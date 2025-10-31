Narkoloji Mərkəzin rəhbərliyinə ağır cəza: 'Orada sistem həmişə belə olub...'

Respublika Narkoloji Mərkəzinin baş direktoru Elşən Mustafayevlə müavini Zamin Əliyevin hər birinə 8 il həbs cəzası kəsilib. Onlara oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm oxunub.
İlyarımdan çoxdur həbsdə olan E.Mustafayev və Z.Əliyev rüşvətalma, vəzifə yetkilərindən sui-istifadə kimi əməllərdə suçlanırlar. İddia edilir ki, onlar Mərkəzdə müalicə alanların stasionar müalicə müddətinin uzadılmasından, daha keyfiyyətli müalicə almasından ötrü xəstələrin yaxınlarından rüşvət alıblar. Keçmiş baş direktor və müavini Mərkəzdəki həkimlərinin faəliyyətini əngəlləməmək adıyla onlardan da pul almaqda da təqsirləndirilir.
Amma E.Mustafayev də, Z.Əliyev də onlar haqqında ittihamda yazılanların qərəzli və böhtan olduğunu deyir.
Keçmiş baş direktor məhkəmədə ifadəsində bildirib ki, Narkoloji Mərkəzdə dərman çatışmazlığından tutmuş, təsərrüfat məsələlərinədək xeyli problem varmış və bunların hamısını özləri çözmək məcburiyyətində qalmışdılar.
E.Mustafayev 2023-cü ilin aprelində Respublika Narkoloji Mərkəzinə baş direktor təyin edilib, 2024-cü ilin aprelində isə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi Mərkəzdə əməliyyat keçirərəkən onu və müavinini saxlayıb:
“İşlədiyim dövrdə su problemi olurdu, dərman çatışmazlığı olurdu. Bu məsələlərlə əlaqədar, az qala, hər həftə TƏBİB-ə müraciət edirdim. Deyirdilər ki, hazırda pul yoxdur. Vəzifəyə təyin olunandan sonra oradakı işçilərdən soruşdum ki, indiyə qədər bu problemləri necə həll edirdiniz? Bildirdilər ki, daxili fond yaradılmışdı, onun hesabına xəstəxananın problemlərini yoluna qoyurduq”.
E.Mustafayev deyib ki, bəzi xəstə yaxınları könüllü şəkildə ödəniş ediblər. Onun sözlərinə görə, heç bir məcburiyyətdən söhbət gedə bilməzdi və həmin vəsaitlər də Mərkəzin xərclərinə yönəldilirdi:
“Orada sistem həmişə belə olub. Mən o vəzifəyə gələndə də belə görmüşəm. O puldan bir manat özümə götürməmişəm. Xəstələrin qəbulu üçün pul tələb olunmayıb. Hansısa xəstənin yaxını könüllü şəkildə veribsə, götürülüb və Mərkəzin xərclərinə yönəldilib”.
“Mərkəzə o dərmanlar verilməyəndə, öz hesabımıza həll etməli olurduq”
Narkoloji Mərkəzdə çalışan həkimlərin fəaliyyət müddətinin uzadılması, onlara maneə yaradılmamasından ötrü pul alması haqda ittihamda yazılanlara gəlincə, E.Mustafayev bunun yalan olduğunu vurğulayıb. Deyib ki, kimisə işdə saxlamaq, kimisə çıxarmaq Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir.
Təqsirləndirilən sabiq direktor müavini də oxşar məzmunda ifadə verib. Z.Əliyev deyib ki, Narkoloji Mərkəzdə müalicə alanlar arasında narkotik, içki asılılığıyla yanaşı, başqa xəstəliklərdən də əziyyət çəkənlər olurdu. Onları paralel həmin xəstəliklərdən də müalicə eləmək zərurəti yaranır, amma bundan ötrü gərəkən iynə-dərman Narkoloji Mərkəzə verilmirdi. Onları öz vəsaitləri hesabına almalı olurdular: “Məsələn, elə xəstələr olur ki, narkomaniya asılılığı ilə yanaşı, həm də pnevmaniyadan əziyyət çəkir. Bizdə isə xəstəni asılılıqdan qurtaqmaq üçün olan dərmanlardır. Bəzi xəstələrin yaxınları lazım olan dərmanları alıb gətirə bilir, eləsi də var, imkanı yoxdur, özümüz təmin etməli oluruq. Mərkəzə o dərmanlar verilməyəndə öz hesabımıza həll etməli olurduq”.
Həm direktor, həm də direktor müavini xahiş ediblər ki, işlədikləri müaddətdə bu cür çatışmazlıqlarla bağlı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə (TƏBİB-ə) göndərdikləri məktublar, müraciətlər sorğu verilib alınsın.
Keçmiş baş direktor və müavininin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mühakiməsi bir ildən çox sürüb. E.Mustafayev və Z.Əliyevin söylədiklərinə baxmayaraq, Rasim Sadıqovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası onları təqsirli sayaraq, hər birini 8 il həbs cəzasına məhkum edib.