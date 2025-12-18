Keçid linkləri

2025, 18 Dekabr, Cümə axşamı, Bakı vaxtı 23:07

Bibiheybətdə bağlanacaq zavodla bağlı iddia: 'Ola bilər ki, yerində otel tikilsin'

"Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodunun işçiləri etiraz edir.

