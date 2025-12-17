Keçid linkləri

Rusiya və İran 'Tramp yolu'na qarşı birləşir?
İran rəsmisi Əli Əkbər Vilayəti dekabrın 15-də bildirib ki, Trampın planı "Zəngəzur dəhlizi"ndən fərqlənmir və Birləşmiş Ştatların idarə etdiyi yol İran üçün təhlükəsizlik təhdididir. Rusiya XİN rəsmisi Mixail Kaluqin isə bugünlərdə deyib ki, ölkəsi TRIPP layihəsində iştirakının müzakirəsinə hazırdır.

