Polşa hava məkanını pozan Rusiya dronlarını vurub

Polşa hava hücumundan müdafiə qüvvələrini işə salaraq ölkənin hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatlarını məhv edib. Bu haqda sentyabrın 10-da Polşa Silahlı Qüvvələrinin Əməliyyat Komandanlığı məlumat verib.
Məlumatda deyilir ki, Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri zamanı ölkənin hava məkanını "dronlara bənzər obyektlər" dəfələrlə pozub. Polşa hərbçiləri bu obyektləri məhv etmək üçün silaha əl atıblar. Hərbi əməliyyatın davam etdiyi bildirilib. Polya, Mazoviya və Lublin vilayətlərinin sakinlərini evdən çıxmamağa çağırıblar.
Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosiniak-Kamisz deyib ki, “düşmən obyektlərə qarşı silahdan istifadə olunub”. Baş nazir Donald Tusk da ordunun obyektləri vurduğunu söyləyib.
NATO üzvü Polşa alyans komandanlığı ilə daimi təmasda olduğunu bildirib.
“Reuters” agentliyi ABŞ mülki aviasiya idarəsinə (FAA) istinadla Polşanın dörd aeroportunun, o cümlədən Varşavadakı Şopen adına aeroportun fəaliyyətinin dayandırıldığını xəbər verir.
Senatordan xəbərdarlıq
Daha öncə də Ukraynaya hücumlar vaxtı Rusiya dronlarının Polşanın hava məkanını pozması barədə məlumatlar olub. Amma ilk dəfədir havadan müdafiə qüvvələri dronları məhv etmək üçün işə salınır, “Reuters” yazır.
Senator Dik Durbin (Demokrat-İllinoys) daha öncə demişdi ki, Rusiya dronlarının NATO hava məkanını dəfələrlə pozması “Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Polşa və Baltik ölkələrini qorumaq mövqeyimizi sınağa çəkməsinə işarədir”.
Durbin X platformasında yazıb ki, Rusiya Ukraynaya qarşı son ölümcül hücumları fonunda hava məkanının pozulması gözardı edilə bilməz.
Ukraynada sentyabrın 10-na keçən gecə ölkənin böyük hissəsi, o cümlədən qərbdə yerlə.ən Volın və Lvov bölgələrində hava hücumu siqnalı verilib.