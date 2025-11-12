Prezident: 'Bu qanunsuz əməllərin təməlində harınlamış,... mərkəzdə oturan məmurların göstərişləri olub'

"Vaxtilə bizim bölgələrimizdə proseslərin mənfi istiqamətdə getməsinin səbəbi də məhz mərkəzi icra orqanlarındakı bəzi məmurların xoşagəlməz hərəkətləri və tapşırıqları idi. Artıq o məmurlardan, necə deyərlər, əsər-əlamət qalmayıb". AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu prezident İlham Əliyev Ceyhun Cəlilovu Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) səlahiyyətli nümayəndəsi və daha bir neçə şəxsi icra hakimiyyəti başçısı təyin olunmaları ilə bağlı qəbul edərkən bildirib.
Prezident əlavə edib ki, Azərbaycanda məmur korpusunda, xüsusilə mərkəzi icra orqanlarında aparılan kadr islahatları nəticəsində vəziyyət böyük dərəcədə sağlamlaşdırılıb: "Ona görə mən tam əminəm ki, bundan sonra mərkəzdən sizə hansısa bir qanunsuz tapşırıq verilməyəcək. Vaxtilə belə hallar olub və bu qanunsuz tapşırıqları verən, qanunsuz varlanmanı özləri üçün əsas məqsəd hesab edən məmurlar bu gün məhkəmə qarşısında cavab verirlər. Bir çox hallarda torpaqlardan səmərəsiz istifadə edilməsi halları olub, torpaqlar zəbt edilib, torpaqların kateqoriyaları dəyişdirilib...".
"...dərhal mənə məlumat verin"
İ.Əliyevin vurğulamasına görə, o da həqiqətdir ki, bəzi hallarda qanunsuz əməllərin təməlində mərkəzdə oturan harınlamış, acgöz, gözü doymayan məmurların göstərişləri olub: "Amma yenə də deyirəm, sağlamlaşdırma və təmizləmə siyasəti nəticəsində artıq əminəm ki, sizə heç kim qanunsuz tapşırıq verməyəcək. Əgər kimsə bu tapşırığı verərsə, onda dərhal mənə məlumat verin və o adamlar haqqında ciddi ölçülər götürüləcək".
Prezident açıqlamasında ad çəkməyib, onun kimi və ya kimləri nəzərdə tutduğu dəqiq bəlli olmayıb.
Xatırlatma
Ötən ay yerli mediada 2019-2022-ci illərdə Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti olan, daha öncə 24 il Prezident Administrasiyasına rəhbərlik etmiş Ramiz Mehdiyev barəsində cinayət işi açıldığı xəbəri yayılıb. Haqqında ev həbsi qərarı çıxarıldığı deyilən R.Mehdiyevin dövlətə xəyanət və başqa ittihamla üzləşdiyi vurğulanır. R.Mehdiyev iddialara münasibət bildirməyib.
Oktyabrın 30-da Balakən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Rzayev həbs edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (Külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2 (təkrarən rüşvət alma) maddələri üzrə ittiham elan olunduğu vurğulanır. Prezidentin noyabrın 12-də qəbul etdiyi şəxslər arasında Balakənə yeni icra başçısı təyin edilən Natiq Ağayev də olub.
Azərbaycanda icra başçılarının həbs dalğası, əsasən, 2019-cu ilin dekabrından başlayıb. Həmin vaxt Yevlax və Ağstafa rayonlarında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) oxşar əməliyyatlar keçirmişdi. Ardınca bu proses Neftçala, Biləsuvar, İmişli, Kürdəmir, Cəlilabad və Şəmkir rayonlarında davam edib. Onlar mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətini aşma və başqa ittihamlarla həbs ediliblər. Bəziləri tam, bəziləri də qismən ittihamları rədd edib.