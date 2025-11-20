Mirzoyan Fidana cavab verib: Ankara ilə əlaqələrin normallaşması Bakı ilə eyni prosesə müsbət təsir edər

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın Türkiyə-Ermənistan normallaşması ilə bağlı bəyanatına cavab verib.
Fidan deyib ki, bu normallaşma Yerevan üçün vacibdir və əgər Ankara bunu indi etsə, Ermənistanı Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa sövq edən əsas stimuldan məhrum edər.
Mirzoyan "Armenpress" agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədin açılması Ermənistan üçün gerçəkdən vacibdir. Azərbaycanla əldə olunmuş sülhün institusional səviyyəyə qaldırılması da önəmlidir: "Bu iki komponentdən biri digərindən asılı deyil. Amma əgər onlar arasında mütləq səbəb-nəticə əlaqəsi axtarılsa, belə nəticə çıxa bilər ki, Türkiyə ilə münasibətlərin tam normallaşması Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesinə mənfi yox, əksinə, müsbət təsir göstərər".
Nəqliyyat infrastrukturuna blokadanın ləğvinə gəlincə, nazir deyib ki, bu prosesin əsas prinsipləri avqustun 8-də Vaşinqtonda sülh sammitində razılaşdırılıb: ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, suverenlik, yurisdiksiya və qarşılıqlılıq.
"Bu çərçivədə müəyyən edilən TRIPP marşrutu həm Azərbaycanı Naxçıvanla, həm də Ermənistanı digər ölkələrlə, eləcə də bölgələri Ermənistan və Azərbaycan üzərindən daha geniş coğrafiya ilə birləşdirəcək. Ermənistan onun tez bir zamanda reallaşmasından ötrü fəal səylər göstərir və bunda maraqlıdır", – Mirzoyan söyləyib.
H.Fidan onu da deyib ki, hazırda Ermənistan və Azərbaycan "Zəngəzur dəhlizi" məsələsini müzakirə edir. Bu məsələ, həmçinin Ermənistan Konstitusiyası ilə bağlı məsələlər həll edildikdən, sülh müqaviləsi tam imzalandıqdan sonra Ankara Ermənistanla sərhədi açacaq.
Ermənistan rəsmiləri "Zəngəzur dəhlizi" ifadəsini qəbul etmir. Bu elə Azərbaycanı Naxçıvan eksklavı ilə Ermənistandan keçməklə birləşdirəcək TRIPP marşrutudur. Avqustun 8-də tərəflər Vaşinqtonda ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə bu xəttin açılması üzrə razılığa gəliblər, eləcə də sülh sazişini paraflayıblar.