Azərbaycanda dana əti bahalaşmaqda davam edir
Azərbaycanda dana əti bahalaşmaqda davam edir. Ölkə vətəndaşlarının AzadlıqRadiosuna bildirməsinə görə, son günlər istər Bakıda, istərsə də ölkənin bir çox rayonlarının satış məntəqələrində dana ətinin kiloqramı 17 manata yüksəlib. Halbuki, dana ətinin kiloqramı elə ötən ay 14 manatdan 16 manata yüksəlmişdi.
Bakıda ət satışı ilə məşğul olan bir şəxs AzadlıqRadiosuna deyib ki, dana ətinin topdansatış məntəqələrində qiyməti artıb.
Hələlik, dana ətinin bahalaşmasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma bundan əvvəl rəsmi qurumlardan bildiriblər ki, qiymətləri bazar müəyyən edir.
Ayrı-ayrı müstəqil iqtisadçıların fikrincə isə, ölkədə qırmızı ət bahalaşmaqda davam edəcək. Onların sözlərinə görə, son illər ölkədə pambıqçılığın inkişafı adı altında heyvandarlığa aid fərdi təsərrüfatlara böyük ziyanlar vurulub. Üstəlik, onlar hesab edirlər ki, hazırda örüş yerləri az, yem məhsulları isə bahadır.
Ət idxalı azalıb
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda ət idxal olunan ərzaq məhsullarında əsas yerlərdən birini tutur. Amma Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatına görə, bu ilin 7 ayında ət idxalında azalma var. Qurumun açıqlamasına görə, 7 ayda ölkəyə 55.1 milyon dollar həcmində 25 min 180 ton ət idxal edilib.
DGK-nin bildirməsinə görə, ət idxalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsiylə 13.4 milyon dollar və ya 19.6 faiz, miqdar ifadəsiylə isə 5 min 543 ton, başqa sözlə, 18 faiz azalıb.
3 manat 72 qəpik...
Bu ilin ilk 7 ayının nəticələrinə görə, Azərbaycanın idxal etdiyi ətin kiloqramının orta idxal qiyməti 3 manat 72 qəpik təşkil edib. Bu da illik müqayisədə 7 qəpik və ya 1.8 faiz ucuzlaşma deməkdir.
Bəzi müstəqil ekspertlər ölkəyə idxal edilən ətin keyfiyyətinə də şübhə ilə yanaşırlar.
Rusiya Bakıda həbs olunmuş vətəndaşlarına azadlıq istəyir
Bakıda həbs olunmuş Rusiya vətəndaşlarının azadlığa buraxılması ikitərəfli münasibətlərin normallaşması yönündə mühüm addım olacaq. Bunu Rusiya XİN-in təmsilçisi Mariya Zaxarova deyib.
"Rusiya vətəndaşlarının azad olunmasının Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması yolunda mühüm addım olduğunu vurğulayırıq", – M.Zaxarova Şərq İqtisadi Forumu (ŞİF) çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib.
O, Rusiya XİN-in hüquq-mühafizə orqanları və həbs olunanların yaxınları ilə daimi təmasda olduğunu qeyd edib.
"Bəzi vətəndaşlarımızın müraciəti əsasında vəkillərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə yardım göstəririk. Konsulluq əməkdaşları Bakıdakı istintaq təcridxanasında Rusiya vətəndaşlarını üç dəfə ziyarət edib", – M.Zaxarova bildirib.
Son aylar Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi əlaqələr pisləşib. İyunun 27-də Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində hüquq-mühafizə orqanları etnik azərbaycanlılara qarşı əməliyyat keçirib, bu zaman iki şəxs həlak olub, 10-a yaxın şəxs də saxlanıb. Rusiya hüquq-mühafizə orqanları əməliyyatı illər əvvəl baş verən cinayət işinin təhqiqatı ilə izah ediblər. Amma ardınca da müxtəlif şəhərlərdə Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri həbs olunmağa başlayıb və bu prosesin hələ də davam etdiyi vurğulanır.
Azərbaycanda isə narkotik və başqa ittihamlarla Rusiya vətəndaşları saxlanıb. Bütün bunlarla bağlı hər iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri narazılıq və narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Sentyabrın 3-də Azərbaycan və Rusiya liderləri Pekində əl sıxıb, salamlaşıblar. Bundan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin əlaqələrdə problemlərin olduğunu deyib, amma "əsaslıq münasibətlərin və onları inkişaf etdirməyə qarşılıqlı marağın hər şeyi yerinə qoyacağını" əlavə edib.
Məhkəmə Elvin Mustafayevi ciddi rejimli həbsxanada saxladı
Sentyabrın 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzvü Elvin Mustafayevin işi üzrə proses keçirilib.
Məhkəmə fəalın 6 ay müddətinə ciddi rejimli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı qərardan verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Prosesə hakim Elmar Rəhimov sədrlik edib.
E.Mustafayevin yaxınlarının bildirməsinə görə, müdafiə tərəfi məhkəmədə qərarın əsassız olduğunu vurğulasa da, şikayət qəbul edilməyib.
İyulun 10-da Nizami rayon Məhkəməsi 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin təqdimatını təmin edərək onun ciddi rejimli həbsxanaya köçürülməsinə qərar verib. Təqdimatda Mustafayevin daxili intizam qaydalarını pozduğu, müxalifətçiliklə məşğul olduğu və əsassız şikayətlər etdiyi iddia olunub. Fəal isə ittihamları rədd edərək bunları təzyiq və bəhanə adlandırıb, müəssisədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirib.
Ancaq bundan əvvəlki prosesdə E.Rəhimovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası şikayəti əsassız sayaraq prokurorluğa sorğu göndərməyə razılıq verməmişdi.
Xatırlatma
Elvin Mustafayev 2023-cü ilin avqustunda narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Bu ittihamla ona 3 il həbs cəzası kəsilib.
O, ittihamı qəbul etmir, üzərindən narkotik tapılması barədə iş materiallarında yazılanları "yalan" adlandırır, ictimai fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.
E.Mustafayev daha öncə də xırda xuliqanlıq və polisə müqavimətdə suçlanaraq inzibati qaydada 25 sutka həbs olunmuş, o zaman da ittihamları qəbul etməmişdi.
Hazırda "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Afiəddin Məmmədov və daha iki üzvü - Ayxan İsrafilovla Möhyəddin Orucov da müxtəlif ittihamlarla (bıçaqla xəsarət yetirmə, narkotik) həbsdədir. Onlar da işçilərin hüquqlarını müdafiə etdiklərinə görə şərləndiklərini deyirlər.
Hökumət rəsmiləri ölkədə heç kimin ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmadığını, həbs olunanların konkret faktlar əsasında saxlanıldığını bildirirlər.
Əli Kərimli Baş Prokurorluğa müraciət edəcək
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimli beynəlxalq tədbirə qatılmaq üçün Baş Prokurorluğa müraciət etmək fikrindədir.
AXCP sədri bildirir ki, Varşava Təhlükəsizlik Forumuna dəvət alıb. "20 ilə yaxındır hakimiyyət mənə pasport vermir və xarici ölkə səfərlərimə qadağa qoyulub. 29-30 sentyabr tarixində baş tutacaq Forumda iştirak etmək üçün Baş Prokurorluğa bir daha müraciət edib pasport almaq üçün yenidən təşəbbüs göstərəcəyəm", – Kərimli deyib.
Hələlik, onun bu açıqlamasına Baş Prokurorluq və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Varşava Təhlükəsizlik Forumu Avropa və Transatlantik regionda təhlükəsizlik, habelə müdafiə sahəsində dialoqu təşviq edən beynəlxalq platformadır. Forumu 2014-cü ildə Kazimir Pulaski Fondunun prezidenti Zbiqnev Pisarski təsis edib və hər il Varşavada keçirilir. Əsas məqsədi Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təhlükəsizlik çağırışlarını müzakirə etmək, NATO ilə əməkdaşlığı gücləndirmək və qlobal təhdidlərə qarşı kollektiv strategiyalar formalaşdırmaqdır.
Xatırlatma
AXCP sədri Ə.Kərimli xarici pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyindən 2006-cı ildə yenidən sənəd almaq üçün müraciət etsə də, ona həmin sənəd verilməyib. Onun sözlərinə görə, 1994-cü ildə başlanmış cinayət işinin hələ də açıq olması buna əsas göstərilib. Ə.Kərimli barəsində 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi başlanmışdı. O zaman hüquq-mühafizə qurumları Kərimlinin cibindən partladıcı maddə tapıldığını bildirmişdi. O, isə bunu yalanlayırdı.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin iyulunda Ə.Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı şikayət üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə pasport verilməməsini onun hərəkət etmək azadlığının pozulması kimi qiymətləndirib. Dövlətin üzərinə Kərimliyə 8 min 600 avro kompensasiya ödəmək öhdəliyi qoyulub. Amma AXCP sədrinə hələ də pasport verilməyib və o, 2006-cı ildən bəri ölkədən çıxa bilmir.
Avropa İttifaqının yeni səfiri Azərbaycana gəlib
Bu gün, sentyabrın 2-də Avropa İttifaqının (Aİ) yeni səfiri Mariyana Kuyunciç Azərbaycana gəlib.
Bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyindən bildirilib.
Səfir Kuyunciç Xorvatiyanın Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin (PSC) nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. O, əvvəllər digər vəzifələrlə yanaşı, Xorvatiyanın Aİ yanında Daimi Nümayəndəliyində Xarici Əlaqələr Müşavirlərinin İşçi Qrupu (RELEX) müşaviri vəzifəsini də icra edib.
Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin ondan əvvəlki rəhbəri Peter Mixalko olub. O, ötən ay bu ölkədəki dördillik diplomatik xidmətini başa vurub.
Xatırlatma
Azərbaycan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə əsası 2009-cu ildə qoyulan "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Şərq Tərəfdaşlığı Aİ-nin altı qonşu ölkəsini əhatə edirdi. Bura Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxil idi. Bu ölkələrdən Gürcüstan, Moldova və Ukrayna qurumla assosiasiya sazişi imzalamışdı. Onlardan Moldova və Ukraynaya namizəd statusu da verilib. Gürcüstanla da oxşar yaxınlaşma baş versə də, sonradan bu ölkənin qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər üzündən həmin proses dayanıb.
2017-ci ilin noyabrında qurumla Ermənistan arasında isə tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. Azərbaycanla da belə sazişin imzalanması ilə bağlı danışıqlar 2017-ci ilin əvvəlindən başlayıb. Ancaq, hələlik, tərəflər arasında tərəfdaşlıq sazişi imzalanmayıb.
Belarusla əməkdaşlıq danışıqları isə əvvəldən dayandırılmışdı.
Azərbaycanın bir sıra müxalif qüvvələri hökuməti Aİ ilə danışıqları uzatmaqda günahlandırır.
Əliyev Paşinyan ilə görüşüb
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşüb.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, görüş Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Çində keçirilən sammiti çərçivəsində gerçəkləşib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, liderlər Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyini müzakirə edərək konstruktiv dialoqun, qarşılıqlı etimadın və regional sabitliyin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Hər iki lider sülhün və normallaşma prosesinin irəlilədilməsinə dair beynəlxalq dəstəyi bir daha təsdiqləyən son Vaşinqton Sammiti zamanı əldə edilən müsbət dinamikanı qeyd ediblər.
Tərəflər təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər bu iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları gedir. Nəhayət, bu il avqustun 8-də tərəflər ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh sazişini paraflayıblar.
Çində Azərbaycan və Pakistan liderləri görüşüb
Sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə görüşü olub.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, Şahbaz Şərif bu ilin aprel-may aylarında Hindistan Pakistan münaqişəsi zamanı Azərbaycanın onlara göstərdiyi siyasi dəstəyə və həmrəyliyə görə təşəkkürünü bildirib.
Xəbərdə vurğulandığına görə, Əliyev ölkəsinin Pakistana göstərdiyi dəstəyə cavab olaraq Hindistanın beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycandan qisas almağa çalışdığını deyib. O, bunun ölkəsi üçün heç bir əhəmiyyət daşımadığını əlavə edib.
Prezident Əliyevin bu fikirlərinə Hindistanın Azərbaycandakı səfirliyindən və bu ölkənin başqa rəsmi qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanın Kəşmir məsələsində Pakistanı müdafiə etməsi Hindistanda daim tənqidlərə səbəb olub. Onlar rəsmi Bakını birtərəfli olmaqda günahlandırıblar, hətta Azərbaycana qarşı boykot çağırışları da səslənib.
Ötən əsrin ortalarından başlayaraq Hindistan və Pakistan arasında fasilələrlə gərginliklər var. Xüsusilə Kəşmir məsələsi onlar arasında fikir ayrılıqları yaradıb. Kəşmir vilayətinin qərb hissəsi Pakistanın, qalan daha böyük hissəsi isə Hindistanın tərkibindədir.
Azərbaycan prezidenti avqustun 30-da Çinə işgüzar səfərə gedib. Avqustun 31-dən sentyabrın 1-nə kimi Çinin şimalında, Tiencin şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti keçirilir. Azərbaycan ŞƏT-in üzvü olmasa da onunla əməkdaşlıq edir.
Ermənistan və Pakistan diplomatik münasibətlər qurublar
Ermənistan və Pakistanın xarici işlər nazirləri Ararat Mirzoyan və Məhəmməd İshaq Dar Çində iki ölkənin diplomatik münasibətlər qurmasına dair birgə kommünike imzalayıblar. Bu barədə avqustun 31-də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Kommünikenin imzalanması ilə Ermənistan və Pakistan rəsmi olaraq diplomatik münasibətlər qurmuş sayılırlar.
Ermənistan XİN qeyd edir ki, iki ölkənin hökumətləri BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq dostluq münasibətlərini inkişaf etdirməyə sadiqlik olduqlarını bildiriblər. Bu isə suverenliyə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət, təcavüzdən çəkinmək, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, bərabərlik, qarşılıqlı fayda və dinc birgəyaşayış prinsipləri əsasında mümkün olacaq.
Ermənistan və Pakistan hökumətləri diplomatik münasibətlərin qurulması məqsədilə nümayəndə mübadiləsi aparmaq, bir-birinə zəruri dəstək göstərmək barədə razılığa gəliblər.
Pakistan Azərbaycanın yaxın müttəfiqlərdən və silah tədarükçülərindən biridir. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan Pakistanı Azərbaycanı dəstəkləməkdə ittiham edib. Yerevan Pakistanla Hindistan arasında Kəşmir münaqişəsində rəsmi olaraq Nyu-Dehlini dəstəkləyir. Hindistan həm də Ermənistana silah tədarük edən əsas ölkələrdən biridir.
Xanımı Polad Aslanovun həbsdə ayrıseçkiliklə üzləşdiyini deyir
"Xəbərman" saytının həbsdə olan rəhbəri Polad Aslanovun həyat yoldaşı Gülmirə Aslanova ərinin aclıq aksiyasına başladığını bildirib. Onun deməsinə görə, P.Aslanovla danışıb: "29.08.2025-ci il tarixindən 10 aydır ona apardığım hazır yeməkləri qızdırmaq üçün gün ərzində cəmi 30 dəqiqə istifadə etdiyi mətbəxə buraxılmadığı üçün aclıq aksiyasına başlayıb. 15 saylı ciddi rejimli Cəzaçəkmə Müəssisəsinə yeni rəis təyin olunmuş Ramiq Nəsibov (bundan əvvəl rəis müavini idi) ona söz verib ki, problem həllini tapacaq".
Onun deməsinə görə, problem davam etsə, etirazlara da davam edəcəklər.
Hələlik, bu deyilənlərə 15 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi və Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Xidmətdən, bir qayda olaraq, bildirirlər ki, məhbuslarla qanun çərçivəsində davranırlar.
22 avqust
Xanımı Polad Aslanovun müayinə cavablarının gecikdirildiyini deyir
"Xəbərman" saytının həbsdə olan rəhbəri Polad Aslanovun həyat yoldaşı Gülmirə Aslanova ərinin müayinə cavablarının qəsdən gecikdirildiyini bildirir.
G.Aslanova vurğulayır ki, həyat yoldaşı iyulun 18-də saxlanıldığı 15 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində ultrasəs müayinəsindən keçsə də, cavablarını hələ də onlara vermirlər: "Cəzaçəkmə müəssisəsində onu müayinə edən Müalicə Müəssisəsinin həkim əməkdaşı şifahi şəkildə Polad Aslanova qaraciyərində problemin olduğunu söyləyib. Polad Aslanov dəfələrlə 15 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin həkimindən müayinə cavablarını tələb etsə də, vermirlər".
Həyat yoldaşı P.Aslanovun müayinə nəticələrinin qəsdən verilmədiyini düşünür.
O, həmçinin ərinin tibbi yardımdan narazı olması ilə bağlı Ombudsmana etdiyi şikayətinin iyunun 30-da Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinə göndərildiyini açıqlayıb: "İyulun 31-də Tibb Baş İdarəsi cavab verib ki, Polad Aslanov 2020-ci ildə (həbsindən 1 il sonra) Bakı İstintaq Təcridxanasına qəbul olunarkən müayinələrdən keçirilib və "Praktiki sağlam" kimi qeydiyyata götürülüb. Tibb Baş İdarəsinin rəisi Cəmil Kamilli, diqqətinizə çatdırım ki, hazırda 2025-ci ildir, qeyd etdiyiniz tarixin üzərindən 5 il keçib".
Aslanova vurğulayıb ki, hazırki tələbləri yalnız ultrasəs müayinəsi cavablarını əldə etməkdir. O hesab edir ki, P.Aslanovun sağlamlığı ilə oynayırlar.
Bu açıqlamaya Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
P.Aslanov 2019-cu ilin iyununda saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə 16 il azadlıqdan məhrum edilib. Aslanov ittihamları qəbul etmir və həbsini jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Sonradan Ali Məhkəmə Aslanovun həbs müddətini 13 ilə qədər azaldıb.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladıqları siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 370-dən çox siyasi məhbus var. Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslar ilə həbs edilmir. Onların deməsinə görə, həmin siyahılarda yer alanlar sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb ediliblər.
Prezident 10 ay əvvəl təyin etdiyi icra başçısına şiddətli töhmət verdi
Prezident İlham Əliyev 10 ay əvvəl Ağdaş rayon İcra Hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin etdiyi Orxan Hüseynzadəyə işində "ciddi" nöqsanlara görə şiddətli töhmət verib.
Prezidentin bununla bağlı bu gün, avqustun 29-da imzaladığı sərəncamda nöqsanların konkret nədən ibarət olduğu göstərilmir.
İcra başçısından sərəncama münasibət almaq mümkün olmayıb.
Şiddətli töhmət alan başçı kimdir...
O.Hüseynzadə 1983-cü ildə Bakıda doğulub. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini, 2013-cü ildə isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib.
2006-2012-ci illərdə Səhiyyə Nazirliyi, 2012-2018-ci illərdə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyib. 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatında işləyib. 2018-ci ildən nazirlik yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətində çalışıb.
O, ötən il noyabrın 1-də Ağdaş rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunub.
Azərbaycanda icra başçılarına şiddətli töhmət verilməsi elə də geniş yayılmış hal deyil. İcra başçıları ölkə başçısının mənfi münasibəti ilə üzləşərkən, daha çox işdən çıxarılmaları və həbs edilmələrinə görə diqqət çəkiblər.
Azərbaycanda icra başçılarının həbs dalğası, əsasən, 2019-cu ilin dekabrında Ağstafa və Yevlaxdan başlayıb. Daha sonra Neftçala, Biləsuvar, İmişli, Cəlilabad, Kürdəmir və Şəmkir rayon icra hakimiyyətlərində də bənzər əməliyyatlar keçirilib. Onlar mənimsəmə və başqa ağır cinayətlərdə ittiham ediliblər. Məhkəmə prosesləri zamanı onlardan ittihamları qismən qəbul edənlər də olub, tam inkar edənlər də.
Azərbaycanda problemli kreditlər 18 faiz artıb
2025-ci il avqustun 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 529.4 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bank (AMB) bildirir ki, bu göstərici bu ilin əvvəli ilə müqayisədə 17.9 faiz və ya 80.3 milyon manat çoxdur.
Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son bir ildə isə 16.7 faiz və ya 75.7 milyon manat artıb.
Bir sıra iqtisadçılar deyir ki, problemli kreditlərin artması sırf bahalaşmadan və əhalinin güzəranının ağırlaşmasından irəli gəlir.
Hökumət rəsmiləri, hələlik, məsələni şərh etməyiblər.
Xatırlatma
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. Onda problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman verdi. Onda 10 min dollara qədər kredit götürən fiziki şəxslərin borclarında 2015-ci ildə baş vermiş devalvasiyalardan sonra yaranmış fərq dövlət hesabına ödənildi. Bundan sonra problemli kreditlər azaldı. Amma 2021-ci ilin əvvəlində yenidən vaxtı keçmiş kreditlərin artdığı açıqlanmışdı. Bu, onda koronavirus pandemiyasi ilə izah edilirdi. 2022-ci ildə isə yenidən problemli kreditlərin azaldığı vurğulanırdı.
'Qarabağ'ın rəqibləri bilindi
"Qarabağ" klubunun Çempionlar Liqasında rəqibləri bəlli oldu.
UEFA-nın Monakoda yerləşən inzibati binasında təşkil olunan püşkün nəticəsinə əsasən, Azərbaycan çempionu "Liverpul" (İngiltərə), "Benfika" (Portuqaliya), "Napoli" (İtaliya), "Atletik"lə (İspaniya) səfərdə, "Çelsi" (İngiltərə), "Ayntraxt" (Almaniya), "Ayaks" (Niderland) və "Kopenhagen"lə (Danimarka) evdə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunun oyunları sentyabrın 16-18-də keçiriləcək. Son turun görüşləri 2026-cı il yanvarın 28-də baş tutacaq.
Pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də start veriləcək. UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün qalibi mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq final matçından sonra müəyyənləşəcək.
Final uğrunda ümumilikdə 36 klub mübarizə aparacaq. Səkkiz oyunun nəticələrinə görə 36 klub arasında 1-8 yerləri tutan komandalar növbəti mərhələyə birbaşa vəsiqə qazanacaqlar. 9-24 yerlər arası qərarlaşan klublar isə püşkdən asılı olaraq bir görüşlük oyunlar keçirəcəklər. Qalib səkkiz klub da ilk səkkiz yeri tutan komandalara qatılacaq.
25-36 yerləri tutan klublar isə mübarizəni dayandırmış olacaqlar.
27 avqust
'Qarabağ' 8 il sonra yenə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindədir
"Qarabağ" Azərbaycanın və özünün futbol tarixində ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Birinci dəfə Ağdam təmsilçiləri 2017-ci ildə eyni mərhələyə yüksəlmişdi.
2024-2025-ci il mövsümündə futbol üzrə Azərbaycan çempionu "Qarabağ" bu gün, avqustun 27-də pley-off mərhələsində Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubunu qəbul edib.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyundan Azərbaycan çempionu bu dəfə məğlub ayrılıb. Matç 2-3 hesabı ilə qonaqların xeyrinə başa çatıb. Bununla belə, bu nəticə də "Qarabağ"a qruplara qalmağa kifayət edib. Bir həftə əvvəl ağdamlılar Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubuna səfərdə 1-3 hesabı ilə qalib gəlmişdilər.
Buna qədər təsnifat mərhələlərində "Qarabağ" İrlandiya və Şimali Makedoniya klublarını mübarizədən kənarlaşdırmışdı.
Azərbaycanda gənclərin sayı azalır
Azərbaycan əhalisinin 2.3 milyon nəfərini və ya 22.5 faizini gənclər təşkil edir.
Bu, "Azərbaycan gəncləri" məcmuəsində öz əksini tapıb.
Gənclərin 52.9 faizi şəhərlərdə, 47.1 faizi isə kəndlərdə yaşayır.
"Gənclər siyasəti haqqında" Qanuna görə, Azərbaycanda yaşı 14-dən 29-dək olan şəxslər gənc sayılır. Son 15 ildə, bəzi illər istisna olmaqla, Azərbaycan əhalisinin tərkibində gənclərin faizi azalır.
|2010
|2017
|2018
|2019
|2020
|2023
|2025
|29.6%
|24.9%
|24.1%
|23.3%
|22.4%
|22.7%
|22.5%
2025-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə Azərbaycanda 10 milyon 241 min 722 nəfər yaşayıb. Son illər ölkə əhalisində artım davam etsə də, doğuşda artım sürəti azalmaqdadır.
Xərçəngə tutulan gənclərin sayı artıb
"Azərbaycan gəncləri" məcmuəsinə görə, son 15 ildə gənclər arasında qeydiyyata düşən xəstələrin sayı artıb. Xüsusilə bədxassəli şişin aşkarlandığı gənclərin sayında artım var. 2010-cu ildə onların sayı 218, 2023-cü ildə 296, ötən il isə 393-ə çatıb.
Ünvanlı sosial yardım alanlar artıb, amma bir nəfərə düşən məbləğ azalıb
Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) bildirir ki, 2025-ci il iyulun 1-i 80.3 min aztəminatlı ailənin 353.3 min üzvü ünvanlı sosial yardım (ÜSY) alıb. Onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 100.37 manat təşkil edib.
Bu, son bir ildə ÜSY alan ailələrin sayının artması, bir ailə üzvünə düşən məbləğin azalması deməkdir. 2024-ci il iyulun 1-də 61.5 min aztəminatlı ailənin 266.3 min üzvünün ÜSY aldığı açıqlanmışdı. Onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 109.6 manat olmuşdu.
ÜSY məbləği ailənin orta aylıq gəlirinin müəyyən edilməsi əsasında hesablanır.
Daha əvvəlki illər...
Azərbaycanda daha əvvəlki illər ÜSY alanların sayında kəskin azalma olmuşdu. DSK-nın məlumatına görə, 2023-cü ilin sonunda 64 min ailə və ya 272 min 300 şəxs ÜSY alıb. 2017-ci il iyulun 1-də isə ölkədə 120.3 min aztəminatlı ailənin 498.4 min üzvünə ÜSY verilmişdi.
Azərbaycanda ÜSY verilməyə başlayanda (2006-cı il) uşaqpulu kəsilmişdi.
'Sədərək'dəki yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb [Videolar]
"Sədərək" Ticarət Mərkəzinin icarəyə verdiyi obyektdəki yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.
Vurğulanıb ki, nazirliyin Əməliyyat-istintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq gedir.
'Sədərək'dəki yanğın tam söndürülüb
"Sədərək" Ticarət Mərkəzinin icarəyə verdiyi anbarda baş vermiş yanğın avqustun 25-i günün ikinci yarısı tam söndürülüb.
Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat verib.
+++
Avqustun 24-də səhər saatlarında "Sədərək" Ticarət Mərkəzində başlayan yanğının bir gün sonra məhdudlaşdırıldığı bildirilir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) vurğulanıb ki, havanın küləkli olması görülən işləri çətinləşdirsə də, ərazinin bütün perimetri boyu yanğına fəal müdaxilələr edilir.
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) açıqlamaya görə isə, "Sədərək"də yanğınla bağlı təcili tibbi yardım briqadasına ümumilikdə 12 nəfərin müraciəti qeydə alınıb. Onların tüstüdən zəhərləndiyi bildirilir.
Jurnalistlərə açıqlamasında FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Taleh Babayev bildirib ki, yanğın anbarda baş verib: "Sintetik saxlanma zonası olduğu üçün yanğının söndürülməsində mürəkkəblik yaranıb. Yanğın yerində olan şəxsi heyət və texnikanın sayı yetərincədir. Yanğının daha irimiqyaslı ərazini əhatə etməsinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda, yaxınlıqdakı yanacaqdoldurma məntəqəsinin və digər anbarların mühafizəsi təmin olunub".
Yanğının səbəbi, onun dəqiq miqyası və zərərçəkənlər barədə, hələlik, məlumat verilmir.
Son illər "Sədərək" Ticarət Mərkəzində bir çox yanğınlar baş verib. Buna qədər sonuncu yanğın bu il iyulun 30-da olmuşdu. FHN-nin açıqlamasına görə, onda yanğın o qədər də güclü olmamış, ticarət mərkəzinin ərazisində divar üzlüyü 3 kv.m. sahədə yanmışdı.
Amma ondan əvvəlki bəzi yanğınların daha geniş olduğu (məsələn, 2020-ci ildə yanğının 600-700 kvadratmetr sahəni əhatə etdiyi) açıqlanmışdı. Həmin vaxt sahibkarlar kompensasiya ala bilmədiklərindən də şikayətlənmişdilər. Yanğınlar, əsasən, ehtiyatsızlıq və təhlükəsizlik tədbirlərinə düzgün əməl olunmaması ilə izah edilib.
Əliyev Türkmənistana gedib. Bakı və Aşqabadın ticarəti kəskin azalıb
Bu gün, avqustun 22-də Azərbaycan prezidenti Türkmənistana səfər edib.
Bu iki ölkənin ticarət əlaqələri son illər kəskin azalıb. 2024-cü ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 383.7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 80.2 milyon dolları Azərbaycan məhsullarının ixracına, 303.5 milyon dolları isə Türkmənistan məhsullarının idxalına aiddir. Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatına görə, bu, 2023-cü ildəki göstərici ilə müqayisədə 390.2 milyon ABŞ dolları və ya təqribən iki dəfə azdır. Hesabat ilində Türkmənistan ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 0.81 faizi həcmində olub.
Bakı və Aşqabad arasında ticarət dövriyyəsi bu ildə azalmaqdadır.
DGK-dən bildirildiyinə görə, bu ilin yeddi ayında onların ticarət dövriyyəsi 154 milyon dollar təşkil edib. Bu isə heç ötənilki göstəricilərin yarısı belə etmir.
Üstəlik, bu illər ərzində iki ölkə arasında ticarətdə müsbət saldo (ixracın idxalı üstələməsi) Türkmənistan tərəfində olub.
Əhməd Məmmədlinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib
Avqustun 21-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ictimai fəal Əhməd Məmmədlinin cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
İclasda təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Müdafiə tərəfi vəsatət qaldıraraq cinayət işinə xitam verilməsini və Ə.Məmmədli barəsində seçilmiş həbs-qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib.
Lakin məhkəmə bu vəsatəti təmin etməyib və işin məhkəmə baxışına göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Növbəti iclas sentyabrın 3-nə təyin olunub.
Ə.Məmmədli bu il mayın 6-da saxlanıb və mayın 8-də barəsində 4 ay həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin "sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma" və "xuliqanlıq" maddələri ilə ittiham olunur. Özü ittihamı rədd edir, keçmiş siyasi-ictimai və hazırki jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.
Xatırlatma
Ə.Məmmədli 2022-ci ildə D-18 Hərəkatının (hərəkat 2023-cü ildə buraxılıb) sədri ikən polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə 30 sutka inzibati həbs edilmişdi. Ancaq o, həbsini sülhdən danışması, prezident İlham Əliyevi tənqid etməsi ilə əsaslandırmışdı.
Yerli hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarına görə, hazırda Azərbaycanda 375 siyasi məhbus var. Hökumət nümayəndələri isə bu tip hesabatları rədd edir və həbs olunanların konkret əməllərə görə məsuliyyətə cəlb olunduqlarını bildirirlər.
