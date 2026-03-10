İrandakı savaş Azərbaycanda bahalaşma yaradacaqmı?
Dpa yazır ki, münaqişə başlayan kimi İran öz bazarlarında qıtlıq yaranmasın deyə, ərzaq mallarının, xüsusən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına sərt qadağa qoyub. Bakı sakinləri deyirlər ki, ümumilikdə kartofun qiymətində artım, əsasən, martdan özünü göstərməyə başlayıb, ötən ay kilosu ortalama 1 manata olan kartof növləri indi 1.20 manatadır.
Arxiv
-
-
Mart 09, 2026
Azərbaycanla İran həqiqətən barışdımı?
-
Mart 06, 2026
Naxçıvana dron hücumunu niyə önləmək mümkün olmayıb?
-
-
Mart 06, 2026
Azərbaycanın İran qadağasının təsiri nələr olacaq...
-