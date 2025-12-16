İran TRIPP-ə qarşı olduğunu bildirir

İran ABŞ prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi TRIPP (Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu) planına qarşıdır, bunu təhlükəsizliyə təhdid kimi görür. Bunu İranın ali dini lideri Əli Xameneinin müşaviri Əli Əkbər Vilayəti dekabrın 15-də Tehranda Ermənistanın səfiri Qriqor Akopyan ilə görüşdə deyib.
Qısaca "Tramp yolu" adlanan bu marşrutun Ermənistanın cənubundan keçməsi, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan eksklavını birləşdirməsi nəzərdə tutulur.
"Trampın Qafqazla bağlı planı "Zəngəzur dəhlizi"ndən fərqlənmir və İslam Respublikası tamamilə buna qarşıdır", – Xameneinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri deyib.
Onun sözlərinə görə, bu dəhliz İranın şimalından NATO-nun mövcudluğuna şərtlər yaradır, "İranın şimalı və Rusiyanın cənubuna ciddi təhdid törədir".
Azərbaycanın da "Zəngəzur dəhlizi" dediyi bu marşrutla bağlı razılaşma avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə olunub. Bakı və Yerevan həmin sammitdə sülh sazişini də paraflayıblar.
Tehran daha öncə də "Zəngəzur dəhlizi"nə etirazını bildirib, onun sərhədləri dəyişə biləciyini, İran yaxınlığında xarici hərbi təsiri artıracağını bildirib. Vilayəti xəbərdarlıq edib ki, bu plan elə "Zəngəzur dəhlizi" ilə eynidir, "yalnız adı dəyişib, indi isə Amerika şirkətlərinin Ermənistana daxil olması formasında gerçəkləşdirilir". O, Vaşinqtonu iqtisadi layihələrdən regionda hərbi iştirakını gücləndirmək üçün yararlanmaqda suçlayıb.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan TRIPP-in tikintisinə gələn il başlanacağını deyib. Noyabrda ABŞ təmsilçiləri Bakı, Yerevan və Tbilisidə bu marşrutla bağlı müzakirələr aparıblar.
Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə imzalanan bəyannaməyə əsasən, Ermənistan Azərbaycanla onun Naxçıvan eksklavı arasında "maneəsiz əlaqə" təmin etməyi üzərinə götürür, bunun qarşılığında Ermənistana "beynəlxalq və ölkələrarası kommunikasiyadan qarşılıqlı faydalar" vəd olunur. Azərbaycan prezidenti TRIPP-in Orta Dəhlizin növbəti mühüm seqmentinə çevriləcəyini, vacib nəqliyyat əlaqəsi olacağını bildirib.