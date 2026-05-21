Yüz minlərlə sənədsiz ev: Nazir amnistiyada risk görür
Hökumət sənədsiz evlərə amnistiya tətbiqini riskli hesab edir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov mayın 20-də keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda bildirib ki, "qanunsuz tikililər üçün edilən sadə bir amnistiya... gələcəkdə qeyri-qanuni tikintiləri daha da stimullaşdıra bilər". İqtisadçı Natiq Cəfərli isə düşünür ki, indiki mərhələdə hökumətin amnistiyanı riskli hesab etməsi düzgün qərar deyil: "1.5 milyon insan qanunsuz, rəsmi icazəsi olmayan əmlakda yaşayır. Dövlət qurumları illərdir ki, onlara su, qaz, işıq satır. İndi amnistiya olmasa, rəsmiləşmə baş verməsə, bu insanlar nə etməlidirlər?!".