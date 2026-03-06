Keçid linkləri

2026, 06 Mart, Cümə, Bakı vaxtı 23:47

Azərbaycanın İran qadağasının təsiri nə olacaq?

Martın 5-də Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycan İranla sərhəddə yük maşınlarının hərəkətini dayandırıb: "İl ərzində İrandan Azərbaycana 600 milyon dollarlıq məhsul idxal olunur. Bu idxalın əhəmiyyətli hissəsi qida, gündəlik tələbat və məişət təyinatlı, xüsusilə də aşağı- və ortagəlirli sosial qrupların istehlak etdiyi qiymət optimallığı olan məhsullardır. Bu məhsulların dayanmasının müvafiq sosial qrupların ailə büdcəsinə təsiri olacaq...".

