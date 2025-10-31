Britaniya kralı qardaşını şahzadə titulundan məhrum edib

Böyük Britaniya kralı III Çarlz qardaşı, şahzadə Endrünü titulundan məhrum edib. Bundan sonra o, "Endrü Mauntbetten-Vindzor" adlanacaq. Bukinqem sarayı bu barədə bəyanat yayıb.
Kralın bu qərarı qardaşının maliyyəçi Cefri Epşteyn, eləcə də seksual cinayətlərə görə məhkum edilmiş amerikalı prodüser Harvi Vaynşteyn ilə yaxın əlaqələri ilə izah olunur. Şahzadə Vindzordakı Royal Loc malikanəsini tərk etməli olacaq. Kral şəxsi vəsaiti ilə onun köçünü həyata keçirəcək. Xəbəri BBC yayıb.
65 yaşlı Endrü Çarlzın kiçik qardaşı, mərhum Kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur. Son illər onun davranışı, Epşteyn ilə əlaqələri tənqid olunub. Bukinqem sarayı bildirir ki, şahzadə ona ittihamları inkar etsə də, cəza tədbirləri zəruri sayılır.
2021-ci ildə amerikalı Virciniya Cufre şahzadəyə qarşı seksual zorakılıq iddiası ilə məhkəməyə müraciət edib. O, şahzadə ilə yetkinlik yaşına çatmamış cinsi əlaqədə olduğunu iddia edib. Onu şahzadəyə Epşteynin "təqdim" etdiyini iddia edib. Şahzadə iddiaları rədd edib.
Bu ilin aprelində Cufrenin intihar etdiyi açıqlanıb. Oktyabrda Böyük Britaniyada onun xatirələri nəşr olunub.
Bu hadisə şahzadənin Epşteyn ilə əlaqələrini yenidən diqqət mərkəzinə gətirib. BBC araşdırıb ki, Endrü 2006-cı ildə Epşteyni, onun sevgilisini və Vaynşteyni böyük qızının 18 yaşını qeyd edəndə qəbul edib. Bu fakt isə onun Epşteyn ilə əlaqəsinin iddia olunduğundan daha dərinə getdiyini göstərə bilər.
Oktyabrın əvvəlində Endrü "York hersoqu" titulundan imtina edib. 2022-ci ildə isə o, kral ailəsinin üzvü kimi rəsmi vəzifələrini dayandırıb, səkkiz fəxri hərbi titulundan imtina edib.
Amma şahzadənin tituldan məhrum edilməsi onun Britaniya taxt-tacına varislikdən çıxarılması demək deyil. O, varislik siyahısında səkkizinci yerdədir.
Vaxtilə Britaniya mediasında şahzadə Endrünün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə dostluğu, onun bu ölkəyə davamlı səfərləri tənqid olunurdu.