Trampın milyardlıq təklifinə Əliyev niyə 'hə' deyib?
Sülh Şurasının xartiyasına görə, üzv dövlətlərə 3 illik standart mandat verilir, ancaq azı 1 milyard dollar ödəniş edən üzvə bu 3 illik məhdudiyyət tətbiq olunmur. Keçmiş diplomat Nahid Cəfərov deyir ki, bu, İlham Əliyev üçün çox böyük məbləğdir və daimi üzvlüyə razılıq verəcəyini düşünmür.
Arxiv
-
Yanvar 21, 2026
Makler: Ev alanların 90 faizi Rusiyadan, Ukraynadan gələnlərdir
-
Yanvar 21, 2026
Azərbaycana investisiyalar azalır
-
-
Yanvar 18, 2026
AZAL-ın iddia edilən uğurlarının arxasında nə dayanır?
-
Yanvar 16, 2026
Azərbaycan Yerevana gedən yolu açmağa hazırlaşır?
-
Yanvar 15, 2026
ABŞ Azərbaycan üçün immiqrant vizalarını niyə dayandırdı?