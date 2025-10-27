Netanyahu: Qəzzada atəşkəsi hansı ölkələrin qoruyacağına İsrail qərar verəcək

ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzza planı çərçivəsində bölgədə atəşkəsi qoruyacaq beynəlxalq qüvvənin tərkibində hansı xarici qüvvələrin yer alacağına İsrail qərar verəcək. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu oktyabrın 26-da deyib.
"Reuters" yazır ki, hazırda ərəb və digər ölkələrin belə bir qüvvəyə qoşulmağa hazır olub-olmadığı bəlli deyil. ABŞ və Aİ-nin terrorçu saydığı HƏMAS qruplaşması plandakı tərksilah tələbindən imtina edib. İsrail isə qüvvənin tərkibi ilə bağlı narahatlığını bildirib.
Tramp administrasiyası ABŞ əsgərlərinin Qəzza zolağına göndərilməyəcəyini açıqlayıb. Bu arada çoxmillətli qüvvəyə töhfə vermək üçün İndoneziya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Qətər, Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlar aparıldığı bildirilir.
Netanyahu deyib ki, İsrail təhlükəsizliyə özü nəzarət edir, hansı beynəlxalq qüvvənin qəbul olunacağına da özləri qərar verəcək.
"Birləşmiş Ştatlar da bu mövqeyimizi qəbul edir və son günlərdə yüksəksəviyyəli təmsilçiləri bunu açıq ifadə ediblər", – o əlavə edib.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS-ın İsrailə hücumundan sonra İsrail iki il ərzində Qəzzanı mühasirədə saxlayıb, orada hava və quru əməliyyatları aparıb. Hazırda İsrail əraziyə giriş-çıxışa tam nəzarət edir.
Ötən həftə Netanyahu Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzada hər hansı rola malik olmasına qarşı olduğunu bildirib. Türkiyə-İsrail münasibətləri Qəzza müharibəsi zamanı kəskin pisləşib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrailin Qəzzadakı dağıdıcı hava və quru əməliyyatlarını sərt tənqid edib.
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio oktyabrın 24-də deyib ki, beynəlxalq qüvvə İsrailin özünü rahat hiss etdiyi ölkələrdən təşkil olunmalıdır.
Rubio əlavə edib ki, Qəzzanın gələcək idarəçiliyi İsrail və tərəfdaş ölkələr arasında razılaşdırılmalıdır, HƏMAS bu prosesdə yer ala bilməz.
Qəzzada atəşkəs iki həftə öncə qüvvəyə minib. HƏMAS nəinki silahı yerə qoymayıb, onun Qəzzada hakimiyyətinə meydan oxuyan yerli tayfalara qarşı zorakı əməliyyatlar aparıb.
Bundan başqa, HƏMAS dağıntılar arasında axtarış aparmağın çətinliyini əsas gətirir, Qəzzada hələ də 13 girovun cəsədinin qaldığını bildirib. Oktyabrın 26-da İsrail hökumətinin təmsilçisi deyib ki, HƏMAS həmin girovların harada basdırıldığını dəqiq bilir. Atəşkəs əldə olunandan sonra HƏMAS 2023-cü ilin oktyabrında hücum zamanı girov götürdüyü 20 nəfəri azad edib.