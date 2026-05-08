345 manatlıq iş təklifi: 'Bu pulla necə dolanım?'
Astara sakini İmaməli Əsədullayevə məşğulluq idarəsində 345 manat maaşlı iş təklif olunub. Şikayətçi bildirir ki, iş yerinin uzaqlığı səbəbindən hər gün əlavə 5 manat yolpulu xərcləməlidir. Bu da təklif edilən məbləğlə dolanmağı qeyri-mümkün edir. İdarədən ona alternativ variant kimi özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində mal-qara verilməsini gözləmək təklif edilib. Lakin İ.Əsədullayev bu təkliflə də razılaşmır və öz ixtisası üzrə çalışmaq istədiyini bildirir.