Ağır cərimələr gəlir – bu dəfə məmurlara
Dövlət büdcəsinin pullarını "dədəsinin malı" kimi xərcləyən məmurlar cəzalandırılacaq. Dövlət vəsaitlərinin istifadəsində qayda pozuntularına yol verən şəxslər təyinatdankənar xərclədikləri məbləğin 100 faizi miqdarında cərimə ediləcəklər. Siyasi şərhçi Araz Əliyev bu dəyişikliyin selektiv xarakter daşıyacağını, vəsaiti düzgün idarə etməyən əsas şəxslərin isə kənarda qalacağını düşünür: "Məşhur bir deyim var ki, "qanunlar hörümçək torudur – böyük böcəklər onu dağıdıb gedir, kiçiklər isə tora düşür". Azərbaycandakı situasiya bir qədər buna bənzəyir".