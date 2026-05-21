Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 21 May, cümə axşamı, Bakı vaxtı 23:33
Aktual

Həbsxanalar dolub-daşır: Prezidentin humanistləşdirmə fərmanı icra olunmur?

Həbsxanalar dolub-daşır: Prezidentin humanistləşdirmə fərmanı icra olunmur?
Embed
Həbsxanalar dolub-daşır: Prezidentin humanistləşdirmə fərmanı icra olunmur?

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00

Azərbaycan həbsxanaları, demək olar ki, ağzınacan doludur: hər 100 yerə 98 məhbus düşür. Halbuki prezident İlham Əliyev hələ 2017-ci ildə cinayət-hüquq siyasətinin humanistləşdirilməsi barədə xüsusi fərman imzalayıb. Politoloq Nəsimi Məmmədli vurğulayır ki, fərmandan irəli gələn dəyişikliklər praktikada tam tətbiq olunmur: "Prokurorluq və məhkəmə orqanları qanunvericilikdəki yüngülləşdirici hallara əsaslanmaq əvəzinə, çox vaxt istintaqın süni şəkildə irəli sürdüyü ağırlaşdırıcı məqamları əsas götürürlər. Nəticədə isə ölkədə məhbusların sayında gözlənilən azalma baş vermir".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG