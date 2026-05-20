Putin əslində Qafqazda nə planlayıb? – Hitlerin planı ilə paralellər
Mayın 13-də Dövlət Duması xaricdəki Rusiya vətəndaşlarını qorumaq məqsədilə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin ölkə hüdudlarından kənarda — "ekstraterritorial" istifadəsinə icazə verən qanun layihəsini təsdiqləyib. Siyasi təhlilçilər Moskvanın bu addımı ilə nasist Almaniyasının 1938-ci ildə Çexoslovakiyanın Sudet bölgəsini işğal etməsinə gətirdiyi bəhanələr arasında birbaşa tarixi paralellər aparırlar: Adolf Hitler də həmin dövrdə təcavüzkar siyasətinə məhz "həmvətənləri qorumaq" şüarı altında haqq qazandırmışdı...