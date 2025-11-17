'Mərkəzi Asiya+Azərbaycan' əməkdaşlığı yaradılır

Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq formatına qoşulub.
Bununla bağlı Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında məlumat açıqlanıb.
Azərbaycan prezident İlham Əliyev də iclasda iştirak edib. O, çıxışı zamanı deyib ki, bu qərar münasibətlərin dostluq və qardaşlıq xarakterini bir daha təsdiqləyir: "Həmçinin, geniş coğrafi məkanda əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək".
Noyabrın 16-da Daşkənddə "Mərkəzi Asiya+Azərbaycan" formatında Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının görüşü gerçəkləşib.
AzadlıqRadiosunun "Azattyq Asiya" xidməti yazır ki, görüşdə Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın məşvərətçi görüşlər formatına tamhüquqlu üzv kimi qatılacağını bildirib: "Biz Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında möhkəm körpü qurmaq istəyiriksə, vahid əməkdaşlıq məkanının formalaşması üçün yol yaratmalıyıq. Sözsüz, bu iki region arasında strateji qarşılıqlı əlaqəni və dayanıqlığı gücləndirəcək".
Mirziyoyev Azərbaycanın bu formata qatılmasının Mərkəzi Asiyanın dünyada səsinin daha çox eşidilməsinə şərait yaradacağını bildirib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, iclasda Azərbaycanın da tamhüquqlu əsasda qoşulduğu yeni formatda əməkdaşlığın perspektivləri açıqlanıb.
Ş.Mirziyoyev deyib ki, Mərkəzi Asiya dinamik inkişaf və səmərəli əməkdaşlıq məkanıdır, burada davamlı artım və rifah üçün yeni imkanlar açılır: "Region sürətlə qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olunur: investisiya cəlbediciliyi artır, üçüncü ölkə bazarlarına ixrac imkanları və tranzit potensialı genişlənir. Ötən il region ölkələri arasında qarşılıqlı ticarət 10.7 milyard dollara çatıb və Mərkəzi Asiyaya ümumi investisiyanın həcmi 17 faiz artıb".
"Bu andan etibarən Mərkəzi Asiya "6" kimi çıxış edir".
Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə X sosial şəbəkəsində qəbul edilən qərarı "Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə geosiyasi və geoiqtisadi birliyə çevrilməsi" kimi xarakterizə edib: "Bu andan etibarən Mərkəzi Asiya "6" kimi çıxış edir".
Politoloq Elxan Şahinoğlu isə Facebook səhifəsində yazıb ki, SSRİ dağıldıqdan sonra Mərkəzi Asiya ölkələr arasında münasibətlər hamar deyildi, sərhəd problemləri mövcud idi, bəzən bu silahlı toqquşmalara səbəb olurdu, bu gərginlik arxada qalıb. Onun fikrincə, Mərkəzi Asiya ölkələri aralarındakı mübahisələri həll edərək əməkdaşlığı gücləndirməyə qərar veriblər: "Bu arada, Rusiya və Çinin bölgədə təsir gücü artıb. Buna baxmayaraq, Rusiyanın siyasi, Çinin isə iqtisadi gücü Mərkəzi Asiya ölkələrini narahat etməyə başlayıb və bölgə dövlətləri Moskva və Pekindən asılılıqlarını azaltmaq üçün ABŞ və Avropa İttifaqı ilə əlaqələri gücləndirməyə, məhsullarını fərqli bazarlara çıxarmağa üstünlük veriblər".
E.Şahinoğlu hesab edir ki, ABŞ və Avropa İttifaqının "5+1" formatında Mərkəzi Asiya ölkələri ilə artan təmasları, ortaq investisiya layihələri də bundan xəbər verir: "Bu yerdə Azərbaycanın Mərkəzi Asiya üçün əhəmiyyəti artıb. Mərkəzi Asiya ölkələri strateji məhsullarını Avropa və ABŞ bazarlarına nəql etmək üçün Orta Dəhlizin davamı kimi (Ermənistandan keçəcək) "Tramp yolu"ndan istifadə etməyi planlaşdırırlar. Bu məqsədlə Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri Azərbaycan Prezidenti ilə görüşləri və müzakirələri intensivləşdiriblər".
Xatırlatma
Azərbaycan prezidenti İ.Əliyev bundan öncə Mərkəzi Asiya Dövlətlərinin Məşvərət Şurasının 2023 Düşənbə, 2024-cü il Astana görüşlərinə fəxri qonaq statusunda qatılıb. Son üç ildə Azərbaycan lideri Mərkəzi Asiya ölkələrinə ümumilikdə 14 dəfə səfər edib. Eyni dönəm ərzində region ölkələrinin liderləri Azərbaycanda 23 dəfə olublar.
Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının konsultativ görüşləri 2017-ci ildən Özbəkistanın təklifi ilə keçirilir.