Misirdə beynəlxalq sülh sammiti keçiriləcək

Oktyabrın 13-də Misirin Şarm əl-Şeyx kurort şəhərində beynəlxalq sülh sammiti keçiriləcək. Sammitə Misir prezidenti Əbdülfəttah əl-Sisi və ABŞ prezidenti Donald Tramp birgə sədrlik edəcəklər. Sammitə 27 ölkədən liderlər və rəsmilər qatılacaqlar. Bu barədə rəsmi Misir Xəbər Agentliyi bildirir.
Açıqlanmış siyahıda Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin də adları var.
Tədbirdə BMT, Avropa Şurasının, Ərəb Liqasının rəhbərləri də iştirak edəcək.
İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun ofisindən verilən məlumata görə, İsrail rəsmiləri sammitdə olmayacaq.
Fələstin lideri Mahmud Abbas isə sammitə gedəcək.
Misir bildirib ki, sammitin məqsədi "Qəzza zolağında müharibəyə son qoymaq, Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyi təmin etmək səylərini gücləndirmək və regionda təhlükəsizlik və sabitliyin yeni mərhələsini başlatmaqdır".
Girovlar məhbuslara dəyişdirilməlidir
Ötən həftə İsrail və ABŞ və Aİ-nin terrorçu təşkilat saydığı HƏMAS qruplaşması Qəzzada atəşkəsin əldə olunması üçün Trampın 20 bəndlik planının birinci mərhələsinə razılaşıblar. Bu gün qruplaşmanın əlində olan israilli girovlar fələstinli məhbuslara dəyişdirilməlidir.
Tramp planının ikinci mərhələsində Qəzzada HƏMAS-ın iştirakı olmadan yeni idarəetmə qurumunun yaradılması, çoxmillətli qüvvənin formalaşdırılması, HƏMAS-ın tərksilahı nəzərdə tutulur.
"Reuters" Trampın oktyabrın 13-də İsrail parlamentində çıxış edəcəyini yazır. "Müharibə bitib", – Tramp Vaşinqtondan İsrailə uçuşöncəsi jurnalistlərə deyib.
Tramp Knessetdə çıxış edən dördüncü ABŞ prezidenti olacaq. Ondan əvvəl 1979-cu ildə Cimmi Karter, 1994-cü ildə Bill Klinton və 2008-ci ildə Corc Buş Knessetdə çıxış ediblər.
İsrail qətl və digər ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş 250 fələstinlinin azad ediləcəyini açıqlayıb. 2023-cü il oktyabrın 7-dən bəri saxlanmış 1700 qəzzalı da buraxılacaq.
Həmin gün HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edərək 1200 nəfəri öldürüb, 250 nəfəri girov götürüb. İsrail bunun cavabında genişmiqyaslı hərbi kampaniya başladıb, 65 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir.
Sülh Şurası
Trampın planının növbəti mərhələsində ABŞ prezidentinin rəhbərliyi ilə Sülh Şurasının yaradılmasını nəzərdə tutulur.
Tramp daha öncə deyib ki, bu şurada Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Blerin də rolu ola bilər. Amma o, oktyabrın 12-də İraq müharibəsindəki rolu ilə bağlı tənqidlərdən dolayı Blerin bu vəzifəyə uyğun olub-olmadığını sual altına alıb.
"Reuters" yazır ki, Trampın 20 bəndlik planının növbəti addımları hələ razılaşdırılmayıb. Buraya döyüşlər bitəndən sonra Qəzzanın necə idarə olunacağı və HƏMAS-ın gələcək taleyi daxildir. HƏMAS İsrailin silahların təhvil verilməsi ilə bağlı tələblərini rədd edib.