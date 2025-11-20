Ermənistanda həbsdə olan oliqarx rejimin dəyişəcəyinə əmin olduğunu deyir

Ermənistanda həbsdə olan milyarder Samvel Karapetyan noyabrın 19-da tərəfdarlarına deyib ki, onun yeni yaratdığı müxalifət hərəkatı hökuməti "cəmi bir neçə aya" devirəcək. Bu açıqlamadan bir gün öncə Yerevanda məhkəmə onun barəsində həbs-qətimkan tədbirini daha iki ay uzadıb.
"Hər birinizi ümidsiz olmamağa çağırıram. Düşünməyin ki, Ermənistanı idarə edən kiçik qrup öz məqsədinə nail olub. Müqəddəsləri tapdalamaqla, həbsxanaları doldurmaqla, əmlakı ələ keçirməklə və qorxu atmosferi yaratmağa çalışmaqla siz ən çoxu daha altı ay hakimiyyətdə qala bilərsiniz, amma ölkəni saxlaya, onun ləyaqətini bərpa edə, vətəndaşlarınızın həyatını yaxşılaşdıra, dövlətin problemlərini həll edə bilməyəcəksiniz", – Karapetyan həbsxanadan yayılan bəyanatında deyib. O, mübarizəni davam etdirəcəklərini vurğulayıb.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, Karapetyan açıq-aşkar gələn iyunda keçiriləcək parlament seçkilərinə işarə edir. Onun "Mer Dzevov" hərəkatı avqustun sonunda rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb və seçkidə hakim "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyasının əsas rəqiblərindən olacağı gözlənilir.
Ermənistan qanunlarına görə, 60 yaşlı işadamı Rusiya vətəndaşlığına görə baş nazir ola bilməz. Onun hərəkatının artıq 8 min üzv topladığı bildirilir.
Baş nazir Nikol Paşinyan isə həftənin əvvəlində bir daha bildirib ki, partiyası 2026-cı il seçkilərində qalib gələcəyinə əmindir. O, Yerevanın qərbindəki Vağarşapat şəhəri və 17 kəndi əhatələyən dairədə yerli seçkidə partiyasının qələbəsini misal gətirib.
Hərəkatın fəaliyyətini həbsdə olan oliqarxın qardaşı oğlu Narek Karapetyan koordinasiya edir. O, Paşinyanın partiyasının qələbəsinin əhəmiyyətini kiçildib, "Mer Dzevov"un həmin seçkiyə qatılmadığını deyib. N.Karapetyan yeni müxalif qüvvənin Paşinyanın hakimiyyətdən getməsini təmin edəcəyini vurğulayıb.
S.Karapetyan Paşinyanın Ermənistan Apostol Kilsəsinin ruhanilərini vəzifədən uzaqlaşdırmaq cəhdlərini tənqid edəndən bir neçə saat sonra ona zorakı rejim dəyişikliyinə çağırış ittihamı irəli sürülüb. O, iyulda siyasətə gəlmək qərarından sonra vergidən yayınma, dələduzluq və çirkli pulyuma ittihamları ilə üzləşib, bütün ittihamları siyasi motivli sayaraq rədd edir.