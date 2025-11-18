Polşa dəmiryol partlayışına görə Rusiya kəşfiyyatından şübhələnir

Polşa Ukraynaya hərbi yüklər və yardım daşıyan əsas dəmiryol xəttində baş verən partlayışın arxasında Rusiya kəşfiyyatının durmasından şübhələnir. Baş nazir Donald Tusk bunu “misilsiz diversiya aktı” adlandırıb.
Xüsusi xidmətlər nazirinin sözçüsü Yatsek Dobjınski bildirib ki, partlayış “sabitliyi pozmaq” və “qorxu yaymaq” cəhdi idi. Bu, həftəsonu baş verən hücumla bağlı Polşa rəsmisinin Moskvaya işarə ilk açıqlamadır.
Fövqəladə toplantıdan sonra Polşa parlamentində çıxış edən Tusk deyib ki, Polşanın dəmiryolda diversiya törətməyə görə məsuliyyət daşıyan iki şəxsi müəyyən edilib. O, şübhəlilərin Rusiya kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq edən və Belarusya qaçan Ukrayna vətəndaşları olduğunu bildirib.
“Əminik ki, relsləri partlatmaq və dəmir yolu infrastrukturuna zərər vurmaq cəhdləri məqsədli olub, dəmir yolu nəqliyyatında fəlakətə səbəb olmaq istəyiblər”, – Tusk deyib. O, ölkənin bəzi bölgələrində təhlükəsizlik həyəcanı səviyyəsinin artırıldığını söyləyib.
Noyabrın 17-dəki partlayış Varşava- Lublin istiqamətində, Ukrayna sərhədindən təxminən 100 kilometr aralı xətdə baş verib.
Polşa prokurorları diversiyanı terrorçuluq kimi qiymətləndirib, xarici gücün göstərişi ilə həyata keçirilə biləcəyini bildiriblər.
Kremldən “rusofobiya” ittihamı
Kreml noyabrın 18-də bildirib ki, Polşa Avropada “çiçəklənən” rusofobiya dalğasına təslim olur.
“Rusiya hibrid və birbaşa müharibənin hər təzahüründə ittiham olunur. Polşada isə hər kəs bu sahədə Avropa lokomotivindən öndə olmağa çalışır. Əlbəttə ki, orada rusofobiya çiçəklənir”, – Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib.
Polşa və digər Avropa ölkələrinin rəsmiləri uzun müddətdir Moskvanı 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğala başladıqdan sonra Kiyevə yardım edən ölkələrə qarşı “hibrid” sabotaj və casusluq kampaniyası aparmaqda suçlayırlar.
Ötən ay Polşa hakimiyyəti Rusiyanın xeyrinə casusluq və ya hücumlar planlaşdırmaqda şübhəli bilinən 8 nəfəri həbs edib.
Moskva isə Qərbdə baş verən yanğın, zəhərlənmə, fərdlərə hücumlar da daxil olmaqla terror aktları ittihamlarını adətən təkzib edir.