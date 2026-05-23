Gənclər və orta maaşlılar ipotekadan kənarda: necə ev alsınlar?
"World Population Review" beynəlxalq analitik mərkəzinin hesabatına əsasən, Azərbaycan həm ev almaq, həm də kirayə götürmək baxımından ən çətin ölkələr sırasındadır. Eyni siyahıda Azərbaycanın qonşuları – Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və İran da yer alıb. İqtisadçı Rəşad Həsənovun sözlərinə görə, ölkədə ipoteka kreditləşməsi reallığı da bu problemi dərinləşdirir; belə ki, banklar kredit ayırarkən aşağı və orta gəlirli təbəqəyə deyil, əsasən yüksək rəsmi maaşı olan şəxslərə üstünlük verir.