2026, 10 Mart, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 22:39

İrandakı savaş Azərbaycanda bahalaşma yaradacaqmı?

Dpa yazır ki, münaqişə başlayan kimi İran öz bazarlarında qıtlıq yaranmasın deyə, ərzaq mallarının, xüsusən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına sərt qadağa qoyub. Bakı sakinləri deyirlər ki, ümumilikdə kartofun qiymətində artım, əsasən, martdan özünü göstərməyə başlayıb, ötən ay kilosu ortalama 1 manata olan kartof növləri indi 1.20 manatadır.

