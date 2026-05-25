Dostluq bitəndə: Ermənistana qadağa Azərbaycana xəbərdarlıqdırmı?
Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında Rusiyadan asılılığı necə azalda bilər? Bu sual Rusiyanın seçkiöncəsi Ermənistana tətbiq etdiyi ticarət məhdudiyyətləri ilə daha da aktuallaşıb. Ekspert Vahid Məhərrəmliyə görə, siyasi münasibətlər pozulmasa belə, Rusiyanın öz daxili tələbatını yerli istehsal hesabına qarşılaması və bu bazara yeni oyunçuların daxil olması gələcəkdə Azərbaycanın həmin ölkəyə ixracının azalmasına səbəb ola bilər. O vurğulayır: "Təsəvvür edin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi normaya uyğun olaraq Azərbaycan özünü meyvə-giləmeyvə ilə cəmi 35 faiz təmin edir. Cəmi 35 faiz. Biz ilk növbədə çalışıb daxili bazarı təmin etməliyik və bunun üçün də ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti artırılmalı, yüksəldilməlidir".