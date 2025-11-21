Rusiyada gənclərin əhvalını monitorinq edəcəklər. LGBT, çayldfri...

Rusiya Gənclər Agentliyi (Rosmolodyoj) və Ali İqtisad Məktəbi 2025-ci ildə "Nəsil indeksi" adlı bir tədqiqat aparıb. Tədqiqat 18-35 yaşlı rusiyalı gənclərin həyatının bütün sahələrini əhatələyib. tədqiqatın nəticələri qismən dərc olunub, sorğuda neçə nəfərin iştirak etdiyi bəlli deyil.
Tədqiqatın rəsmi məqsədi "Rusiyanın inkişafında gənclərin rolunun və töhfəsinin artırılması üzrə irəliləyişi öyrənmək" olub. AzadlıqRadiosunun rus xidməti yazır ki, layihənin "gizli hissəsi" də var, o hissə gənc rusiyalılara "ekstremistlərin təsiri" ilə bağlıdır. Bunu 2025-ci ilin aprelində "Vedomosti" mənbələrinə istinadla yazıb.
2025-ci ilin noyabrında isə Rusiya hökuməti yanında Analitik Mərkəz elə "Nəsil indeksi" adı altında rəqəmsal monitorinq sistemi yaratmaq üçün texniki sənədləri dərc edib. AzadlıqRadiosunun "Sistema" araşdırma qrupu layihənin texniki həllini təhlil edərək hakimiyyəti gənclərlə bağlı konkret nəyin maraqlandırdığını öyrənib.
"Nəsil indeksi" sistemi necə qurulub
Hökumətin analitik paneli üç hissəyə bölünüb: "açıq bölmə", "qapalı bölmə" və "tematik bölmə". Son iki bölməyə yalnız federal və regional səviyyədə seçilmiş məmurlar daxil ola bilər.
"Açıq bölmə"də həssas sayılmayan ümumi statistika toplanır. Buraya "təhsil", "dünyagörüşü", "iş", "ailə", "sağlamlıq", "asudə vaxt" və "gələcək təsəvvürü" kimi səhifələr daxildir. Məsələn, idmanla məşğul olan, könüllülük edən və ya sahibkarlığa başlayan gənclərin payı qiymətləndirilir.
"Qapalı bölmə"nin məzmunu hakimiyyətin vətəndaşların formalaşması və inkişafı üçün əsas təhlükə saydığı mövzuları göstərir. "Gənclərin inkişaf riskləri" blokunda məmurlar gənclərdə depressiya, narahatlıq və narkotikdən istifadə səviyyəsini qeydə alırlar. "Sağlamlıq riskləri" bölməsində isə hər region üçün belə bir kriteriya var: "Təhlükəli dərəcədə alkoqol istehlak edən vətəndaşların payı (həftədə bir dəfə və daha çox, bir oturuma ən azı 5 porsiya)".
İdeoloji göstəricilər
"Qapalı bölmə"də bir sıra ideoloji göstəricilər də yer alıb:
- "Kollektiv Qərb"in gənclərin düşüncəsinə təsiri;
- "LGBT-yə pozitiv münasibət": regionun gəncləri arasında bu mövzuya müsbət yanaşanların faizi;
- Çayldfri (uşaqsızlıq seçimi): gənc qadınların yaxın 5 ildə uşaq planlaşdırmamasının səbəbləri.
Ayrıca bir "tematik bölmə" isə Ukraynada aparılan təcavüzkar müharibəyə həsr olunub. Burada "xüsusi hərbi əməliyyat"da (SVO) Rusiyanın qələbəsinə inanan gənclərin payı izlənilir.
"Rosmolodyoj" hər il bu məlumatları hökumətə təqdim edəcək, sistem onları vizuallaşdıracaq. Hər parametr üzrə regionlar üç rəngdə işarələnəcək: Yaşıl (hər şey qaydasındadır), sarı (orta göstəricilər) və qırmızı (risk zonası).
Əgər region istənilən göstərici, məsələn, "SVO-da qələbəyə inam" və ya "LGBT-yə pozitiv münasibət" üzrə qırmızı zonaya düşürsə, bu, təcili tədbirlər qəbul etməyə əsas yaradır. Hansı tədbirlərin nəzərdə tutulduğu texniki tapşırıqda açıqlanmır.