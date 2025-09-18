665 milyon dolları 'yumaqda' suçlanan Kaxa Kotoraşvili həbs edilib

Tbilisi şəhər Məhkəməsi 49 yaşlı Kaxa Kotoraşvili barəsində 665 milyon ABŞ dollarının yuyulması ittihamı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçib.
Sentyabrın 17-də hakim Pikriya Sikturaşvili həbs qərarını elan edib. Prokuror Ziniko Kobaliya K.Kotoraşvilinin həbs olunmasını, vəkil Edişer Karçava isə 50 min lari girov qarşılığında azadlığa buraxılmasını istəmişdi.
Növbəti proses noyabrın 10-na təyin olunub.
Məhkəmədə bəlli olub ki, iş üzrə istintaq təxminən bir ildir aparılır.
Vəkil təqsirləndirilənin istintaqla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib.
AzadlıqRadiosu müxbirinin məhkəmədən verdiyi məlumata görə, prokuror Kobaliya bəyan edib ki, iş Rusiya valyutasının Azərbaycandan qanunsuz gətirilməsi və dollara çevrilməsi ilə bağlıdır. Prokurorun sözlərinə görə, cinayətkar qrupun üzvləri Azərbaycandan qanunsuz yolla gətirilmiş 59 milyard rus rublunu konvertasiya etməklə 624 milyon ABŞ dolları və 35 milyon avro "yuyublar".
Məhkəmədə adı çəkilən Eldar Hüseynovun təqsirləndirilən Kotoraşvili ilə birlikdə fəaliyyət göstərdiyi bildirilir.
K.Kotoraşvili ittihamların mahiyyətini başa düşdüyünü təsdiqləyib. O, susmaq hüququndan istifadə etdiyini bildirib.
İttihamnaməyə görə, Kotoraşvilinin Gürcüstanda valyuta mübadiləsi məntəqəsi olub. O, 2022-ci ildən genişmiqyaslı pul yuyulması sxemini hazırlamağa başlayıb, bir neçə şəriki də olub. Şərikləri qonşu ölkələrdən, sonradan mənşəyi təsdiqlənməmiş kimi göstərilən xarici valyutanı Gürcüstana gətiriblər. Pulun gömrük nəzarətindən gizli şəkildə keçirildiyi, valyuta mübadilə məntəqəsinə çatdırıldığı bildirilir.
Təqsirləndirilən şəxsin müxtəlif vaxtlarda pulları banklara apararaq onları xarici valyuta əməliyyatlarından əldə edilmiş qanuni gəlir kimi göstərdiyi, banklara pulların mənşəyi barədə yalan məlumatlar təqdim etdiyi vurğulanır. Daha sonra vəsaitlər bank hesablarına köçürülüb, üçüncü şəxslərə ötürülüb, daşınmaz əmlak alınıb, - ittihamnamədə yazılıb.