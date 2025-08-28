Sağlamlıq arayışları uzun növbələr yaratdı

Son günlər Bakı və ölkənin bir sıra bölgələrində poliklinikalarda uzun növbələr yaranması ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Artıq bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də fotolar yayılır.
Bu mövzuda AzadlıqRadiosuna danışan ayrı-ayrı şikayətçilər bildiriblər ki, uzun növbələr tələbə və müəllimlərin yeni tədris ili ilə bağlı sağlamlıq arayışı almaları üzündən yaranıb.
Amma şikayətlər tək uzun növbələrlə bağlı deyil. "Oğlum tələbədir, 19 yaşı var. Ona sağlamlıq arayışı lazımdır. Arayışın rəsmi dövlət ödənişi 40 manatdır. Hətta həkim müayinəsində növbədə önə keçmək üçün də pul verənlər var. Üstəlik, ödənişi də kartla istəyirlər. Belə arayış kimə lazımdır?", - o sual edib.
"Həm pulun gedir, həm vaxtın, həm də sağlamlığın"
"Adamı ağrıdan odur ki, pul heç, bir arayışı almaq üçün üç gün poliklinikaya gedib-gəlməli olursan. Həm pulun gedir, həm vaxtın, həm də sağlamlığın. Heç olmasa, ciddi müayinələr olsa, deyərsən ki, faydası dəydi. Yəni sözüm odur ki, arayışın pullu və nisbətən formal verilməsi pis haldır", - o əlavə edib.
Bu şikayətlərə, hələlik, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), Səhiyyə Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanda 18 yaşdan yuxarı vətəndaşların sağlamlıq barədə arayışı ödənişlidir. Amma bununla belə, bəzi əhali kateqoriyası sağlamlıq haqqında arayışı pulsuz da ala bilər. Onlar "Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi hissə və orqanların tərkibində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər və Vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin birinci dərəcəli ailə üzvləridir", - TƏBİB-dən mediaya bildiriblər.