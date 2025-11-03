Məmur və övladlarının kriptovalyutaya yatırdığı milyonlar: 10 il həbs cəzası kəsildi

Bakının Nərimanov rayonunun keçmiş prokuror müavini Zeynal Usubovla “Aztelecom” MMC-nin sabiq direktoru Məhəmməd Məmmədovun oğlu Babək Məmmədzadənin kriptovalyutaya yatırdıqları milyonlarca pulun itirilməsiylə bağlı bir ilə yaxın gedən məhkəmə araşdırmaları yekunlaşıb. Həmin pulları ələ keçirməkdə suçlanan Nizami Alışana 10 il həbs cəzası kəsilib.
N.Alışan Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsiylə təqsirli bilinsə də, dələduzluq ittihamını qəti şəkildə qəbul etmir. O, noyabrın 3-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindəki hökmdən öncə son sözündə də təqsirsiz olduğunu vurğulayaraq, zərərçəkmiş qismində tanınan şəxslərin özlərinin maraqlı olduğunu, kriptovalyuta biznesinə pul yatırıb, aylıq gəlir götürdüklərini deyib. Onun sözlərinə görə, həmin şəxslərə, faiz olaraq, 3 milyon dollara yaxın pul verib.
N.Alışan vaxtilə sinif yoldaşı olan B.Məmmədzadənin adını çəkərək deyib ki, o, birjaya yatırdığından daha çox pul alıb: “Deyirdi ki, “azdır”, üstümə gəlirdi. Qoyduğundan qat-qat çox pul götürmüşdü, axırda yenə də gedib şikayət elədi, məni tutdurdu”.
N.Alışan B.Məmmədzadənin atasının - “Aztelekom” MMC-nin sabiq rəhbəri Məhəmməd Məmmədovun da milyonlarla manat yeyintiyə görə həbsini yada salıb.
O, keçmiş prokuror müavini Z.Usubovun da yetərincə gəlir götürdüyünü bildirib.
Pulun qaynağıyla bağlı eyni cavablar: “Dostumdan almışam”
İddiaya görə, özünü birja mütəxəssisi kimi tanıdan N.Alışan B.Məmmədzadənin 1 milyon 300 min, Z.Usubovun 945 min dollar pulunu ələ keçirməkdə suçlanır. Bu iş üzrə daha bir zərərçəkmiş də onların dostu Yadigar İsrafilovdur. Onun da 200 min dollar pulunun ələ keçirildiyi iddia edilir.
Z.Usubov kriptovalyuta biznesinə yatırmaq üçün 945 min dolları Nərimanov rayonunda prokuror müavini çalışdığı dövrdə verdiyini və kriptovalyuta sahəsini bilən birini axtarırdığını, internetdə Nizami Alışanla tanış olduğunu söyləyib. Bu adamın həmin sahədə təcrübəsi olduğunu dostundan dəqiqləşdirəndən sonra ona pul verib:
“Özüm hüquqşünasam, məni nəyəsə inandırmaq çətindir. Özümə də qəribə gəlir ki, necə inandım. Bir dostum dedi ki, onu tanıyır, həqiqətən bu sahəni bilir”.
Z.Usubov ifadəsində təqsirləndirilən şəxsi internet vasitəsiylə tapdığını desə də, N.Alışan bunun gerçəklə örtüşmədiyini söyləyib. O bildirib ki, keçmiş prokuror müavini də, digər zərərçəkmiş Y.İsrafilov da B.Məmmədzadənin tanışlarıdır.
İxtisasca diplomat olduğunu, amma Türkiyədə yaşadığını və tikinti biznesiylə məşğul olduğunu deyən B.Məmmədzadə məhkəmədə öncə 100 min dollar yatırdığını, bir neçə ay ərzində məbləği 1 milyon 300 minə çatdırdığını bildirib. O, yatırdığı pulu götürə bilmədiyindən keçmiş sinif yoldaşından şikayət etməyə məcbur qaldığına diqqət çəkib.
“Babək maksimum qazanc istəyirdi. Halbuki, hər bir ağıllı insan birjada risk olduğunu anlayır. Heç kim birjaya 100 faiz zəmanət verə bilməz. Mən onun pulunun hamısını qaytarmışam”, - N.Alışan məhkəmədə B.Məmmədzadəyə deyib.
Məhkəmədə zərərçəkmişlər dindirilərkən, kriptovalyuta sahəsinə yatırdıqları milyonlarca vəsaitin necə əldə oldunduğu da onlardan soruşulub. Keçmiş prokuror müavini Z.Usubovla B.Məmmədzadənin cavabları eyni - “dostumdan almışdım” şəklində olub.
Ötən il prokuror müavini vəzifəsindən azad edilən Z.Usubov həm də keçmiş Daxili İşlər naziri, Prezident yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubovun qardaşı oğludur.
Təqsirləndirilən N.Alışansa AzTV-nin keçmiş rəhbəri Arif Alışanovun qardaşı oğludur.