkləyib. Bu müdaxilə nəticəsində Qəddafi devrilib və öldürülüb.
Sarkozi ilk dəfə deyil məhkəmədə mühakimə olunur. 2021-ci ilin martında o, korrupsiya və nüfuz alverində təqsirli bilinib, 1 il həbs və 2 il şərti cəza alıb. Sonradan bu cəza elektron qolbaq və qismən ev dustaqlığı ilə əvəzlənib.
Elə həmin ilin payızında o, 2012-ci il kampaniyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsinə görə bir daha məhkum olunub. Əvvəlcə ona 1 il həbs cəzası kəsilib. Sonra bu cəza 6 aya salınıb, elektron qolbaqla əvəz olunub.
Rusiyada orduya çağırış ilboyu aparılacaq
Rusiya Dövlət Duması yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək, yəni ilboyu hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bu haqda "İnterfaks" məlumat yayıb.
Qanun hərbi komissarlıqlara imkan verəcək ki, ilboyu çağırışçılarla bağlı tibbi müayinələr və psixoloji seçim aparsın, çağırış komissiyalarının iclaslarını keçirsin. Çağırış vərəqələri də konkret ayla bağlı olmadan göndəriləcək. Bu, çağırış məntəqələrinə düşən yükün bərabər paylanmasına, çağırışın keyfiyyətinin artırılmasına imkan yaradacaq, - qanun layihəsinin izahında belə deyilir.
Çağırışçıların hərbi hissələrə əvvəlki kimi ildə iki dəfə – yazda və payızda göndəriləcək.
Qanunun 2026-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minəcəyi gözlənilir.
Paşinyan Rusiyaya gedib
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə yola düşüb. O, sentyabrın 25-də Moskvada "Beynəlxalq Atom Enerjisi Həftəsi" konfransında iştirak edəcək.
Kreml bir gün öncə bildirib ki, tədbirə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, həmçinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrossi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Myanmanın müvəqqəti prezidenti Min Aun Hlayn, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Efiopiya baş naziri Abiy Əhməd qatılacaq.
Sonuncu dəfə Ermənistanın baş naziri ilə Rusiya prezidenti avqustun 31-də Çində, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində görüşüb.
Son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzunun zəiflədiyi, Azərbaycanla Ermənistanın Moskvanın təsirindən çıxmağa çalışdığı fikirləri səslənir. İki ölkənin avqustun 8-də Vaşinqtonda görüşü, orada sülh sazişinin paraflanması bu fikirləri gücləndirib. Rəsmi Bakının da Moskva ilə münasibətlərində soyuqluq yaşanır. Amma bəzi təhlilçilər Rusiyanın Cənubi Qafqazı asanlıqla əldən verməyəcəyini deyirlər.
Ukrayna Rusiyanın Su-34 bombardmançısını vurduğunu bildirir
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Zaporojye istiqamətində Rusiyanın Su-34 qırıcı-bombardmançı təyyarəsini vurduğunu bildirir.
Təyyarənin səhər saat 4:00 radələrində vurulduğu açıqlanıb. Ukrayna təyyarənin Zaporojyeyə idarə olunan aviabombalarla hücumlar etdiyini deyir.
Ukrayna həmçinin Rusiyanın işğal etdiyi Krımda iki An-26 təyyarəsinin və radiolokasiya stansiyalarının məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi (QRU) yayıb.
"Yarımadaya reyd zamanı Ukrayna hərbi kəşfiyyatının xüsusi təyinatlıları Rusiya işğalçılarının iki An-26 nəqliyyat təyyarəsini yandırıblar. Düşmənin suüstü RLS-i və MР-10М1 "Mıs M1" sahilyanı RLS-i məhv edilib", – qurum bildirib.
Rusiya, hələlik, bu məlumatı şərh etməyib.
Gündəm