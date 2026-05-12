Əliyevin 10 min mal-qara hədəfi: Ət ucuzlaşacaqmı?

Prezident İlham Əliyev mayın 10-da Zəngilana səfəri zamanı "Dost" aqroparkının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək müəssisənin qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üzrə olduğunu bildirib: "Aqroparkın hədəfi 10 min baş cins mal-qara idi və artıq bu göstəriciyə yaxınlaşılır". Amma kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərrəmli ölkədə aqroparkların yaradılmasının gözləntiləri doğrultmadığını hesab edir. Ekspertin fikrincə, əsas problem yem bazasının zəifliyidir: "Yem problemi həll olunmadan heyvanların oraya toplanması onların yaxın gələcəkdə xəstələnməsinə və ya əvvəlki təcrübələrdə olduğu kimi, qısa müddətdən sonra çıxdaş edilməsinə səbəb olacaq".

