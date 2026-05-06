Mərkəzi Bank inflyasiya gözləntisini yüksəldib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) inflyasiya gözləntisini yüksəldib. Qurumun 6 may tarixli açıqlamasına əsasən, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.9 faiz, 2027-ci ildə isə 4.5 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Halbuki, bundan üç ay əvvəl, fevral proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.5 faiz, 2027-ci ildə isə 4 faiz olacağı gözlənilirdi.
AMB inflyasiya təzyiqinin artmasını əsasən xarici mənşəli xərc amilləri ilə əlaqələndirir. Bankın rəyinə görə, qlobal ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi, ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya və nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənmə tempinin zəifləməsi bu artımda həlledici rol oynayır.
Qurum əlavə edir ki, 2026-cı ilin martında illik inflyasiya 5.6 faiz təşkil edib.
Lakin müstəqil iqtisadçılar rəsmi rəqəmləri sual altına alaraq real inflyasiyanın son bir ildə ikirəqəmli həddə çatdığını iddia edirlər. Ekspertlər inflyasiyanın yalnız xarici amillərlə izah edilməsi ilə razılaşmırlar. Onlar daxili qiymət artımlarına diqqət çəkərək ilin əvvəlindən yanacağın bahalaşmasını, vergi və rüsumların artırılmasını inflyasiyanı tətikləyən əsas daxili səbəblər kimi vurğulayırlar.
Həbsdəki Xalq Cəbhəsi fəalına dərmanların çatdırılmadığı deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin hazırda həbsdə olan fəalı, ikinci qrup əlil Vüqar Qədirlinin ona lazım olan dərmanların verilməməsi səbəbindən aclıq aksiyasına başladığı bildirilir.
Bu barədə mayın 5-də onun mənsub olduğu AXCP-dən məlumat yayılıb. Məlumatda vurğulanır ki, o, Lənkəran Penitensiar Kompleksində saxlanılır. "Vüqar Qədirli Qarabağ müharibəsində başından ciddi xəsarət alıb. Başında hələ də çıxarılmayan qəlpələr var. Bu da ona dözülməz ağrılar verir. Artıq iki aya yaxındır ki, Lənkəran Penitensiar Kompleksi Vüqar Qədirlinin evindən gətirilən dərmanları qəbul etmir. Bu barədə Vüqar Qədirlinin ailəsi Ombudsman Aparatına məlumat versə də, heç bir nəticə yoxdur. Dərmanların verilməməsi Vüqar Qədirliyə həyatı təhlükəsi yaradır", –partiyadan iddia edilib.
Lakin aksiyaya nə vaxt başlanıldığı açıqlanmayıb.
Bu məlumata münasibət almaq üçün Penitensiar Xidmət və Ombudsman Aparatına müraciət edilsə də, cavab alına bilməyib.
V.Qədirlinin yaxınları martın sonunda da oxşar şikayəti ictimaiyyətə açıqlamışdılar.
V.Qədirli ötən il dekabrın 12-də İmişli rayonunda saxlanılıb. Dekabrın 13-də isə onun barəsində qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-dək fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri əsassız sayırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 300 civarında siyasi məhbus var.
Gömrük borcu olanların ölkədən çıxışı bağlana bilər
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) səlahiyyətlərinin artırılması nəzərdə tutulur.
Aprelin 29-da Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında Gömrük Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb.
Yeni təklifə əsasən, gömrük borcunu ödəməyən şəxslərin və ya şirkət rəhbərlərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyula bilər. Belə ki, gömrük orqanlarına borcu olan şəxslərin ölkədən çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ verilir.
Bundan başqa, gömrük təmsilçiliyi institutunun yenidən qurulması və bu sahədə imkanların liberallaşdırılmasından bəhs edilir. Bu çərçivədə "gömrük brokeri" anlayışı "dolayı gömrük təmsilçiliyi" termini ilə əvəz edilir.
Layihə Milli Məclisin plenar iclasına çıxarılmadan ictimaiyyət arasında tənqidlərə səbəb olub.
İqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində xatırladır ki, uzun müddətdir DGK-nın müstəqil və hərbi rütbəli bir qurum kimi fəaliyyətinə ehtiyac olmadığı müzakirə edilir. Onun sözlərinə görə, çoxdan təklif var ki, qurum ya Maliyyə, ya da İqtisadiyyat nazirliyinə birləşdirilsin, hərbi rütbələr ləğv edilsin.
İqtisadçı vurğulayıb ki, amma hazırda bu islahatların əvəzinə DGK-nın səlahiyyətlərini kəskin artıran yeni qərarların qəbulu gündəmdədir.
N.Cəfərli sözügedən dəyişiklikləri məqbul saymır.
Azərbaycanda problemli kreditlərin artımı sürətlənib
Bu il aprelin 1-nə ölkə banklarında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 619.6 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bu, martın 1-i ilə müqayisədə 10.25 faiz çoxdur. Ölkədə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği ilin əvvəlindən bəri 18.1 faiz, son bir ildə isə 28.65 faiz artıb.
Rəsmilər bu artımı hələlik şərh etməyiblər. Bununla belə, hazırda qanunvericilikdə bank borclarını vaxtında ödəməyənlərə qarşı tədbirlər sərtləşdirilir.
Müstəqil ekspertlər isə problemli kreditlərin artmasını ölkə vətəndaşlarının maddi durumunun getdikcə pisləşməsi kimi izah edirlər.
Xatırlatma
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. Onda problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman verdi. Onda 10 min dollara qədər kredit götürən fiziki şəxslərin borclarında 2015-ci ildə baş vermiş devalvasiyalardan sonra yaranmış fərq dövlət hesabına ödənildi. Bundan sonra problemli kreditlər azaldı. Amma 2021-ci ilin əvvəlində yenidən vaxtı keçmiş kreditlərin artdığı açıqlanmışdı. Bu, onda koronavirus pandemiyası ilə izah edilirdi. 2022-ci ildə isə yenidən problemli kreditlərin azaldığı vurğulanırdı. Lakin bu ildən əks proses müşahidə edilir.
Üç ayda xarici borcun faizlərinə 70 milyon dollar ödənilib
Bu ilin ilk üç ayında Azərbaycanın xarici dövlət borcu üzrə 71.9 milyon ABŞ dolları faiz ödənilib. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hesabatında bildirilir.
Hesabata əsasən, 2026-cı ilin birinci rübünün yekununda ölkənin ümumi dövlət borcu 24 milyard 464 milyon manat təşkil edib. Bu məbləğin 4 milyard 689,3 milyon dolları (32.6 faiz) xarici, 16 milyard 493 milyon manatı (67.4 faiz) isə daxili dövlət borcunun payına düşüb.
Rüblük hesabatların təhlili göstərir ki, ölkənin dövlət borcu ilin əvvəli ilə müqayisədə azalıb. İlin əvvəlində bu məbləğ 25 milyard 987 milyon manat açıqlanmışdı.
Keçən il xarici borc üzrə faiz ödənişlərinə 225 milyon dollar vəsait sərf olunub.
Xatırlatma
Hesabat dövründə Azərbaycanın dövlət borcu azalsa da, rəsmi hesabatlarda onun qarşıdakı illərdə artacağı proqnozlaşdırılır. Halbuki bir neçə il öncə rəsmilər çıxışlarında, bir qayda olaraq, dövlət borcunu azaltmağı əsas məqsədlərdən biri kimi vurğulayırdılar.
Ekspertlər bunu, əsasən, son illər Azərbaycanın əsas ixrac məhsulları olan neft və qazın ucuzlaşması ilə izah edirdilər. Hərçənd son aylarda ABŞ, İsrail-İran münaqişəsi dünya neftinin və maye qazının 20 faizinin nəql edildiyi Hörmüz boğazının bağlanmasına, nəticədə "qara qızıl"ın 70 faiz bahalaşmasına səbəb olub.
Sel və daşqınların fəsadları üçün 85 milyon manat ayrıldı
Prezident İlham Əliyev aprelin 28-də sel və daşqınların təhlükəli təsirlərinə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları nəticəsində dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 85 milyon 869 min 260 manat vəsait ayrılıb.
Ayrılan maliyyənin bir hissəsi rayonlarda yeni fərdi evlərin tikintisinə, zərərçəkənlərin mənzil təmiri və kirayə xərclərinə yönəldiləcək.
Bu proses çərçivəsində bəndlərin inşası, kollektorlardakı çökmələrin aradan qaldırılması, nasos stansiyalarının mühərriklərinin yenilənməsi, körpülərin bərpası və yolların təmiri də nəzərdə tutulur.
Xatırlatma
Son aylarda yağan yağışlar Bakıda və ölkənin bir çox bölgəsində ciddi fəsadlara yol açıb. Küçə, həyət və evlərin su altında qaldığı bir sıra ərazilərdə etirazlar baş verib; sakinlər hökumətdən yardım və kompensasiya tələb ediblər.
Əslində, son illər Bakıda və paytaxtətrafı qəsəbələrdə güclü yağışlar zamanı eyni problemlər mütəmadi olaraq təkrarlanır. Hətta 2024-cü ilin oktyabrında Sabunçu rayonundakı tuneli su basması nəticəsində iki nəfər həyatını itirmişdi.
Ekspertlər mövcud vəziyyəti, əsasən, son illərdə paytaxt və ətraf yaşayış məntəqələrində tikinti işlərinin plansız aparılması ilə əlaqələndirirlər. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, son 20 ildə ölkədə su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsinə külli miqdarda vəsait ayrılıb. Onların fikrincə, əgər həmin vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunsaydı, problem bu dərəcədə kəskinləşməzdi.
Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında ödəniş təsdiq edildi – 60 manat
Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak etmək üçün ödənişin məbləği rəsmən təsdiqlənib.
Bu barədə aprelin 24-də baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak haqqı 60 manat müəyyən edilib.
Bu ilin əvvəlində qanunvericiliyə bu məsələ ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib. Həmin vaxt müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsinin pullu olacağı tənqidlərə səbəb olmuşdu.
23 dekabr
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi pullu olacaq
"Ümumi təhsil haqqında" Qanuna dəyişiklik edilir.
Qanun layihəsi parlamentin bu gün, dekabrın 23-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Sənəd layihəsinə əsasən, "Ümumi təhsil haqqında" Qanuna yeni məzmunda 27.4-cü maddə əlavə edilir. Həmin maddə belədir: "27.4. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi... müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak ödənişlidir. (ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslər istisna olmaqla)".
Ödənişin məbləğini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum açıqlayacaq.
Xatırlatma
Müəllimlərin müsabiqəsi bu vaxta qədər ödənişli olmayıb. Müsabiqə dörd mərhələdən ibarətdir: elektron ərizədəki göstəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə mərhələsi.
Gələn il Azərbaycanda bir sıra sahələrdə vergilər də artırılacaq. Müstəqil təhlilçilər bunu ölkədə neft hasilatının ildən-ilə azalması və son bir ildə "qara qızıl"ın qiymətinin düşməsi ilə izah edirlər. Ölkə iqtisadiyyatında ixracın 90 faizə yaxını neft və qazın payına düşür.
Azərbaycanda İkinci Dünya müharibəsinin 13 iştirakçısı qalıb – birdəfəlik yardım alacaqlar
Azərbaycanda İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçılarına, onların dul həyat yoldaşlarına, habelə həmin dövrdə Leninqradın (Sankt-Peterburq) müdafiəsində və arxa cəbhədə fədakarlıq göstərmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
Bu barədə aprelin 24-də prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, müharibə iştirakçılarına 2 min 750 manat, digər kateqoriyadan olan şəxslərə isə 1 min 500 manat birdəfəlik yardım ödəniləcək.
Yardımların maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan 3 milyon manat vəsait ayrılıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, sərəncamın ümumilikdə 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacağı gözlənilir. Onlardan yalnız 13 nəfəri İkinci Dünya müharibəsinin birbaşa iştirakçılarıdır.
Ötən il bu say 21 nəfər olaraq açıqlanmışdı. Həmin şəxslərə isə bundan az – 2 min 500 manat mükafat verilmişdi.
Sərəncam sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Bir çox istifadəçi narazılıq edir ki, son aylar Bakı və ətrafında yağıntılar ciddi fəsadlar törədib, lakin sel nəticəsində ziyan çəkənlərə kompensasiya verilməyib.
Xatırlatma
Hər il mayın 9-da Azərbaycanda, eləcə də Rusiya və dünyanın bir çox digər ölkələrində faşizm üzərində Qələbə Günü rəsmi şəkildə qeyd olunur. Bu il həmin tarixi qələbədən 81 il ötür."
İkinci Dünya müharibəsi 1939-cu ildə faşist Almaniyasının Polşaya hücumu ilə başlayıb. 1941-ci il iyunun 22-də isə Hitler Almaniyası SSRİ-yə – o cümlədən Azərbaycana (1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edib) hücum edib.
1945-ci ildə başa çatan müharibə ilə əlaqədar Qələbə Günü Avropa ölkələrində mayın 8-də qeyd olunsa da, Ukrayna istisna olmaqla keçmiş SSRİ məkanında mayın 9-na üstünlük verilir.
Bu müharibədə Azərbaycandan SSRİ ordusu sıralarında 660 min nəfər iştirak edib. Onlardan təqribən yarısının geri dönmədiyi bildirilir.
Problemli kreditlər artıb, icra məmurlarının səlahiyyətləri genişləndirilir
Azərbaycanda bank borclarını vaxtında ödəməyənlərə qarşı tədbirlərin sərtləşdirilməsi gözlənilir. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək icra məmurlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu məsələ Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə olunacaq "Dövlət icra məmurları haqqında" Qanuna dəyişikliklər layihəsində öz əksini tapıb.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, icra məmuru tələbi borclunun hesabındakı pul vəsaitlərinə, qiymətli əşyalarına, habelə bank və digər kredit təşkilatlarındakı əmanətlərinə yönəldə bilər.
Layihədə isə tələbin dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur. Yeni sənədə əsasən, icra məmuru tələbi borclunun əmlakına, o cümlədən nağd vəsaitlərinə, bank, digər kredit və ya elektron pul təşkilatlarındakı hesab və əmanətlərinə, habelə saxlancda olan pul vəsaitlərinə yönəldə biləcək.
Ekspertlər bu dəyişiklikləri birmənalı dəyərləndirmirlər. Bir qrup ekspert hesab edir ki, icra məmurlarının səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi icra prosesinin ümumi effektivliyini artırmağa xidmət edir. Onların fikrincə, əsas məqsəd bank borclarının qaytarılmasını daha operativ və real mexanizmlərlə təmin etməkdir. Xüsusilə, elektron pul hesablarına çıxış imkanı müasir maliyyə sisteminə uyğun addım kimi qiymətləndirilir.
Digər qisim ekspertlər isə hesab edir ki, bu addımlar bank borcu olan şəxslərə qarşı tədbirlərin hədsiz sərtləşdirilməsinə xidmət edir. Onların qənaətincə, icra məmurlarının səlahiyyətlərinin bu dərəcədə genişləndirilməsi sui-istifadə risklərini də özü ilə gətirir. Tənqidçilər vurğulayırlar ki, hökumət əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq və borc yükünü azaltmaq əvəzinə, daha çox cəza mexanizmlərini gücləndirmək yolunu tutur.
Həmin ekspertlər xatırladırlar ki, Azərbaycanda bank faizləri bir çox ölkələrlə müqayisədə hədsiz dərəcədə yüksəkdir.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, 2026-cı il martın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 562 milyon manat təşkil edib. Bu göstərici fevralın 1-i ilə müqayisədə 0.8 faiz artıb.
Son bir ildə isə problemli kreditlərin məbləği 17 faiz çoxalıb.
Azərbaycanın xarici ticarəti azalsa da, Çinlə artıb
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanla Çin arasında ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7.3 faiz artaraq 1 milyard 103 milyon ABŞ dollarını üstələyib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) statistikasına görə, Çindən Azərbaycana idxal 6.9 faiz artaraq 1 milyard 74 milyon dollar təşkil edib. Çin 2024-cü ildən etibarən Azərbaycanın idxal tərəfdaşları arasında Rusiyanı geridə qoyaraq birinci yerə yüksəlib.
Azərbaycandan Çinə ixrac edilən məhsulların dəyəri 25.2 faiz artaraq 29 milyon dollara çatıb.
Çinlə ticarət əməliyyatları ölkənin ümumi dövriyyəsinin 11.73 faizini təşkil edir.
Ümumilikdə isə Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövründəki 12 milyard dollardan 9.4 milyard dollara qədər geriləyib.
Xatırlatma
Son illər Azərbaycan və Çin arasında həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan yaxınlaşma müşahidə olunur. 2024-cü il iyulun 3-də "Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında Birgə Bəyannamə" qəbul edilib. Ötən il də "Azərbaycan ilə Çin arasında ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" qüvvəyə minib.
Son aylar isə iki ölkə qurumları arasında birgə investisiya fondunun yaradılması ilə bağlı addımlar atılır.
Müxalifət hesab edir ki, Çin, Rusiya kimi ölkələrlə əlaqələri genişləndirməkdənsə, Qərbə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək lazımdır.
Üstəlik, onların fikrincə, Çinlə yaxınlaşma ABŞ ilə əməkdaşlığa xələl gətirə bilər.
Bakıda məktəblinin sinif yoldaşını yandırdığı bildirilir
Bakıda IX sinif şagirdinin sinif yoldaşının üstünə spirt tökərək yandırdığı bildirilir. Hadisə aprelin 20-də paytaxtdakı 286 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib.
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) verilən məlumata görə, 2011-ci il təvəllüdlü oğlan Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Yanıq Mərkəzinə çatdırılıb. Ona "başın, üzün, boynun, gövdənin ön-yan səthlərinin və hər iki yuxarı ətrafların II-III dərəcəli termiki alov yanığı" diaqnozu qoyulub. Reanimasiya şöbəsində olan məktəblinin durumu ağır qiymətləndirilir.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən digər yeniyetmənin saxlanıldığı bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Zamin Salayevə həbsdə təzyiq edildiyi deyilir
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin təzyiqlərlə üzləşdiyi bildirilir.
Bu barədə onun mənsub olduğu AXCP-dən məlumat yayıblar.
Partiyadan vurğulandığına görə, Z.Salayev xəbər göndərib ki, cəzaçəkmə müəssisəsində baş verən özbaşınalıqlara, qanunsuzluqlara etiraz bildirdiyinə görə rəhbərlikdən təzyiqlər olur. Amma şikayətdə təzyiqlərin konkret nədən ibarət olduğu açıqlanmayıb.
Bu açıqlamaya 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi və başqa cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Lakin Penitensiar Xidmətdən oxşar şikayətlərlə bağlı bir qayda olaraq bildirirlər ki, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində davranırlar.
27 fevral
Zamin Salayevin də cərimə kamerasına salındığı deyilir
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin cərimə kamerasına (karser) salındığı bildirilir.
Bu barədə AXCP-dən məlumat verilib. Partiyadan vurğulandığına görə, dünən, fevralın 26-da o, telefon danışığında səhhətinin yaxşı olmadığını deyib: "Əlavə edib ki, onu, deyəsən, karserə salmaq istəyirlər, müəssisə rəhbərliyi tərəfindən problem yoxdur, sifariş başqa yerdən gəlib".
Bu məlumata 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəhbərliyi və Ədliyyə Nazirliyinin məsul şəxslərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Son günlər Azərbaycan həbsxanalarında cəza çəkən başqa siyasi məhbus sayılan şəxslərdən də bəzisinin cərimə kamerasına salınması ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Amma belə məlumatları rəsmilər nə təsdiq, nə də təkzib ediblər.
Hazırda Azərbaycan həbsxanalarına 340 civarında siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Lakin rəsmilər siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər.
Z.Salayev 2023-cü il mayın 22-də Qaradağ rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Salayev həmin il fevralın 7-də saxlanmışdı, o, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (xuliqanlıq – silah və ya silah qisminə əşya tətbiq etməklə) maddəsi ilə ittiham edilirdi. AXCP fəalı ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
AXCP-nin fəal üzvlərindən (Salyan şöbəsinin sədri) Z.Salayev bundan əvvəl, 2020-ci ilin aprelində Salyan rayon Məhkəməsində 2 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Salayev həbsindən bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Salyan rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizov ilə mübahisəsinin videosunu yaymışdı. Həmin videoda AXCP üzvü Əzizovu rayonda yaşayan bir qadına qarşı təcavüzə görə ittiham edirdi. Video yayılandan sonra polis əməkdaşı Salyan rayon Məhkəməsində ona qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq həbsini tələb etmişdi. Videoda haqqında bəhs olunan xanım isə Əzizova bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə 7 il həbsə məhkum edilib. O, polisin zorakı hərəkətlərindən müdafiə olunmaq üçün ona xəsarət yetirdiyini bildirib. Polis əməkdaşı isə onun dediklərinin həqiqətəuyğun olmadığını söyləyib.
Salayev 2022-ci il yanvarın 19-da - Amnistiya Aktı ilə əlaqədar vaxtından bir neçə ay əvvəl azadlığa çıxmışdı.
Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı azalıb
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.5 faiz azalaraq 6 milyard 991 mln. kVt/saat təşkil edib. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, ümumi istehsalın 86.7 faizi istilik elektrik stansiyalarının (İES) payına düşüb.
Külək elektrik stansiyalarının ümumi payı az (3.5 faiz) olsa da, bu növ enerji istehsalının həcmində kəskin artım var.
Rəsmi qurumlar istehsalda qeydə alınan azalmanın səbəblərini hələlik şərh etməyiblər. Buna baxmayaraq, hökumət rəsmiləri son illər Azərbaycanın Avropaya elektrik enerjisi ixracı potensialını vaxtaşırı vurğulayırlar. Ekspertlər isə hesab edir ki, elektrik enerjisi sektoruna qoyulan investisiyalar hələlik gözlənilən effekti vermir.
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda sənaye istehsalı 0.2 faiz artsa da, Ümumi Daxili Məhsul 0.3 faiz azalıb.
Azərbaycan Ermənistandan məhsul idxalına başlayıb?
Bu ilin birinci rübündə Azərbaycan Ermənistana 5 milyon 757 min ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatında bildirilir.
Hesabata görə, həmin dövrdə Ermənistandan Azərbaycana idxal olunan məhsulların dəyəri isə cəmi 960 ABŞ dolları təşkil edib.
Ötən ildən Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının göndərilməsinə başlanılıb. Ermənistandan idxal edilən məhsulun təsnifatı hələlik açıqlanmır.
Dövlət Gömrük Komitəsindən izah
Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) bu məsələ ilə bağlı əlavə izahat yayıb.
APA agentliyinin xəbərinə görə, qurumdan bildirilib ki, bu ilin martında Niderland Krallığından 960 ABŞ dollar dəyərində qızılgül idxal edilib.
Əlavə qeyd olunub ki, "Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası"nın 3.3-cü bəndinə əsasən, idxalda malın mənşə ölkəsi tərəfdaş ölkə hesab edildiyindən sözügedən qızılgüllər xarici ticarətin gömrük statistikasında Ermənistandan idxal edilən mallar kimi öz əksini tapıb.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayon işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Sənəddə tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığı və qarşılıqlı iddialardan imtina etdiyi vurğulanır.
Bunun ardınca iki ölkə arasında tranzit və ticari əlaqələrin bərpası istiqamətində addımlar atılmağa başlanıb.
Azərbaycan Neft Fondu Çin və İndoneziya ilə birgə platforma yaratdı
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ADNF), Çin İnvestisiya Korporasiyası və İndoneziya İnvestisiya Qurumu birgə "Galaxy Orientis" Çin–ASEAN İnvestisiya Platformasını (CAIP) təsis ediblər.
Bu barədə ADNF aprelin 15-də məlumat yayıb.
Vurğulandığına görə, platforma Çin ilə ASEAN regionu arasında kapital axınlarını stimullaşdırmaq və sənaye əməkdaşlığını gücləndirmək məqsədilə üç suveren fondun birgə idarəetmə mexanizmi əsasında fəaliyyət göstərəcək.
Açıqlamaya görə, ilkin mərhələdə platformaya 520 milyon ABŞ dolları cəlb olunub, ümumi hədəf həcmi isə 1 milyard ABŞ dolları müəyyən edilib.
Proqramın baş tərəfdaşı "China Galaxy Securities" şirkətidir.
Fondun yaradılması ilə bağlı sənədlərin imzalanma mərasimi iki gün öncə, aprelin 13-də Pekində keçirilib.
Bugünlərdə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov da demişdi ki, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi və Çinin İpək Yolu Fondu arasında birgə investisiya fondunun yaradılması imkanları nəzərdən keçirilir.
Fond haqqında
Hazırda ADNF-in məcmu aktivlərinin 73 milyard dollar civarında olduğu bildirilir.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Yarandığı vaxtdan indiyədək Fondun ümumi gəlirlərinin 215 milyard ABŞ dollarından çox olduğu deyilir.
Fondun hesabatlarına görə, daxil olan vəsaitlərin böyük hissəsi dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Xatırlatma
Son illər Azərbaycan və Çin arasında həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan yaxınlaşma müşahidə olunur. 2024-cü il iyulun 3-də "Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında Birgə Bəyannamə" qəbul edilib. Ötən il isə "Azərbaycan ilə Çin arasında ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş" qüvvəyə minib.
Çin Azərbaycanın idxalında birinci yeri tutur. Eyni zamanda, Azərbaycan Çinin əsas rol oynadığı bir sıra beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı da gücləndirib.
Müxalifət isə hesab edir ki, Çin, Rusiya kimi ölkələrlə əlaqələri genişləndirməkdənsə, Qərbə inteqrasiya prosesini sürətləndirmək lazımdır.
Üstəlik, onların fikrincə, Çinlə yaxınlaşma ABŞ ilə güclənən əməkdaşlığa xələl gətirə bilər.