Həbsdəki jurnalist Nurlan Libre müddətsiz aclığa başladığını açıqlayıb

Həbsdə olan jurnalistlərdən Nurlan Libre (Qəhrəmanlı) yanvarın 16-dan aclığa başladığını deyir. O bunu öz məhkəməsində dilə gətirib.
N.Libre MeydamTV ilə bağlı cinayət işi üzrə həbsdə olan 12 jurnalistdən biridir. Onun və digər 11 nəfərin işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır.
Məhkəmə prosesində ittiham aktının açıqlanma mərhələsidir. Prokuror Elgün Qafarov ittihamların ötən iclasdan başlanan elanını yanvarın 16-da davam etdirib. Üç saatdan çox sürən prosesdə 12 nəfərdən yalnız ikisinin haqqındakı ittiham açıqlanıb.
Təqsirləndirilən şəxslər və vəkilləri digərləri haqqında yazılanların da əvvəlkilərdən köçürüldüyünü, dəyişən heç nə olmadığını, belə elanların vaxt itkisi olduğunu deyiblər. Aytən Əliyevanın sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası da digər jurnalistlərə ittihamların növbəti iclasda elan olunmamasına razılıq verib.
Yanvarın 16-da prokuror ittiham aktını elan edərkən, jurnalist N.Libre vəsatəti olduğunu desə də, hakim onun çıxışına imkan verməyib. Ancaq jurnalist saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında zorakılığa məruz qaldığını diqqətə yetirə bilib. Onun sözlərinə görə, ötən məhkəmə iclasında özünə xəsarət yetirəndən sonra iki gün cərimə kamerasına salınıb və şikayət məktubları əlindən alınıb.
"Bu gün 50-dək jurnalist, bloqer həbsdədir. Bütün bu baş verənlərə etiraz olaraq müddətsiz aclıq aksiyasına başlamışam", - N.Librenin sözləridir.
"MeydanTV işi" üzrə məhkəmə prosesi yanvarın 30-da davam edəcək.
Xatırlatma
MeydanTV-nin əməkdaşları – Aynur Qənbərova (Elgünəş), Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Əhmədova (Tapdıq), Xəyalə Ağayeva və Ramin Cəbrayılzadə (Deko) 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədirlər. Həmin gün onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbi direktorunun müavini Ülvi Tahirov da həbs edilib.
Bu cinayət işi üzrə ötən ilin fevralında daha üç jurnalist - Şəmşad Ağayev, Nurlan Libre və Fatimə Mövlamlı saxlanılıb.
Həmin ilin mayında jurnalist Ülviyyə Quliyeva (Əli), avqustda fotojurnalist Əhməd Muxtar da MeydanTV ilə bağlı cinayət işi üzrə həbs olunublar.
Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213-cü (vergidən yayınma), 206-cı (qaçaqmalçılıq) və başqa maddələriylə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar.
İttiham verilən maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist və ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Onların arasında AbzasMedia və ToplumTV-nin xeyli əməkdaşı da var.
"AbzasMedia işi" üzrə təqsirləndirilən yeddi jurnalistə 7 il 6 aydan 9 ilədək həbs cəzası verilib. AzadlıqRadiosunun jurnalisti Fərid Mehralızadə də onların arasındadır. O, 9 il azadlıqdan məhrum edilib.
"ToplumTV işi" üzrə məhkəmə hələ yekunlaşmayıb.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir, prezident də daxil, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər.
Rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmur. Onların iddiasına görə, jurnalistlər törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər.