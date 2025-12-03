Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 03 Dekabr, çərşənbə, Bakı vaxtı 13:00
Sosial

Maliyyə nazirinin rəqəmləri şübhə ilə qarşılandı

Sahil Babayev
Sahil Babayev

"Azərbaycanda əhalinin azı 95 faizi icbari tibbi sığorta ilə tam əhatə olunacaq". Yerli saytların məlumatına görə, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Milli Məclisin dekabrın 2-də keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, dəyişikliklər cəmiyyətə yanlış təqdim edilir: "Biz göstəririk ki, bəlli bir kateqoriya insanların hamısı - uşaqlar, pensiyaçılar, əlilliyi olan insanlar, əmək qabiliyyətsiz şəxslər, işsizlər dövlətin hesabına sığortalanacaq. Nəyə görə bu, tam əksinə qeyd olunur ki, işsizlər sığortalanmayacaq?".

Onun vurğulamasına görə, əlavə olaraq təqribən 2 milyon insan da muzdlu əmək müqaviləsi ilə çalışır, onların da sığortasını əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq işçi və işəgötürən qarşılayır: "Yəni, minimum əhalinin 95 faizi sığorta zərfi ilə tam şəkildə əhatə olunacaq".

Rövşən Ağayev
Rövşən Ağayev

İqtisadçı: Heç 80 faiz etmir

Nazirin səsləndirdiyi bəzi rəqəmlər cəmiyyətdə şübhələrə səbəb olub. İqtisadçı Rövşən Ağayev Facebook-da yazır ki, nazirin dediyinə görə, 2026-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılacaq 900 milyon manat 7.3-7.5 milyon insanı əhatə edəcək.

Amma onun vurğulamasına görə, rəsmi mənbələr uşaqlar, pensiyaçılar, əlilliyi olan insanlar, işsizlər, dövlətdən müavinət alan yoxsul vətəndaşların sayının maksimum 4.7 milyon nəfər ola biləcəyini göstərir: "Amma nazir 7.3-7.5 milyon nəfər olduqlarını deyir... İkincisi, nazir deyir ki, 2 milyon nəfər muzdlu əmək müqaviləsi əsasında çalışır. Halbuki rəsmi statistika onların sayının 1.8 milyon nəfərdən də az olduğunu göstərir".

İqtisadçı xatırladır ki, Azərbaycanda məşğulluq statistikası azı 2.5 milyon şəxsin qeyri-formal məşğul olduğunu aşkar göstərir. Onun fikrincə, statistikalar nəinki 95, hətta 80 faizin belə tibbi sığortadan yararlana biləcəyini şübhə altına alır.

Xatırlatma

Azərbaycanın 2026-cı il üzrə dövlət büdcəsi layihəsində icbari tibbi sığorta fonduna ayrılan vəsaitdə əvvəlki illə müqayisədə azalma var. 2026-cı ildə büdcə layihəsində sözügedən istiqamətə 900 milyon manatın ayrılması nəzərdə tutulub. Bu da 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 516 milyon 405 min manat azdır.

Azərbaycanda "Tibbi sığorta haqqında" Qanun 26 il əvvəl qəbul edilib. Ancaq yalnız 2021-ci ilin aprelindən bütün ölkədə tətbiq edilməyə başlanıb.

XS
SM
MD
LG