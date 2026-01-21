Keçid linkləri

2026, 21 Yanvar, çərşənbə

Trampın milyardlıq təklifinə Əliyev niyə 'hə' deyib?

Sülh Şurasının xartiyasına görə, üzv dövlətlərə 3 illik standart mandat verilir, ancaq azı 1 milyard dollar ödəniş edən üzvə bu 3 illik məhdudiyyət tətbiq olunmur. Keçmiş diplomat Nahid Cəfərov deyir ki, bu, İlham Əliyev üçün çox böyük məbləğdir və daimi üzvlüyə razılıq verəcəyini düşünmür.

