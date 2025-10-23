COVID-19 vaksinlərinin xərçənglə mübarizəyə də faydası varmış

COVID-19-a qarşı mRNA-əsaslı vaksinlər immun sisteminin xərçənglə mübarizəsinə də kömək edib. "Nature" jurnalında dərc olunmuş yeni araşdırmadan belə bir qənaətə gəlmək olar.
"The Conversation" yazır ki, 2016-cı ildə beyin şişinə qarşı mRNA vaksinləri hazırlananda mütəxəssislər mRNA-nın immun sisteminə şişləri necə öldürməyi öyrətdiyini üzə çıxarıb. Bu səbəbdən SARS-CoV-2 virusunu hədəfə alan mRNA vaksinlərinin şişə qarşı da effektli olacağı hipotezi irəli sürülüb.
Gec mərhələdə olan mindən çox xərçəng xəstələrinin kliniki nəticələri nəzərdən keçirilib. Onlar immunoterapeya ilə müalicə olunublar. Bu müalicə zamanı şiş hüceyrələrinin immun hüceyrələrini söndürmək üçün hasil etdiyi zülal bloklanır, bu da immun sisteminin xərçəngi öldürməsinə imkan verir.
İmmunoterapeyanın ilk 100 günündə COVID-19-a qarşı mRNA-əsaslı "Pfizer", yaxud "Moderna" vaksini vurdurmuş xəstələrdə nəticələr digərlərindən iki dəfədən çox yaxşı olub. Onlar üç ildən sonra da həyatda olublar. Maraqlıdır ki, immunoterapeyaya yaxşı reaksiya verməyən şişi olan xəstələrdə belə daha yaxşı nəticələr qeydə alınıb.
mRNA (Matris ribonuklein turşusu) — bütün canlı orqanizmlərin hüceyrələrində "kuryer" rolunu oynayan molekuldur. Onun əsas funksiyası genetik təlimatları hüceyrə nüvəsindəki DNT-dən sitoplazmadakı ribosomlara daşımaqdır. Bu təlimatlar əsasında ribosomlar zülallar sintez edir.