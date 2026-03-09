Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 09 Mart, Bazar ertəsi, Bakı vaxtı 23:42

Azərbaycan videoları

Bu azərbaycanlıların Dubaydan təxliyə edilə bilmədiyi deyilir

Bu azərbaycanlıların Dubaydan təxliyə edilə bilmədiyi deyilir
Embed
Bu azərbaycanlıların Dubaydan təxliyə edilə bilmədiyi deyilir

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00

Dubayda yaşayan Qəmər Babayeva təəssüflənir ki, heç də hər kəs təxliyə oluna bilmir. Təxliyə üçün yalnız AZAL və "Air Arabia" şirkətlərinə aid biletləri olanlar qeydiyyatdan keçə bilərlər: "Səfirlik, konsulluq vətəndaşların təhlükəsizliyi baxımından uçuş təşkil edirsə, bu, kommersiyayönümlü olmamalıdır".

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG