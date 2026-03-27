Azərbaycan xəbərləri
Bayramov Mirzoyanla danışıb
Bu gün, martın 27-də Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına görə, onlar iki ölkə arasında normallaşma prosesinin daha da irəlilədilməsi istiqamətində müsbət inkişafları məmnunluqla qeyd ediblər.
"Bayramovla Mirzoyan həmçinin regional məsələləri və çoxtərəfli platformalar çərçivəsində fəaliyyətləri müzakirə ediblər", - məlumatda deyilir.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.
Bütün xəbərləri izləyin
Dərmanların həbsdə AXCP fəalına çatdırılmadığı deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin həbsdə olan fəalı, ikinci qrup əlil (Qarabağ müharibəsində xəsarət alıb) Vüqar Qədirliyə ailəsinin göndərdiyi dərmanların çatdırılmadığı bildirilir.
AXCP-dən verilən məlumata görə, dünən, martın 26-da onun oğlu həbsxanaya gedərək atasına çox zəruri olan dərmanları aparıb və dərmanları "çatdırarıq" vədi ilə qəbul ediblər.
"Bu gün Vüqar Qədirli ailəsinə telefon vasitəsilə bildirib ki, ona dərmanlar verilməyib. Saxta ittihamla həbs etdikləri Qarabağ əlilinə zülm verməkdən də çəkinmirlər", - partiyadan vurğulanıb.
Məsələyə cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Həbsxanada səhhətinin pisləşdiyi deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin dekabrda həbs edilən fəalı, ikinci qrup əlil (Qarabağ müharibəsində xəsarət alıb) Vüqar Qədirlinin səhhətinin pisləşdiyi bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. Onların deməsinə görə, hazırda Lənkəran rayonundakı həbsxanada saxlanan Xalq Cəbhəsi üzvü lazımı müayinə və müalicədən kənarda qalıb.
Bu açıqlamaya cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Qanunsuz silah saxlamada ittiham edilən V.Qədirli barəsində dekabrın 13-də Nərimanov rayon Məhkəməsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, dekabrın 12-də saxlanıb.
AXCP onun saxta ittihamla şərləndiyini açıqlayıb.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-dək fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri əsassız sayırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 340-a yaxın siyasi məhbus var.
Nazim Bəydəmirli Müalicə Müəssisəsinə yerləşdirilib
Keçmiş deputat Nazim Bəydəmirli martın 26-sı axşam saatlarında Penitensiar Xidmətin Müalicə Müəssisəsinə yerləşdirilib.
Bu barədə onun xanımı Fəridə Bəydəmirli məlumat yayıb.
Amma o qeyd edib ki, hələlik, həyat yoldaşının səhhəti ilə bağlı məlumat ala bilməyib.
Məsləyə Penitensiar Xidmətin Müalicə Müəssisəsindən də münasibət almaq mümkün olmayıb.
Nazim Bəydəmirlinin həbsdə səhhəti qəfil pisləşib
Keçmiş deputat Nazim Bəydəmirlinin həbsdə səhhətinin qəfil pisləşdiyi bildirilir. Bu haqda bu gün, martın 26-da onun xanımı Fəridə Bəydəmirli məlumat yayıb. O, Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə və Ədliyyə Hospitalının rəisinə də müraciət edərək vurğulayıb ki, hal-hazırda Qaradağ rayonu13 nömrəli Cəzaçəkmə Müəssisəsində olan N.Bəydəmirlinin səhhəti qəfil pisləşdiyindən təcili yardım çağırılıb hospitalizasiya olunmalıdır.
Bu açıqlamaya sözügedən rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
N.Bəydəmirlinin ailəsi bundan əvvəl də onun səhhəti ilə bağlı narahatlıqlarını bəyan edib.
N.Bəydəmirli 2023-cü ilin iyulundan həbsdədir. O, əmlaka sahib olmaq məqsədilə hədə-qorxu ilə tələb etmədə təqsirli bilinsə də, özü ittihamı "uydurma" adlandırıb. Ona 8 il həbs cəzası kəsilib.
N.Bəydəmirli 2005-2010-cu illərdə Gədəbəy rayonundan Milli Məclisin üzvü olub. Keçmiş deputatın sözlərinə görə, 2023-cü ilin yayında Gədəbəyin Söyüdlü kəndində yerli əhalinin etirazları ilə bağlı kimisə qurban vermək lazım gəldiyindən onu seçiblər və bu üzdən, özünü "ekologiya məhbusu" adlandırır.
2023-cü ilin iyununda Söyüdlü sakinləri ərazidəki qızıl zavodundan axan su vasitəsilə kənddəki gölün zəhərləndiyini bildirir və bunun da əhaliyə mənfi təsir göstərdiyini vurğulayaraq etiraz aksiyası keçirmişdilər. Həmin gün və sonradan saxlanan səkkiz nəfərə inzibati qaydada 20 günlük həbs cəzası verilib. Dörd nəfər kənd sakini haqqında isə narkotik ittihamı ilə cinayət işi başlanıb və onlar həbsə göndəriliblər.
Həmin qızıl zavodunun işi dayandırılsa da, sonradan rəsmi komissiya yenidənqurma və modernləşdirilmə ilə bağlı müəyyən tövsiyələr verməklə onun fəaliyyətini mümkün sayıb. İstismarçı "Anglo Asian Mining" şirkəti üzərinə yerli icmalarla münasibətlərin yaxşılaşdırılması, Söyüdlü kəndində korporativ tibbi, sosial layihələrin gerçəkləşdirilməsi tələbləri də qoyulurdu.
Müəssisənin son durumu ilə bağlı yaxın tarixdə ictimaiyyətə açıqlama verilməyib.
Əhalinin nominal gəliri 5.6 faiz artıb, amma...
2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5.6 faiz artaraq 12 min 574 milyon manat və ya hər nəfərə ayda orta hesabla 612.5 manat olub.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında bildirilir.
2026-cı ilin yanvarında ölkədə muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqısı isə 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3.8 faiz artaraq 1104 manat təşkil edib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 4065 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 1050 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqları 1073 manata, özəl müəssisələrdə 1133 manata bərabər olub.
Nominal gəlir müəyyən dövrdə insanların, müəssisələrin və ya bütövlükdə ölkənin əldə etdiyi gəlirin cari qiymətlərlə ifadə olunan məbləğidir. Başqa sözlə, bu göstərici insanların real alıcılıq qabiliyyətini deyil, kağız üzərində görünən gəlir məbləğini əks etdirir.
2026-cı ilin fevralında ölkədə inflyasiya 2025-ci ilin fevralına nisbətən 5.7 faiz təşkil edib.
Bu il martın 19-da isə ölkə başçısı ayrıca bəzi dövlət qurumlarının rəhbər işçilərinin maaşlarını artırıb. Baş nazirin maaşı 17 min 160 manat, nazirlərinki isə 13 min 750 manat müəyyən edilib. Fərman yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş sayılır.
Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşının minimum məbləği inzibati vəzifələr üçün 1170, yardımçı vəzifələrə isə 760 manat müəyyən edilib.
Ötən il Azərbaycanda minimum pensiya 320, minimum əməkhaqqı isə 400 manata qaldırılıb.
Müstəqil iqtisadçıların vurğulamasına görə, bir çox dövlət qurumlarında "paket" sistemi hökm sürüb, bəzi sahələrdə məmurlar vergidən yayınmaqla hər ay əməkhaqqından qat-qat artıq ödəniş alıblar.
Rəsmilər belə iddiaları təsdiq etmirdilər, amma ölkədə "boz əməkhaqqı" sisteminin mövcud olduğunu da danmırdılar.
İran Azərbaycanın ən böyük 4-cü idxal tərəfdaşına çevrilib
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanla İran İslam Respublikası arasında ticarət əməliyyatlarının həcmi 117.6 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13.3 milyon dollar və ya 12.8 faiz çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycandan İrana 2.4 milyon dollarlıq məhsul göndərilib. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2.1 faiz azdır.
İrandan Azərbaycana isə 115.3 milyon dollar dəyərində məhsul gətirilib ki, bu da 13.1 faiz artım deməkdir. Bununla da hesabat dövründə İran Azərbaycanın ən çox məhsul idxal etdiyi ölkələr sırasında dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Bu ilin yanvar-fevralında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon dollar dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2 milyard 640 milyon dollar və ya 29.6 faiz azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon dolları isə idxalın payına düşüb. Son bir ildə ixrac 23.1 faiz, idxal isə 60 faiz azalıb.
Yekunda xarici ticarətdə 1 milyard 66 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb ki, bu da illik müqayisədə 438 milyon dollar (70 faiz) çoxdur.
Azərbaycan mənimsəmədə təqsirləndirilən şəxsi Özbəkistana təhvil verib
Azərbaycan külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən şəxsi Özbəkistana ekstradisiya edib.
Baş Prokurorluğun məlumatına görə, "Abdullon Şadiyev 2025-ci ilin dekabrında Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib... O, 18.03.2026-cı il tarixdə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistan səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib".
Bu məsələyə Şadiyevin özü və yaxınlarının münasibəti bəlli deyil.
Xatırlatma
Azərbaycan bundan əvvəl də mənimsəmə və başqa ittihamlar ilə axtarışda olan bir sıra Orta Asiya respublikası vətəndaşlarını öz ölkələrinə təhvil verib. Lakin sonradan onlardan bir çoxunun ədalətli şəkildə mühakimə edilmələri mübahisəli sayılıb.
Narkotiklərlə bağlı aşkarlanan faktlar artıb, tutulanlar azalıb
2026-cı ilin yanvar-fevralında Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanlarının narkotiklərlə bağlı aşkarladığı faktlar artıb, tutulanlar isə azalıb.
Bununla bağlı Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında bildirilir.
Vurğulandığına görə, bu ilin yanvar-fevralında narkotiklər və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 1765 cinayət faktı aşkarlanıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 244 fakt çoxdur.
Rəsmi məlumata görə, qanunsuz dövriyyədən ümumilikdə 2 tona yaxın narkotik vasitələr və psixotrop maddələr müsadirə edilib. Ümumilikdə onların dəyəri 47milyon 855 min manat qiymətləndirilir.
Bildirilir, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə 529 nəfər cəlb edilib: "Narkotiklərin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsi ilə bağlı faktların sayı 6,.. məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərin sayı 16 nəfər azalıb".
Xatırlatma
Azərbaycanda narkotiklərin saxlanması və satışı ilə bağlı cinayət işlərinə görə bir çox hallarda müxtəlif şikayətlər eşidilir. Bir qisim şikayətlərə görə, belə cinayətlərdə, əsasən, "kuryerlər" məsuliyyətə cəlb edilirlər, əsas təşkilatçılar məsuliyyətdən yayına bilirlər.
Başqa bir qisim şikayətlərə görə isə, bəzən belə ittihamlardan siyasi məqsədlər üçün də istifadə edilirlər, ictimai, inanclı fəallar narkotik ittihamı ilə şərlənirlər.
Lakin hüquq-mühafizə orqanları belə şikayətləri əsassız sayırlar.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 30 faizə yaxın azalıb
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin statistika məlumatlarına əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,7 faiz azdır.
Bu dövr üzrə ixracın həcmi 23,1 faiz azalaraq 3 milyard 665. milyon dollar təşkil edib. İdxal da 37,2 faiz azalaraq 2 milyard 599 milyon dollara bərabər olub.
Ötən il xarici ticarətin müsbət saldosu 1 milyard 65.7 milyon dollar təşkil etmişdi.İndi bu 628 milyon dollara düşüb.
Azərbaycan sənayesində artım tempi yenə düşür
Azərbaycanda sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında 9,3 milyard manat məbləğində məhsul istehsal ediblər. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) bu gün, martın 17-də məlumat yayıb.
Komitə bildirir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,5 faiz çoxdur: “Emal sənayesində 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında daha çox artım avtomobil, qoşqu, yarımqoşquların istehsalı, elektrik avadanlıqlarının , əczaçılıq məhsullarının istehsalı, maşın və avadanlıqların quraşdırılması, təmiri işləri sahələrində olub”.
DSK bundan əvvəl 2026-cı ilin yanvarında əvvəlki ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 2,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edildiyini açıqlamışdı. Onda komitə əlavə edirdi ki, neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 1,4 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 8,7 faiz artıb.
2025-ci ildə isə ümumilikdə 2024-cü illə müqayisədə sənayə istehsalının 1 faiz azaldığı bildirilmişdi.
Rəsmi açıqlamada senaye istehsalında artım tempinin yenidən aşağı düşməsinin konkret səbəbləri açıqlanmır. Amma ekspertlər bunu neft-qaz sektorunda yaranan vəziyyət ilə izah edirlər.
Xalq Cəbhəsi üzvünə 25 sutka verildiyi deyilir
AXCP Səbail rayon şöbəsinin sədri Ceyhun Novruzova 25 sutka inzibati həbs verilib. AXCP-nin məlumatına görə, o, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 (Xırda xuliqanlıq) və 535.1 (Polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) maddələri ilə təqsirli bilinib.
AXCP-dən bildirilir ki, Novruzov piyadaları qanunsuz şəkildə cərimələyən yol polisi əməkdaşlarını dörd gün əvvəl Facebook-da tənqid edərək onlar barəsində ölçü götürülməsinə çağırıb: "Ailəsindən verilən məlumata görə, Ceyhun Novruzov yaxın zamanlarda ürək əməliyyatı keçirib və həkim nəzarətində olub. Onun bölmədə də özünü pis hiss etdiyi və ailə üzvlərinə xəbər göndərərək dərmanlarının təcili şəkildə çatdırılmasını istədiyi bildirilir".
AXCP-nin açıqlamasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bundan əvvəl, 2024-cü ilin dekabrında da C.Novruzov İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 (Polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddəsi ilə təqsirləndirilərək 10 sutka həbs cəzası almışdı. O, həmin vaxt ittihamı qəbul etməmişdi.
Xatırlatma
Son illər AXCP-nin bir çox üzvləri vaxtaşırı inzibati qaydada həbs edilir. Hazırda partiyanın 20-dən çox fəalı isə uzunmüddətli həbsdədir. Onların arasında AXCP sədri Əli Kərimli də var. Həmin şəxslər müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya görə, Azərbaycan həbsxanalarında hazırda ümumilikdə 340 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Azərbaycanda bir ayda 26 min insan işini rəsmən itirib
Azərbaycanda bir ayda 26 min insan işini rəsmən itirib. Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) aylıq hesabatlarının təhlili göstərir.
Qurum bu gün, martın 13-də bildirib ki, 2026-cı il fevralın 1-nə ölkədə muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 782 min nəfər olub: "Onlardan 861.4 min nəfəri dövlət sektorunda (-0.5 faiz), 920.6 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda (-2.3 faiz) fəaliyyət göstərib".
Hələlik rəsmilər və başqa əlaqədar qurumlar bu azalmanın səbəbini izah etməyiblər. Amma müstəqil iqtisadçılar özəl sektorda ixtisarları istisna etmirdilər. Məsələ burasındadır ki, bu ildən Azərbaycanda özəl sektorda çalışanlar gəlir vergisinə cəlb edilir.
Dilənçiliklə məşğul olanlar cərimələnəcək, həbs ediləcək
Azərbaycanda dilənçiliklə məşğul olanlar cərimələnəcək, inzibati həbs ediləcək. Bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən yeni - 523-1-ci maddədə əksini tapıb.
Milli Məclisin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir ki, sənəddə nəzərdə tutulan dəyişiklikdən biri də dilənçilik əməlinin artıq avaralıq hesab edilməməsidir.
Layihəyə əsasən, dilənçiliyə görə şəxsə xəbərdarlıq ediləcək, yaxud 100 manatdan 200 manatadək cərimələnəcək, işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bu, kifayət sayılmadıqda 10 sutka inzibati həbs olunacaq.
Mövcud İnzibati Xətalar Məcəlləsində isə avaralığa görə vətəndaşlara xəbərdarlıq edilir. Bu tədbirlər kifayət sayılmadıqda 10 sutkayadək inzibati həbs verilir.
Xatırlatma
Bu ildən buna qədər Azərbaycanda bəzi vergi güzəşti ləğv edilib, cərimə və rüsumlar artırılıb. Müstəqil ekspertlər deyirdilər ki, ölkə iqtisadiyyatı neft və qazdan asılı vəziyyətdədir. Onların vurğulamasına görə, həm Azərbaycanda neft hasilatının azalması, həm də bu aya kimi neftin ucuzlaşması hakimiyyəti həmin addımlara sövq edib. Hərçənd bu ay neftin qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə edilir.
Azərbaycanda arı ailələri də azalıb, bal istehsalı da...
Azərbaycanda ötən il bal istehsalı azalıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) bu gün, martın 12-də yaydığı məlumatda bildirilir.
Rəsmi açıqlamaya əsasən, 2025-ci ildə arıçılıqla məşğul olan 29 min 456 təsərrüfatda mövcud olan 545.1 min arı ailəsindən 4 min 757 ton bal, 122.9 ton mum, 7.5 ton vərəmum, 14.9 ton güləm və 254 kq arı südü əldə edilib: "İstehsalçılar üzrə balın 1 kiloqramının orta satış qiyməti 28.5 manat, mumun – 17.7 manat, vərəmumun – 135.3 manat, güləmin – 154.6 manat təşkil etmiş, arı südünün 1 qramının orta satış qiyməti isə 6.8 manat olub".
DSK xatırladır ki, 2024-cü illə müqayisədə 2025-ci ildə arı ailələrinin sayı 5.9 faiz, arıçılıqla məşğul olan təsərrüfatların hər birinə orta hesabla düşən arı ailələrinin sayı 2.1 faiz, bal istehsalı 7.9 faiz, mum istehsalı 6.9 faiz, vərəmum istehsalı 12.2 faiz, güləm istehsalı 11.2 faiz azalıb, arı südü istehsalı isə 6.2 faiz artıb.
Rəsmilər bunun səbəbi ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Amma ekspertlər bunu anormal qarsalayıblar. Onlar deyirlər ki, əslində son illər Azərbaycanın işğaldan azad edilən əraziləri arıçılığın da inkişafına təkan verməlidir. Yeri gəlmişkən, 2024-cü ildə Azərbaycanda bal istehsalının 14 faiz artdığı açıqlanmışdı.
Xatırlatma
Arı mumu bal arılarının şan düzəltmək üçün hasil etdikləri maddədir. Arı şanı toxuduqdan sonra onun içərisinə bal yığır və bala qoyur.
Vərəmum bitkilərin tumurcuqlarından toplanmış qatranabənzər müalicəvi məhsuldur.
Güləmə arı çörəyi də deyirlər. Arı südü isə cavan arılarda xüsusi vəzlərdə yaranır.
Azərbaycan iqtisadiyyatı kiçilməkdə davam edir
2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 18 milyard 473.1 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Bu barədə martın 12-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0.3 faiz çoxdur.
"İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1.7 faiz azalmış, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 1.4 faiz artmışdır", - DSK əlavə edir.
Halbuki ötən ay DSK bildirmişdi ki, illik artım 1.7 faizdir.
Hələ onda müstəqil iqtisadçılar bunu yetərli saymamışdılar. Onlar vurğulayırdılar ki, Azərbaycan ÜDM-nin artım tempinə görə qonşularından geri qalır.
2025-ci ildə ölkədə 129.1 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 1.4 faiz çox ÜDM istehsal olunmuşdu. Azərbaycan hökumətinin həmin ilin əvvəlinə aid proqnozuna görə, artım 3.5 faiz olmalı idi.
Müstəqil iqtisadçılar Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçilməni neft hasilatının azalması və onun ucuzlaşması ilə izah edirdilər.
Bu ilin martında isə dünyada neft bahalaşmaqdadır. Ölkənin ixracının 85 faizi neft və qazın payına düşür.
Putin Əliyevə zəng vurub
Martın 11-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Azərbaycan prezidentinin Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin həmin ölkəyə humanitar yardımın keçməsinə yaradılmış şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Telefon söhbəti zamanı onlar Yaxın Şərqdə hərbi əməliyyatların tezliklə dayandırılmasının və münaqişənin siyasi-diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıblar.
"Dövlət başçıları ikitərəfli gündəliyin aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanla Rusiya arasında fəaliyyətin müxtəlif sahələrdə gələcək inkişafında qarşılıqlı niyyət təsdiqlənib", - məlumatda deyilir.
Dörd il əvvəl, fevralın 22-də Moskvada Əliyevlə Putin iki ölkə arasında "…Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə" imzalayıblar. Sənəddə həm siyasi, həm iqtisadi və həm də bir çox sahələr üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacib sayılır.
2024-cü il dekabrın 25-də "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) aviaşirkətinə məxsus Bakı-Qroznı reysi ilə uçan təyyarənin Qazaxıstanda qəzasından (Qəzada 38 nəfər həlak olub) sonra iki ölkənin münasibətlərində soyuqluq müşahidə edilmişdi. Azərbaycan rəsmiləri deyirdilər ki, təyyarəyə Rusiya ərazisində silahlı müdaxilə olub, qarşı tərəf üzrxahlıq edib kompensasiya ödəməli və təqsirkarları cəzalandırmalıdır. İndiyə kimi bəzi vədlərə baxmayaraq, üzrxahlıqdan başqa Azərbaycanın sadalanan şərtləri yerinə yetirilməyib. Bununla belə, son dönəmlər hər iki ölkənin rəsmiləri əməkdaşlığın gücləndirilməsindən bəhs etməkdədirlər.
ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrandakı hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb. İran buna İsrail və regiondakı digər ölkələrdə ABŞ bazalarına raket, həmçinin dron hücumları ilə cavab verir.
İstər ABŞ, istərsə də bir sıra Qərb ölkələri İranın nüvə proqramını təhdid sayır, bu ölkədə azadlıqların silah gücünə yatırılması tənqidlərə səbəb olub. Lakin tərəflərin, əsasən, nüvənin zənginləşdirilməsi proqramının dayandırılması ilə bağlı illərlə çəkən danışıqları nəticəsiz qalıb.
Kartof artıq hər həftə bahalaşır
Son həftələr Azərbaycanda kartofun qiymətində ardıcıl bahalaşma müşahidə edilir.
Bakı sakinlərinin bildirməsinə görə, qiymət artımı, əsasən, martdan özünü göstərməyə başlayıb. Onlar vurğulayırlar ki, ötən ay kiloqramı ortalama 1 manat olan kartof sortları martın əvvəlində 1 manat 20 qəpiyə yüksəlib.
Sakinlərin sözlərinə görə, kartofda qiymət artımı son günlər da davam edib. İndi marketlərdə kartofun ortalama 1 manat 50 qəpiyə təklif olunduğu vurğulanır.
Rəsmilər kartofun qiymətində 50 faizə yaxın bahalaşmanı, hələlik, izah etmirlər. Amma ekspertlər bunu, əsasən, İranda yaranan vəziyyətlə yozurlar. Onlar deyirlər ki, bu ölkə xaricə kartof ixracını müvəqqəti dayandırıb. Üstəlik, Azərbaycana Pakistan kartofu da İran üzərindən gətirilirdi.
Ekspertlər vurğulayırlar ki, Azərbaycan hökuməti son illər kartofçuluğun inkişafına diqqət yetirdiyini açıqlasa da, bu məhsulla bağlı idxaldan asılılığı tam aradan qaldırmayıb.