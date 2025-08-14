Azərbaycan xəbərləri
Azərbaycanda həbsdən qaçanlar azalıb, axtarışa verilənlər isə artıb
2024-cü ildə Azərbaycanda 19 nəfər cəzaçəkmə müəssisəsindən qaçıb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdiyi "Azərbaycanda hüquqpozmalar" məcmuəsində məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2023-cü ilə nisbətən 10 nəfər azdır.
Ötən il 55 nəfərin də cəza çəkməkdən yayındığı bildirilib. 2023-cü ildə isə bu rəqəm 39 olub.
Ölkədə axtarışa verilən şəxslərin də sayında artım var. Ötən il 8 min 911, 2023-cü ildə isə 8 min 106 şəxs axtarışa verilib. 2015-ci ildə bu rəqəm 3 min 932 olub.
Bütün xəbərləri izləyin
Azərbaycanda doğumda sürətli azalma davam edir
Bu ilin ilk yarısında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələrində 45 min 616 doğulan körpə qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6.3 faiz azdır.
Bu barədə məlumat Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərində əksini tapıb.
"Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 9.6-dan 9.0-a düşüb. Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53.3 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46.7 faiz olub", - məlumatda qeyd olunub.
Ölkədə doğum son 10 ildə kəskin şəkildə azalıb. Doğum nə az, nə çox düz 60 faiz azalıb. 2014-cü ildə Azərbaycanda 170 min 503 uşaq doğulmuşdu.
Bütün bunlarla belə, əhalinin ümumi sayında cüzi də olsa, artım davam etməkdədir. 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında əhalinin sayı 16 min 833 nəfər və ya 0.2 faiz artaraq 2025-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə 10 milyon 241 min 722 nəfərə çatıb.
Yeni doğulan körpələrin sayında oğlanların üstünlük təşkil etməsi isə selektiv abortla izah edilir. Son illər ölkədə abort sayında da ciddi artım var.
Üstəlik, hökumət əhalinin sosial müdafiəsinə aid paketlərin icrasından bəhs etsə də, müstəqil iqtisadçılar deyir ki, əməkhaqqı artımını real inflyasiya artıqlaması ilə yeyir. Bu üzdən yeni doğulan körpələrin sayına sosial amillərin də təsir etdiyi açıqlanıb.
Azərbaycanda 2006-cı ildən uşaqlara verilən aylıq müavinətlər (uşaqpulu) də ləğv edilib.
Azərbaycanda biçin sahəsi azalıb, amma...
Azərbaycanda biçin sahəsi azalıb, amma məhsuldarlıq artıb.
Bu barədə bu gün, avqustun 14-də Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir.
Avqustun 12-nə olan məlumata əsasən, payızlıq-yazlıq dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilər üzrə 939.1 min hektar sahənin 924.4 min hektarı (98.4 faizi) biçilərək məhsulu yığılıb: "Sahələrdən 2 milyon 971.8 min ton məhsul toplanmış, məhsuldarlıq 32.1 sentnerə bərabər olub. Məhsulun 1 milyon 582.8 min tonunu və yaxud 53.3 faizini buğda, 1 milyon 349.9 min tonunu (45.4 faizini) arpa... təşkil edib".
DSK düz bir il əvvəl bildirmişdi ki, 995.7 min hektar sahənin 979.3 min hektarı (98.3 faizi) biçilərək məhsulu yığılıb: "Sahələrdən 2 milyon 937.3 min ton məhsul toplanmış, məhsuldarlıq 30 sentnerə bərabər olub. Məhsulun 1 milyon 680.3 min tonunu və yaxud 57.2 faizini buğda, 1 milyon 227.4 min tonunu (41.8) arpa... təşkil edib".
Başqa sözlə, ötən ilə nisbətən əkin sahələri 5.7 faiz azalsa da, məhsul 1.2 faiz artıb. Hərçənd, buğda yığımı 5.8 faiz aşağı düşüb.
Biçin xərci də artıb
Adının çəkilməsi istəməyən bir fermer AzadlıqRadiosuna deyib ki, biçin mövsümünün əvvəlində kombaynı sarıdan qıtlıq çəkiblər, bununla belə problem tədricən yoluna düşüb. "Amma biçin xərcində artım oldu. Ötən illə müqayisədə bir hektarın biçininə görə xidmət haqqı təqribən 5 manat bahalaşıb", - o əlavə edib.
Azərbaycanda dizel yanacağı elə ötən il iyulun 1-dən bahalaşıb. Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 20 qəpik artırılaraq 1 manat müəyyən edilib.
Azərbaycan Xəzərdə təlim keçirib [Video]
Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində (HDQ) "Dəniz enerji infrastrukturunun mühafizəsi və müdafiəsi" mövzusunda döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib.
Bu barədə avqustun 14-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (AMN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təlimin məqsədi komandir heyətinin ekstremal vəziyyətlərdə operativ qərar qəbuletmə və qüvvələrin tətbiqi üzrə praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsidir.
"Plana əsasən, təlimə cəlb olunan qüvvə və vasitələr Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi və müdafiəsi üzrə fəaliyyətləri icra ediblər...", - məlumatda əlavə edilib.
Xəzər dənizi beş ölkənin payına düşür. Bura Azərbaycandan başqa Rusiya, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan daxildir.
Təlimin cari ilin hazırlıq planına əsasən keçirildiyi bildirilsə də, o, qonşu Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşdiyi bir dövrə təsadüf edir.
İyunun 27-də Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah edib. Amma daha sonra Azərbaycan diasporunun bəzi üzvləri də saxlanıb. Bundan sonra Azərbaycanda narkotik və kibercinayətlərlə əlaqədar Rusiya vətəndaşlarının saxlandığı, "Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialı olan "Sputnik-Azərbaycan"ın isə rəhbər şəxslərin həbs edildiyi açıqlanıb.
Avqustun 8-də isə Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan rəsmiləri Birgə Bəyannamə imzalayıb. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq.
Bundan sonra həm Rusiyadan, həm də İrandan Azərbaycana qarşı ayrıca tənqidlər də eşidilib.
Aİ Vaşinqton razılaşmalarını dəstəkləyir
Avropa İttifaqı (Aİ) Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycanın əldə etdiyi razılaşmaları və regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dəstək verməyə hazırdır. Bunu Aİ Şurasının prezidenti Antonio Koşta bəyanatında bildirib. O, bu həftə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə telefonla danışıb.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması hər iki ölkə və region üçün mühüm addımdır", – Avropa rəsmisi vurğulayıb.
Avqustun 14-də A.Koşta Azərbaycan prezidenti İ.Əliyevə zəngində də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib
Prezident Əliyev Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan regionu arasında maneəsiz nəqliyyat bağlantısı üzrə razılaşmanın önəmini vurğulayıb.
N.Paşinyan isə A.Koşta ilə telefon söhbətində deyib ki, yaranmış sülh Ermənistan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün yeni investisiya imkanları açır.
Tərəflər Ermənistan-Aİ gündəliyindəki məsələləri, 2026-cı ilin yazında Ermənistanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin təşkili ilə bağlı məsələləri də müzakirə ediblər.
Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında ABŞ prezidentinin şahidliyi ilə bəyannamə imzalanıb, sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında saziş paraflanıb və regional nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Avqustun 11-də Yerevan və Bakı eyni vaxtda 17 bənddən ibarət, Vaşinqtonda paraflanmış sülh sazişi sənədini açıqlayıblar.
Narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı artıb
Azərbaycanda narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı artıb.
Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdirdiyi "Azərbaycanda hüquqpozmalar" məcmuəsində vurğulanır ki, ötən il 4 min 967 nəfər narkomaniyadan ilk dəfə xəstələnən şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Bu say 2023-cü ildə 3 min 796, 2020-ci ildə 2 min 723 nəfər təşkil edib.
Ötən il Azərbaycanda 40 min 490 nəfər narkomaniya səbəbindən tibb müəssisələrində qeydiyyata düşüb. Bu, 2023-cü ilə nisbətən 3 min 831 nəfər çoxdur.
Ekspertlər ölkədə narkomanların sayı ilə bağlı bu rəqəmləri real saymırlar. Onlar deyir ki, qeydiyyata düşməyən və ya qeydiyyatdan yayındırılan narkotik istifadəçiləri də az deyil.
Rusiya XİN Bakıyla münasibətlərin düzəlmə variantından bəhs edib
Moskva Azərbaycanda saxlanan rusiyalıların tezliklə azad edilməsi və evlərinə qayıtması variantları üzərində Bakı ilə iş aparır.
Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) İnformasiya və mətbuat departamentinin direktor müavini Aleksey Fadeyev brifinqdə bildirib.
"Belə bir qərar Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərin sabitləşməsi prosesində mühüm addım olardı", - Fadeyev vurğulayıb.
Hələlik, bu açıqlamaya Azərbaycanın rəsmi orqanlarından hər hansı münasibət bildirilməyib.
Xatırlatma
İyunun 27-də Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycan əsilli insanlara qarşı əməliyyat keçirib, bu zaman iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya hüquq-mühafizə orqanları əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah ediblər. Amma daha sonra Azərbaycan diasporunun bəzi üzvləri də saxlanıb.
Bundan bir neçə gün sonra – iyunun 30-da Azərbaycanda narkotik və kibercinayətlərlə əlaqədar Rusiya vətəndaşlarının saxlandığı bildirilib, yayılan görüntülərdə tutulanların üzərində zorakılıq izləri müşahidə olunub.
İyulun 1-də də "Rossiya Seqodnya" İnformasiya Agentliyinin Bakı filialı olan "Sputnik-Azərbaycan"ın rəhbərliyi həbs edilib.
Mənzil bazarında qiymətlər 14 faiz artıb
Azərbaycanın mənzil bazarında qiymətlər 14 faizə qədər artıb.
Bu barədə Mərkəzi Bankın "Pul siyasəti icmalı"nda bildirilir.
Hesabatda qeyd edilir ki, 2025-ci ilin ikinci rübündə mənzil bazarında qiymət indeksi birinci rübə nəzərən 1.1 faiz artıb.
Vurğulandığına görə, bu dövrdə ilkin mənzil bazarında qiymətlər 3.2, təkrar mənzil bazarında isə 1.1 faiz yüksəlib.
Amma qurumun açıqlamasına görə, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında ümumi mənzil bazarında qiymət indeksi ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 13.8, o cümlədən ilkin mənzil bazarında 12.9, təkrar mənzil bazarında isə 13.8 faiz artıb.
Mülkiyyət hüququ alan daşınmaz əmlak sayında azalma var
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti isə bildirib ki, 2025-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində daşınmaz əmlak üzərində 204 min 494 mülkiyyət hüququnu qeydiyyata alaraq çıxarışla təmin edib.
Ötən ilin eyni dövründə isə həmin rəqəm 207 mindən çox olub.
Azərbaycanda dövlət işçilərinin sayının azalması davam edir
Son bir ildə Azərbaycanda dövlət işçilərinin sayı 23 min azalıb.
Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatlarının təhlili üzə çıxarıb.
Komitə bildirir ki, 2025-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 770.8 min nəfər olub. Onlardan 864.2 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 906.6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib.
2024-cü il iyulun 1-i ilə müqayisədə ölkədə dövlət sektorunda çalışanların sayı 23.3 min azalıb, qeyri-dövlət sektorunda çalışanların sayı isə 33.3 min nəfər artıb. Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı son bir ildə 10 min nəfər artıb.
Rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycanda əməkqabiliyyətli insanların sayı 5 milyon civarındadır. 2025-ci il yanvarın 1-nə olan ilkin məlumatlara əsasən, Azərbaycanda işsizlərin rəsmi sayı 282.3 min nəfər olub. Müstəqil iqtisadçılar deyir ki, bu rəqəm həqiqəti əks etdirmir. Onların fikrincə, Azərbaycanda işsiz kimi rəsmi qeydiyyata düşmək iş tapmaqdan çətindir.
Rəsmilər rəsmi işləyənlərin sayının azalması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Üstəlik, onlar son illər "iqtisadiyyatın ağardılması"ndan bəhs etsələr də, ölkədə rəsmi muzdla işləyənlərin sayında ciddi artım gözə dəymir.
Məhəmməd Kekalova vəkili ilə danışmağa icazə verilmədiyi deyilir
"AbzasMedia işi" çərçivəsində həbs edilən Məhəmməd Kekalova vəkili ilə telefonla əlaqə saxlamasına imkan verilmədiyi bildirilir.
Bu barədə məlumatı həmin nəşrə onun ailəsi verib.
Ailəsinin sözlərinə görə, Kekalov bu gün, avqustun 12-də saxlanıldığı Umbakı qəsəbəsindəki Penitensiar Kompleksdən vəkilinə zəng etmək istəyib, lakin həbsxana işçiləri buna icazə verməyib, telefon dəstəyini əlindən zorla alaraq yerinə qoyublar. Vurğulandığına görə, ona yalnız həbsxana rəisinin icazəsindən sonra vəkilinə zəng edə biləcəyi deyilib.
Bu məlumata Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma həmin qurumdan bundan əvvəl oxşar şikayətlərlə bağlı deyilib ki, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində davranırlar.
M.Kekalov 2025-ci il iyunun 20-də 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, "AbzasMedia işi"ndə digər altı nəfərlə birlikdə qaçaqmalçılıq və müxtəlif maliyyə cinayətlərini ehtiva edən səkkiz maddə ilə ittiham olunub.
Həmin iş üzrə AzadlıqRadiosunun jurnalisti, iqtisadçı Fərid Mehralızadə, "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktor Sevinc Vaqifqızı, araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı 9 il, jurnalistlər Elnarə Qasımova və Nərgiz Absalamova isə 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər.
Təqsirləndirilən şəxslərin hamısı ittihamları rədd edir və həbslərinin korrupsiya araşdırmaları ilə bağlı siyasi sifariş olduğunu bildirirlər.
"AbzasMedia işi" üzrə həbslər 2023-cü il noyabrın 20-dən başlamışdı.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 370-dən çox siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir. Onlar iddia edirlər ki, həmin siyahılarda adları yer alanlar törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Amma beynəlxalq insan haqları qurumları da hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırıb.
Azərbaycanda ÜDM cüzi artsa da, o, 'kasıb' qonşusundan çox geri qalır
2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 72 milyard 430 milyon manatlıq Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Bu barədə bu gün, avqustun 12-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
Qurum bildirir ki, bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0.9 faiz çoxdur.
İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 3.3 faiz azalıb, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 3.1 faiz artıb.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 7 min 77 manata bərabər olub.
2024-cü ildə isə ölkədə 126.3 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 4.1 faiz çox ÜDM istehsal olunduğu açıqlanmışdı. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 12 min 382.5 manata bərabər olmuşdu.
Azərbaycanda ÜDM cüzi artsa da, o, bir çox qonşulardan həmin sahədə geridə qalır. Məsələn, Azərbaycandan fərqli olaraq zəngin neft və qaz yataqlarına malik olmayan Gürcüstanda 2025-ci ilin iyununda real iqtisadi artım 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6.3 faiz təşkil edib.
2025-ci ilin birinci yarısında Gürcüstanın beynəlxalq turizmdən əldə etdiyi gəlir 2 milyard dollara çatıb ki, bu da 2024-cü eyni dövrünə nisbətən 6.2 faiz çoxdur.
Gürcüstanın ÜDM-i 2024-cü ildə isə 9.4 faiz artmışdı.
Azərbaycan sənayesində düşüş sürətlənir
Azərbaycan sənayesində düşüş davam edir. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) bu gün, avqustun 11-də yaydığı məlumatda bildirilir.
Məlumata görə, ölkənin sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında 36.6 milyard manatlıq məhsul istehsal ediblər. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.3 faiz azdır.
"Neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 3.5 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 5.5 faiz artmışdır", - məlumatda əlavə edilir.
Vurğulanır ki, sənaye məhsulunun 61.5 faizi mədənçıxarma sektorunun payına düşür.
DSK bir ay əvvəl isə bildirmişdi ki, ölkə sənayesində bir il əvvəl ilə müqayisədə 1.9 faiz geriləmə var.
Son illər həm Azərbaycanda neft hasilatında, həm də neft-qaz sektoruna investisiya qoyuluşunda azalma müşahidə edilir.
Azərbaycanın ixracının təqribən 90 faizi neft və qaz sektorunun payına düşür.
Azərbaycanda dana əti yenə bahalaşıb
Son həftələr Azərbaycanda heyvan əti yenidən bahalaşıb. Xüsusilə də, bu, özünü daha çox dana ətinin qiymətində göstərməkdədir.
Azərbaycanın bir çox rayonlarının, eləcə də paytaxt Bakının bəzi sakinlərinin AzadlıqRadiosuna demələrinə görə, son həftələr dana əti təqribən 15 faiz bahalaşıb. "Yaxın həftələrə qədər dana ətinin kiloqramını 13-14 manata satırdıq. İndi isə 16 manata satırıq. Bu, bir bizdə belə deyil. Ətraf rayonlarda da bahalaşma gedib", - Qobustan şəhərində ət satıcılarından biri AzadlıqRadiosuna deyib.
Satıcı əlavə edib ki, son həftələr hava kəskin istiləşib, qoyun ətinə tələbat azalıb, müştərilər daha çox dana, inək ətinə üstünlük verir.
Məsələyə rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bundan əvvəlki illərdə də Azərbaycanda ətin qiymətində ciddi bahalaşma müşahidə edilib. Elə ötən il də ölkədə dana ətinin kiloqramının təqribən 2 manat bahalaşdığı, 12 manatdan 14 manata yüksəldiyi (15 faizdən çox) açıqlanmışdı. Amma onda dana əti ilə yanaşı, qoyun ətinin də bahalaşdığı vurğulanırdı. Bahalaşmaya əsas səbəb kimi yem məhsullarının qiymətlərində artım və son illər pambıq əkini ilə bağlı ölkədə örüş yerlərinin azalması göstərilirdi.
Halbuki, rəsmi məlumata görə, ötən il ölkədə inflyasiya 4.9 faiz olub. Ərzaq məhsullarının isə cəmi 5.5 faiz bahalaşdığı açıqlanmışdı.
Ailəsi düşünür ki, həbsdə Bəxtiyar Haciyevlə əsir kimi davranılır
Ailəsi həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin səhhəti və hüquqi vəziyyəti ilə bağlı narahatdır.
Yaxınları bildirilir ki, hazırda 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində tutulan Hacıyevin saxlanma şəraiti insan hüquqları baxımından ciddi pozuntularla müşayiət olunur. Ailəsinin verdiyi məlumata əsasən, ictimai fəal kobud rəftara məruz qalır və ona vəkili ilə görüş icazəsi verilmir.
"Onunla əsir kimi davranılır və özü də bu vəziyyəti əsirlik kimi qiymətləndirir. Psixoloji və fiziki təzyiqlər altındadır, ağır durumdadır. Onun hüquqi müdafiə hüququ ciddi şəkildə pozulub. Görüntülü danışa bilmirik. Digər məhbuslara bu imkan yaradılır, lakin Bəxtiyara bu hüquq qəsdən verilmir", - yaxınları bildirilib.
Hacıyevin ailə üzvləri habelə vurğulayırlar ki, onun səhhəti pisdir və tibbi yardıma ehtiyacı var: "Ona lazımi tibbi xidmət göstərilmir. Yalnız bir dəfə böyük çətinliklə kardioqrama edilib. Bundan əlavə, ondan qan analizi də götürülüb, lakin artıq bir həftə keçməsinə baxmayaraq, nəticələr hələ də təqdim olunmayıb".
Bu açıqlamaya Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma qurumdan, bir qayda olaraq, bildirirlər ki, cəzaçəkmə müəssisələrində məhbuslar ayrıseçkiliyə məruz qalmır, onlarla qanun çərçivəsində davranılır.
Xatırlatma
B.Hacıyev 2022-ci ilin dekabrında xuliqanlıq və məhkəməyə qarşı hörmətsizlik ittihamları ilə həbs olunub. Daha sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yoluyla əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma), 206-cı (qaçaqmalçılıq), 320-ci (saxta sənədlərdən istifadə) 213.1-ci (vergidən yayınma) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Bu ilin yanvarında Hacıyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
B.Hacıyev irəli sürülən ittihamları qəbul etmir, həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Hacıyevin həbsini siyasi motivli hesab edir.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin açıqlamasına görə, Azərbaycanda hazırda 370-dən çox siyasi məhbus var. Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmir. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahısına salınan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb ediliblər.
Bu, Harvard Universitetinin məzunu olan B.Haciyevin Azərbaycanda ikinci həbsidir. Bundan əvvəl o, ordudan yayınmada günahlandırılsa da, ictimai fəal ittihamı siyasi sayıb.
Komissiya: Qonşu dövlətlərin birindən Azərbaycana qarşı informasiya kampaniyası davam edir
Milli Məclisin Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı komissiyası qonşu dövlətlərdən birinin ərazisindən Azərbaycana qarşı qeyri-dost fəaliyyətlərin Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə davam etdiyini bildirir.
Açıqlamada deyilir ki, bir sıra səhifələr vasitəsilə Facebook-da "geosiyasi manipulyasiya xarakterli məlumatlar" paylaşılandan sonra istifadəçilərdən Telegra.ph kimi platformalara keçid etməkləri istənilir ki, "bu da öz növbəsində bir sıra istifadəçi məlumatlarının (IP ünvan, istifadə olunan cihaz və s.) ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər".
Komissiya "Meta" şirkətinə müraciətlər nəticəsində Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən həmin səhifələrin bağlanmasına nail olunduğunu da vurğulayır.
Açıqlamada konkret ölkə adı çəkilməyib.
Mayda isə sözügedən komissiya ilin əvvəlində Azərbaycanın bir sıra media resurslarına kiberhücumun Rusiyadan qaynaqlandığını, hücumun texniki cəhətdən peşəkar səviyyədə gerçəkləşdirildiyi açıqlanmışdı.
Son bir aydan artıq müddət ərzində Rusiya ilə yaranan siyasi gərginlik fonunda Rusiyada müxtəlif xəbər kanalları, şəxslər tərəfindən Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı informasiya kampaniyası başladıldığı bildirilirdi.
Azərbaycanla Rusiya arasında gərginlik Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı zorakı polis reydi və iki nəfərin həlak olmasından sonra başlanıb. Ən son informasiya Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinskinin saxlanması ilə bağlıdır.
Gündəm