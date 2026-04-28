Sel və daşqınların fəsadları üçün 85 milyon manat ayrıldı
Prezident İlham Əliyev aprelin 28-də sel və daşqınların təhlükəli təsirlərinə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları nəticəsində dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 85 milyon 869 min 260 manat vəsait ayrılıb.
Ayrılan maliyyənin bir hissəsi rayonlarda yeni fərdi evlərin tikintisinə, zərərçəkənlərin mənzil təmiri və kirayə xərclərinə yönəldiləcək.
Bu proses çərçivəsində bəndlərin inşası, kollektorlardakı çökmələrin aradan qaldırılması, nasos stansiyalarının mühərriklərinin yenilənməsi, körpülərin bərpası və yolların təmiri də nəzərdə tutulur.
Xatırlatma
Son aylarda yağan yağışlar Bakıda və ölkənin bir çox bölgəsində ciddi fəsadlara yol açıb. Küçə, həyət və evlərin su altında qaldığı bir sıra ərazilərdə etirazlar baş verib; sakinlər hökumətdən yardım və kompensasiya tələb ediblər.
Əslində, son illər Bakıda və paytaxtətrafı qəsəbələrdə güclü yağışlar zamanı eyni problemlər mütəmadi olaraq təkrarlanır. Hətta 2024-cü ilin oktyabrında Sabunçu rayonundakı tuneli su basması nəticəsində iki nəfər həyatını itirmişdi.
Ekspertlər mövcud vəziyyəti, əsasən, son illərdə paytaxt və ətraf yaşayış məntəqələrində tikinti işlərinin plansız aparılması ilə əlaqələndirirlər. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, son 20 ildə ölkədə su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsinə külli miqdarda vəsait ayrılıb. Onların fikrincə, əgər həmin vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunsaydı, problem bu dərəcədə kəskinləşməzdi.
Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında ödəniş təsdiq edildi – 60 manat
Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak etmək üçün ödənişin məbləği rəsmən təsdiqlənib.
Bu barədə aprelin 24-də baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak haqqı 60 manat müəyyən edilib.
Bu ilin əvvəlində qanunvericiliyə bu məsələ ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib. Həmin vaxt müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsinin pullu olacağı tənqidlərə səbəb olmuşdu.
23 dekabr
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi pullu olacaq
"Ümumi təhsil haqqında" Qanuna dəyişiklik edilir.
Qanun layihəsi parlamentin bu gün, dekabrın 23-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Sənəd layihəsinə əsasən, "Ümumi təhsil haqqında" Qanuna yeni məzmunda 27.4-cü maddə əlavə edilir. Həmin maddə belədir: "27.4. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi... müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak ödənişlidir. (ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslər istisna olmaqla)".
Ödənişin məbləğini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum açıqlayacaq.
Xatırlatma
Müəllimlərin müsabiqəsi bu vaxta qədər ödənişli olmayıb. Müsabiqə dörd mərhələdən ibarətdir: elektron ərizədəki göstəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə mərhələsi.
Gələn il Azərbaycanda bir sıra sahələrdə vergilər də artırılacaq. Müstəqil təhlilçilər bunu ölkədə neft hasilatının ildən-ilə azalması və son bir ildə "qara qızıl"ın qiymətinin düşməsi ilə izah edirlər. Ölkə iqtisadiyyatında ixracın 90 faizə yaxını neft və qazın payına düşür.
Azərbaycanda İkinci Dünya müharibəsinin 13 iştirakçısı qalıb – birdəfəlik yardım alacaqlar
Azərbaycanda İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçılarına, onların dul həyat yoldaşlarına, habelə həmin dövrdə Leninqradın (Sankt-Peterburq) müdafiəsində və arxa cəbhədə fədakarlıq göstərmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
Bu barədə aprelin 24-də prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, müharibə iştirakçılarına 2 min 750 manat, digər kateqoriyadan olan şəxslərə isə 1 min 500 manat birdəfəlik yardım ödəniləcək.
Yardımların maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan 3 milyon manat vəsait ayrılıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, sərəncamın ümumilikdə 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacağı gözlənilir. Onlardan yalnız 13 nəfəri İkinci Dünya müharibəsinin birbaşa iştirakçılarıdır.
Ötən il bu say 21 nəfər olaraq açıqlanmışdı. Həmin şəxslərə isə bundan az – 2 min 500 manat mükafat verilmişdi.
Sərəncam sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Bir çox istifadəçi narazılıq edir ki, son aylar Bakı və ətrafında yağıntılar ciddi fəsadlar törədib, lakin sel nəticəsində ziyan çəkənlərə kompensasiya verilməyib.
Xatırlatma
Hər il mayın 9-da Azərbaycanda, eləcə də Rusiya və dünyanın bir çox digər ölkələrində faşizm üzərində Qələbə Günü rəsmi şəkildə qeyd olunur. Bu il həmin tarixi qələbədən 81 il ötür."
İkinci Dünya müharibəsi 1939-cu ildə faşist Almaniyasının Polşaya hücumu ilə başlayıb. 1941-ci il iyunun 22-də isə Hitler Almaniyası SSRİ-yə – o cümlədən Azərbaycana (1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edib) hücum edib.
1945-ci ildə başa çatan müharibə ilə əlaqədar Qələbə Günü Avropa ölkələrində mayın 8-də qeyd olunsa da, Ukrayna istisna olmaqla keçmiş SSRİ məkanında mayın 9-na üstünlük verilir.
Bu müharibədə Azərbaycandan SSRİ ordusu sıralarında 660 min nəfər iştirak edib. Onlardan təqribən yarısının geri dönmədiyi bildirilir.
Problemli kreditlər artıb, icra məmurlarının səlahiyyətləri genişləndirilir
Azərbaycanda bank borclarını vaxtında ödəməyənlərə qarşı tədbirlərin sərtləşdirilməsi gözlənilir. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək icra məmurlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunacaq "Dövlət icra məmurları haqqında" Qanuna dəyişikliklər layihəsində öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, icra məmuru tələbi borclunun hesabındakı pul vəsaitlərinə, qiymətli əşyalarına, habelə bank və digər kredit təşkilatlarındakı əmanətlərinə yönəldə bilər.
Layihədə isə tələbin dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur. Yeni sənədə əsasən, icra məmuru tələbi borclunun əmlakına, o cümlədən nağd vəsaitlərinə, bank, digər kredit və ya elektron pul təşkilatlarındakı hesab və əmanətlərinə, habelə saxlancda olan pul vəsaitlərinə yönəldə biləcək.
Ekspertlər bu dəyişiklikləri birmənalı dəyərləndirmirlər. Bir qrup ekspert hesab edir ki, icra məmurlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi icra prosesinin ümumi effektivliyini artırmağa xidmət edir. Onların fikrincə, əsas məqsəd bank borclarının qaytarılmasını daha operativ və real mexanizmlərlə təmin etməkdir. Xüsusilə, elektron pul hesablarına çıxış imkanı müasir maliyyə sisteminə uyğun addım kimi qiymətləndirilir.
Digər qisim ekspertlər isə hesab edir ki, bu addımlar bank borcu olan şəxslərə qarşı tədbirlərin hədsiz sərtləşdirilməsinə xidmət edir. Onların qənaətincə, icra məmurlarının səlahiyyətlərinin bu dərəcədə genişləndirilməsi sui-istifadə risklərini də özü ilə gətirir. Tənqidçilər vurğulayırlar ki, hökumət əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq və borc yükünü azaltmaq əvəzinə, daha çox cəza mexanizmlərini gücləndirmək yolunu tutur.
Həmin ekspertlər xatırladırlar ki, Azərbaycanda bank faizləri bir çox ölkələrlə müqayisədə hədsiz dərəcədə yüksəkdir.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, 2026-cı il martın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 562 milyon manat təşkil edib. Bu göstərici fevralın 1-i ilə müqayisədə 0.8 faiz artıb.
Son bir ildə isə problemli kreditlərin məbləği 17 faiz çoxalıb.
Azərbaycanın xarici ticarəti azalsa da, Çinlə artıb
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanla Çin arasında ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7.3 faiz artaraq 1 milyard 103 milyon ABŞ dollarını üstələyib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) statistikasına görə, Çindən Azərbaycana idxal 6.9 faiz artaraq 1 milyard 74 milyon dollar təşkil edib. Çin 2024-cü ildən etibarən Azərbaycanın idxal tərəfdaşları arasında Rusiyanı geridə qoyaraq birinci yerə yüksəlib.
Azərbaycandan Çinə ixrac edilən məhsulların dəyəri 25.2 faiz artaraq 29 milyon dollara çatıb.
Çinlə ticarət əməliyyatları ölkənin ümumi dövriyyəsinin 11.73 faizini təşkil edir.
Ümumilikdə isə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövründəki 12 milyard dollardan 9.4 milyard dollara qədər geriləyib.
Xatırlatma
Son aylar isə iki ölkə qurumları arasında birgə investisiya fondunun yaradılması ilə bağlı addımlar atılır.
Müxalifət hesab edir ki, Çin, Rusiya kimi ölkələrlə əlaqələri genişləndirməkdənsə, Qərbə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək lazımdır.
Üstəlik, onların fikrincə, Çinlə yaxınlaşma ABŞ ilə əməkdaşlığa xələl gətirə bilər.
Bakıda məktəblinin sinif yoldaşını yandırdığı bildirilir
Bakıda IX sinif şagirdinin sinif yoldaşının üstünə spirt tökərək yandırdığı bildirilir. Hadisə aprelin 20-də paytaxtdakı 286 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib.
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) verilən məlumata görə, 2011-ci il təvəllüdlü oğlan Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Yanıq Mərkəzinə çatdırılıb. Ona "başın, üzün, boynun, gövdənin ön-yan səthlərinin və hər iki yuxarı ətrafların II-III dərəcəli termiki alov yanığı" diaqnozu qoyulub. Reanimasiya şöbəsində olan məktəblinin durumu ağır qiymətləndirilir.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən digər yeniyetmənin saxlanıldığı bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Zamin Salayevə həbsdə təzyiq edildiyi deyilir
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin təzyiqlərlə üzləşdiyi bildirilir.
Bu barədə onun mənsub olduğu AXCP-dən məlumat yayıblar.
Partiyadan vurğulandığına görə, Z.Salayev xəbər göndərib ki, cəzaçəkmə müəssisəsində baş verən özbaşınalıqlara, qanunsuzluqlara etiraz bildirdiyinə görə rəhbərlikdən təzyiqlər olur. Amma şikayətdə təzyiqlərin konkret nədən ibarət olduğu açıqlanmayıb.
Bu açıqlamaya 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi və başqa cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Lakin Penitensiar Xidmətdən oxşar şikayətlərlə bağlı bir qayda olaraq bildirirlər ki, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində davranırlar.
27 fevral
Zamin Salayevin də cərimə kamerasına salındığı deyilir
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin cərimə kamerasına (karser) salındığı bildirilir.
Bu barədə AXCP-dən məlumat verilib. Partiyadan vurğulandığına görə, dünən, fevralın 26-da o, telefon danışığında səhhətinin yaxşı olmadığını deyib: "Əlavə edib ki, onu, deyəsən, karserə salmaq istəyirlər, müəssisə rəhbərliyi tərəfindən problem yoxdur, sifariş başqa yerdən gəlib".
Bu məlumata 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəhbərliyi və Ədliyyə Nazirliyinin məsul şəxslərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Son günlər Azərbaycan həbsxanalarında cəza çəkən başqa siyasi məhbus sayılan şəxslərdən də bəzisinin cərimə kamerasına salınması ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Amma belə məlumatları rəsmilər nə təsdiq, nə də təkzib ediblər.
Hazırda Azərbaycan həbsxanalarına 340 civarında siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Lakin rəsmilər siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər.
Z.Salayev 2023-cü il mayın 22-də Qaradağ rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Salayev həmin il fevralın 7-də saxlanmışdı, o, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (xuliqanlıq – silah və ya silah qisminə əşya tətbiq etməklə) maddəsi ilə ittiham edilirdi. AXCP fəalı ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
AXCP-nin fəal üzvlərindən (Salyan şöbəsinin sədri) Z.Salayev bundan əvvəl, 2020-ci ilin aprelində Salyan rayon Məhkəməsində 2 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Salayev həbsindən bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Salyan rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizov ilə mübahisəsinin videosunu yaymışdı. Həmin videoda AXCP üzvü Əzizovu rayonda yaşayan bir qadına qarşı təcavüzə görə ittiham edirdi. Video yayılandan sonra polis əməkdaşı Salyan rayon Məhkəməsində ona qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq həbsini tələb etmişdi. Videoda haqqında bəhs olunan xanım isə Əzizova bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə 7 il həbsə məhkum edilib. O, polisin zorakı hərəkətlərindən müdafiə olunmaq üçün ona xəsarət yetirdiyini bildirib. Polis əməkdaşı isə onun dediklərinin həqiqətəuyğun olmadığını söyləyib.
Salayev 2022-ci il yanvarın 19-da - Amnistiya Aktı ilə əlaqədar vaxtından bir neçə ay əvvəl azadlığa çıxmışdı.
Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı azalıb
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.5 faiz azalaraq 6 milyard 991 mln. kVt/saat təşkil edib. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, ümumi istehsalın 86.7 faizi istilik elektrik stansiyalarının (İES) payına düşüb.
Külək elektrik stansiyalarının ümumi payı az (3.5 faiz) olsa da, bu növ enerji istehsalının həcmində kəskin artım var.
Rəsmi qurumlar istehsalda qeydə alınan azalmanın səbəblərini hələlik şərh etməyiblər. Buna baxmayaraq, hökumət rəsmiləri son illər Azərbaycanın Avropaya elektrik enerjisi ixracı potensialını vaxtaşırı vurğulayırlar. Ekspertlər isə hesab edir ki, elektrik enerjisi sektoruna qoyulan investisiyalar hələlik gözlənilən effekti vermir.
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda sənaye istehsalı 0.2 faiz artsa da, Ümumi Daxili Məhsul 0.3 faiz azalıb.
Azərbaycan Ermənistandan məhsul idxalına başlayıb?
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycan Ermənistana 5 milyon 757 min ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatında bildirilir.
Hesabata görə, həmin dövrdə Ermənistandan Azərbaycana idxal olunan məhsulların dəyəri isə cəmi 960 ABŞ dolları təşkil edib.
Ötən ildən Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının göndərilməsinə başlanılıb. Ermənistandan idxal edilən məhsulun təsnifatı hələlik açıqlanmır.
Dövlət Gömrük Komitəsindən izah
Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) bu məsələ ilə bağlı əlavə izahat yayıb.
APA agentliyinin xəbərinə görə, qurumdan bildirilib ki, bu ilin martında Niderland Krallığından 960 ABŞ dollar dəyərində qızılgül idxal edilib.
Əlavə qeyd olunub ki, "Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası"nın 3.3-cü bəndinə əsasən, idxalda malın mənşə ölkəsi tərəfdaş ölkə hesab edildiyindən sözügedən qızılgüllər xarici ticarətin gömrük statistikasında Ermənistandan idxal edilən mallar kimi öz əksini tapıb.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayon işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Sənəddə tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığı və qarşılıqlı iddialardan imtina etdiyi vurğulanır.
Bunun ardınca iki ölkə arasında tranzit və ticari əlaqələrin bərpası istiqamətində addımlar atılmağa başlanıb.
Azərbaycan Neft Fondu Çin və İndoneziya ilə birgə platforma yaratdı
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ADNF), Çin İnvestisiya Korporasiyası və İndoneziya İnvestisiya Qurumu birgə "Galaxy Orientis" Çin–ASEAN İnvestisiya Platformasını (CAIP) təsis ediblər.
Bu barədə ADNF aprelin 15-də məlumat yayıb.
Vurğulandığına görə, platforma Çin ilə ASEAN regionu arasında kapital axınlarını stimullaşdırmaq və sənaye əməkdaşlığını gücləndirmək məqsədilə üç suveren fondun birgə idarəetmə mexanizmi əsasında fəaliyyət göstərəcək.
Açıqlamaya görə, ilkin mərhələdə platformaya 520 milyon ABŞ dolları cəlb olunub, ümumi hədəf həcmi isə 1 milyard ABŞ dolları müəyyən edilib.
Proqramın baş tərəfdaşı "China Galaxy Securities" şirkətidir.
Fondun yaradılması ilə bağlı sənədlərin imzalanma mərasimi iki gün öncə, aprelin 13-də Pekində keçirilib.
Bugünlərdə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov da demişdi ki, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi və Çinin İpək Yolu Fondu arasında birgə investisiya fondunun yaradılması imkanları nəzərdən keçirilir.
Fond haqqında
Hazırda ADNF-in məcmu aktivlərinin 73 milyard dollar civarında olduğu bildirilir.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Yarandığı vaxtdan indiyədək Fondun ümumi gəlirlərinin 215 milyard ABŞ dollarından çox olduğu deyilir.
Fondun hesabatlarına görə, daxil olan vəsaitlərin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Xatırlatma
Son illər Azərbaycan və Çin arasında həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan yaxınlaşma müşahidə olunur. 2024-cü il iyulun 3-də "Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında Birgə Bəyannamə" qəbul edilib. Ötən il isə "Azərbaycan ilə Çin arasında ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" qüvvəyə minib.
Çin Azərbaycanın idxalında birinci yeri tutur. Eyni zamanda, Azərbaycan Çinin əsas rol oynadığı bir sıra beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı da gücləndirib.
Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının icrası müzakirə olunub
Bu gün, aprelin 15-də Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin İqtisadi, Enerji və Biznes Məsələləri Bürosunun baş müşaviri Rebekka Neff və ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin (USTDA) nümayəndələri ilə görüşüb.
"Görüş zamanı iki ölkə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının icrasından irəli gələn məsələlər, o cümlədən enerji, ticarət, regional bağlantılar və iqtisadi sərmayə sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib", - məlumatda vurğulanır.
"Tərəflər həmçinin nəqliyyat, rəqəmsallaşma, süni intellekt və s. potensial layihələr, bu istiqamətdə görülən işlər və özəl sektorun iştirakı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar", - XİN əlavə edir.
Xatırlatma
Bu il fevralın 10-da Azərbaycan və ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını imzalayıb. Sənədi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens imzalamışdı.
Sənəddə tərəflər regional bağlantılar, iqtisadi sərmayə, təhlükəsizlik da daxil olmaqla, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə strateji tərəfdaşlığın əhəmiyyətini təsdiqləyirlər. Həmçinin bildirilib ki, Azərbaycan və ABŞ mülki nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədirlər.
Ötən il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan ilə ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə İşçi Qrupun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu imzalamışdı. Xartiya həmin işçi qrupun görüş və müzakirələri nəticəsində ərsəyə gəlib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda habelə prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Orada "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsi ilə də bağlı razılıq əldə edilib.
Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qara da azalıb, qoyun, keçi də...
Azərbaycanda mal-qara sayında azalma davam edir. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) son aylıq hesabatında bildirilir.
Qurumun 2026-cı il aprelin 1-nə olan məlumatına görə, son bir ildə iribuynuzlu mal-qaranın sayında 22 min 500 azalma baş verib. Bu say 2 milyon 434 min 100-ə düşüb.
Qoyun və keçilərin sayında isə daha çox, 40 minə yaxın azalma qeydə alınıb. Onların da sayı 6 milyon 880 min 100-ə düşüb.
Rəsmilər ölkədə mal-qara sayında belə azalmanı şərh etmirlər. Amma ekspertlər bunu 2015-ci ildən etibarən ölkədə pambıqçılığın inkişafı adı altında bəzi heyvandarlıq təsərrüfatlarına aid torpaq sahələrinin uzunmüddətli icarələrinin kütləvi ləğvi ilə izah edirlər.
10 il əvvəl ilə müqayisədə iribuynuzlu mal-qaranın sayında 300 minə, qoyun və keçi sayında isə 2 milyona yaxın azalma var.
Bununla belə, DSK vurğulayır ki, ötən ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu real ifadədə 1.1 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.9 faiz, bitkiçilik məhsulları istehsalı 5.5 faiz artıb.
ANAMA-nın əməkdaşı həlak olub
Aprelin 14-də işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində mina partlayıb. Bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qurumun əməkdaşı Muğan Mətili xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində həlak olub.
Məsələyə onun yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanın rəsmi qurumlarının bildirməsinə görə, 2020-ci il 10 noyabr sazişindən bəri ölkənin 70-dən çox vətəndaşı minaya düşərək həlak olub, 350-yə yaxın şəxs isə müxtəlif xəsarət alıb. Onlar habelə əvvəl deyirdilər ki, Ermənistan işğaldan azad olunan ərazilərdə minaların xəritəsini vermir. Sonradan Azərbaycanda saxlanılan Ermənistan hərbçilərindən bəzilərinin geri qaytarılması müqabilində bir sıra rayonların minalanmış ərazilərin xəritələrinin alındığı bildirildi. Hərçənd rəsmilər bu xəritələrin böyük ölçüdə reallığı əks etdirmədiyini vurğuladılar. Buna cavab olaraq da Ermənistan baş naziri dedi ki, onlar əllərində olan bütün xəritələri Azərbaycana veriblər.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ bölgəsi, (Füzuli daxil) ətraf yeddi rayon işğal edilib. 2020-ci ildəki 44 günlük müharibə (həmin il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın birgə imzaladığı bəyanatla dayanmışdı) və 2023-cü ildəki birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Sənədin mətnində tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığı və qarşılıqlı iddialardan imtina etdiyi vurğulanır.
Orxan Səttarov prezidentin yeni mətbuat katibidir
Orxan Səttarov Azərbaycan prezidentinin mətbuat katibi təyin edilib. Bu barədə prezident İlham Əliyev bu gün, aprelin 13-də sərəncam imzalayıb.
Ötən il fevralın 17-də Azər Qasımov prezidentin mətbuat katibi vəzifəsindən azad edilmişdi. O vaxtdan bu posta təyinat olmamışdı.
59 yaşlı A.Qasımov 2004-cü ildən sözügedən vəzifəni tuturdu.
Bir çox kütləvi informasiya vasitələrinin (KİV) təmsilçiləri Azərbaycanda, bir qayda olaraq, əksər dövlət qurumun mətbuat xidmətləri kimi, prezidentin mətbuat xidməti ilə də əlaqə saxlamağın çətinliyindən şikayətlənirlər. Prezidentin mətbuat xidməti bu baxımdan xüsusilə əlçatan sayılmır. Şikayətlərə görə, onlar KİV-lərə lazımı qədər açıq deyillər. Amma onların özləri belə fikirləri qəbul etmirlər.
Yeni mətbuat katibi kimdir
Yerli saytların məlumatına görə, O.Səttarov Prezident Administrasiyasının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin Xarici media ilə iş sektorunun müdiri olub. Buna qədər isə "Vestnik Kavkaza" xəbər agentliyində çalışıb.
O, Elm və Təhsil Nazirliyinin Vətəndaşlara xidmət və sənədlərlə iş şöbəsinin müdir müavini Rəcəb Səttarovun oğludur.
O.Səttarovun qardaşı İsmət Səttarov isə Azərbaycan Audiovizual Şurasının sədridir.
Palata sədri: Büdcə qanunvericiliyi üzrə pozuntularda artım müşahidə edilib
2025-ci ildə Hesablama Palatası 43 audit keçirib. AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu aprelin 13-də Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında çıxışı zamanı deyib.
V.Gülməmmədov bildirib ki, 2025-ci ilin İş Planı üzrə keçirilmiş audit 700-ə yaxın qurum və müəssisələri, layihələri əhatə edib: "Say ifadəsində büdcə qanunvericiliyi və dövlət satınalmaları üzrə aşkar edilmiş nöqsanların payı çox olub. Müvafiq olaraq, 51.6 faiz və 24.1 faiz təşkil edib. Əvvəlki illərlə müqayisədə büdcə qanunvericiliyi üzrə pozuntuların payında artım, satınalmalar sahəsində isə pozuntu sayında artmama (sabitlik) müşahidə edirik".
Onun vurğulamasına görə, 2021-2025-ci illərdə ümumilikdə 26 səmərəlilik auditi keçirilib, yoxlamalar 4.1 milyard manatdan çox vəsaiti əhatə edib.
Büdcəyə hesablanmış zərərin 101.5 mln. manatı üzrə vəsaitin bərpası, 40.2 mln. manatı üzrə isə materialların hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib. Yerli saytların məlumatına görə, bu qeyd "Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında Hesabat"da əksini tapıb.
Xatırlatma
Hesablama Palatası 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hər il Milli Məclisə hesabat verməli olan bu qurum dövlət büdcəsinin həm gəlirlərinə, həm də xərclərinə nəzarət etməlidir. Ölkə parlamentindən fərqli olaraq bəzi müxalif qüvvələr onun fəaliyyətini tam yetərli saymır. Onlar hesab edirlər ki, bu qurum büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsinə aid ciddi pozuntuların üzərinə qətiyyətlə gedə bilmir. Hərçənd, Palata rəhbərliyi belə fikirləri qəbul etmir.