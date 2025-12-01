Avropa İttifaqından da Əli Kərimlinin həbsinə reaksiya verildi

Avropa İttifaqı (Aİ) müxalifətdə olan AXCP sədri Əli Kərimlinin həbsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlayacaq. Bunu AzadlıqRadiosunun sorğusuna cavabında qurumun Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə sözçüsü Anitta Hipper bildirib.
“Biz Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası da daxil olmaqla, müvafiq beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməsini gözləyirik. Təqsirləndirilən şəxslərə müstəqil hüquqi yardım və adekvat səhiyyə xidməti göstərilməlidir”, – açıqlamada deyilir.
Aİ sözçüsü qurumun hadisələrin gedişatını yaxından izləyəcəyini qeyd edir.
Siyasi sistemin tam məhvi
Dekabrın 1-də AXCP sədri Əli Kərimli məhkəmə qərarı ilə 2 ay yarım həbs edilib. O, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlərdə ittiham edilir.
AXCP sədrini iki gün öncə, noyabrın 29-da Dövlət Təhlükəsizliyi xidməti saxlayıb, evində axtarış aparıb. Hökumətyönümlü mediada yayılan xəbərlərə görə, axtarış zamanı onun evindən prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məktubu tapılıb.
Əli Kərimli həbsindən öncəki müsahibələrində adının Ramiz Mehdiyevlə əlaqələndirilməsini “cəfəngiyat” adlandıraraq vurğulayıb ki, bütün fəaliyyəti dövrü Ramiz Mehdiyevlə tam əks mövqedə olub.
Bir sıra müstəqil yerli ekspertlər və beynəlxalq təhlilçilər deyirlər ki, Əli Kərimli və ümumilikdə AXCP-yə qarşı addımlar ölkədə siyasi sistemin tamamilə məhv edilməsinə yönəlib.
Bakı beynəlxalq sükutu “yaşıl işıq” kimi qəbul edir
Avropadakı Tərəqqi və Dəyişiklik Tərəfdaşlığı adlı qeyri-hökumət təşkilatının prezidenti, Azərbaycanda Repressiyalara Son Kampaniyasının rəhbəri Florian İrmingerin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətsizliyi daha çox repressiyalara səbəb olur:
“On ildir davam edən repressiyanın bir aydın məqsədi var: vətəndaş cəmiyyəti məkanını bağlamaq, medianı tamamilə nəzarətdə saxlamaq, siyasi və ya elmi dairələrdəki tənqidçiləri susdurmaq. Avropa İttifaqı və Avropa Şurası bu eskalasiya ilə bağlı tədbir görməlidi, lakin hələ ki baş verənləri sükut və hərəkətsizliklə qarşılayır. Beynəlxalq ictimaiyyətdə yüksək səviyyədə siyasi sükut Bakıda repressiyaları dərinləşdirmək üçün yaşıl işıq kimi qəbul edilir — bu, son on ildə öyrəndiyimiz əsas dərsdir”.
F.İrminger deyir ki, yaxın zamanlarda Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərdə enerji və geosiyasi maraqlarını önə çəkdiyini göstərən hesabat yayımlayacaqlar.
AzadlıqRadiosunun Avropa Şurası Parlament Assambleyasına (AŞPA) sorğusuna, hələlik, cavab gəlməyib.
“Təşkilatlanmış siyasi müxalifəti boğmaq”
Son həbslər Azərbaycanda artıq tanış və dərin narahatlıq doğuran bir tendensiyaya uyğun gəlir: müstəqil jurnalistlər, fəallar və müxalif fiqurlar mütəmadi siyasi motivli təqiblərlə üzləşirlər. Bunu isə “Human Righs Watch” insan haqları təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölümünün direktor müavini Giorgi Qogiya AzadlıqRadiosuna bildirib.
“Bu addımlar hökumətin əsas mülki və siyasi hüquqlara hörmətinə ciddi şübhələr yaradır. Daha geniş motivlərə nəzər salsaq, həbslər dalğası narazılığı aradan qaldırmaq, hakimiyyətdəkiləri nəzarətdən qorumağa hesablanıb”, – o deyib.
Giorgi Qogiyanın sözlərinə görə, Əli Kərimlinin həbsi və barəsində dərhal həbs-qətimkan tədbirinin seçilməsi hakimiyyətin təşkilatlanmış siyasi müxalifəti boğmaq qətiyyətini göstərir: “Xalq Cəbhəsi Partiyası və üzvləri uzun illərdir siyasi motivli təqiblərin hədəfindədir; 20-dək üzvü artıq həbsdədir. Kərimlinin həbsi bir daha Azərbaycanda təşkilatlanmış siyasi müxalifətə təzyiqlərin sistemli xarakterini üzə çıxarır”.
- Bundan öncə AXCP-nin 15 üzvünə müxtəlif ittihamlarla uzun müddətli həbs cəzaları kəsilib. Son illər azərbaycanda jurnalistlər, ictimai fəal həbslər, siyasətçilər həbs edilib. Onlar, əsasən, qaçaqmalçılıqda ittiham edilirlər. Amma ittihamla razılaşmır, bunu peşə fəaliyyətləri və siyasi sifariş ilə izah edirlər.
- Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladıqları siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
- Azərbaycan hökuməti isə bu ittihamları rədd edir, hər kəsin konkret cinayət əməlinə görə cəzalandırıldığını bəyan edir. Yerli və beynəlxalq insan haqları müdafiəçiləri isə hakimiyyəti siyasi repressiyaları dayandırmağa, siyasi motivlərlə həbsə atılmış jurnalistləri, fəalları azad etməyə çağırır.