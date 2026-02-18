Vatikan Trampın Sülh Şurasına qatılmır

Vatikan ABŞ prezidenti Donald Trampın Sülh Şurası təşəbbüsünə qatılmayacaq. Bunu Vatikanın baş diplomatik rəsmisi kardinal Pyetro Parolin fevralın 18-də bildirib. Kardinal deyib ki, böhran vəziyyətlərini BMT idarə etməlidir.
ABŞ-dən ilk papa olan Papa Leo Trampın bəzi siyasətlərini tənqid edir. O, yanvarda Şuraya dəvət olunub.
Tramp oktyabrda Qəzzada atəşkəsə nail olub. Onun planına əsasən, Şura Qəzzanı müvəqqəti idarə etməli idi. Tramp sonradan bildirib ki, şura onun sədrliyi ilə fəaliyyət göstərəcək və qlobal münaqişələrin həllindən ötrü genişləndiriləcək. Qurum sabah – fevralın 19-da Vaşinqtonda ilk iclasını keçirəcək, Qəzzanın yenidən qurulmasını müzakirə edəcək.
İtaliya və Avropa İttifaqı təmsilçiləri Şuraya qoşulmayıblar, müşahidəçi kimi iştirak edəcəklərini bildiriblər.
"Böhran vəziyyətlərini BMT idarə etməlidir"
Parolin deyib ki, Müqəddəs Taxt-Tac "öz təbiətinə görə açıq şəkildə digər dövlətlər kimi olmadığı üçün Sülh Şurasında iştirak etməyəcək".
"Beynəlxalq səviyyədə bu böhran vəziyyətlərini ilk növbədə BMT idarə etməlidir, biz bu məsələdə israrlıyıq", – o vurğulayıb.
Bəzi ölkələr Trampın dəvətinə ehtiyatla yanaşıblar. Ekspertlərin fikrincə, Şura BMT-nin rolunu zəiflədə bilər. Vaşinqtonun Yaxın Şərqdəki bəzi müttəfiqləri Şuraya qoşulsalar da, Qərb müttəfiqləri hələlik kənarda qalıblar.
Azərbaycan da Sülh Şurasında təmsil olunmağa razılıq verib.
Oktyabrdan bəri Qəzzada atəşkəs dəfələrlə pozulub, yüzlərlə fələstinlinin, dörd israilli əsgərin həlak olduğu bildirilir.
2023-cü il oktyabrın 7-də ABŞ və Aİ-nin terrorçu saydığı HƏMAS silahlı qruplaşması İsrailə hücum edərək 1200 nəfəri öldürüb, 250-dən çox girov götürüb. İsrail bundan sonra Qəzzaya zərbələr endirməyə başlayıb. Bu hücumlar nəticəsində azı 70 min insanın öldürüldüyü bildirilir.