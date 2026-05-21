Azərbaycana gələnlər azalıb, gedənlər də
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına görə, 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycana gələnlərin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10.5 faiz azalıb. Dörd ay ərzində ölkəyə dünyanın 175 dövlətindən 658.5 min xarici və vətəndaşlığı olmayan şəxs səfər edib.
Gələnlərin 26.7 faizi Rusiya, 22.4 faizi Türkiyə, 8.7 faizi İran, 5.3 faizi Gürcüstan vətəndaşları olub.
Əsas azalma Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayında qeydə alınıb – bu istiqamətdə geriləmə 27.8 faiz təşkil edir.
Hesabat dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrə səfərlərinin sayı da 4.8 faiz azalaraq 602.4 min nəfərə düşüb. Ölkədən gedənlərin 40.8 faizi Türkiyəyə (ötən illə müqayisədə 7.5 faiz çox), 16.8 faizi Rusiyaya (1 faiz az), 10.8 faizi Gürcüstana (7.1 faiz az), 7.9 faizi isə İrana (31.4 faiz az) yollanıb.
Digər ölkələrə səfər edənlərin payı 23.7 faiz təşkil edib ki, bu göstəricidə də 12.1 faiz azalma var.
Ekspertlər Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayının azalmasını, əsasən, Yaxın Şərqdə son aylarda artan gərginliklə izah edirlər. Bununla yanaşı, mütəxəssislər 2020-ci ilin əvvəlindən koronavirus pandemiyası səbəbindən Azərbaycanın quru sərhədlərində tətbiq olunan məhdudiyyətlərin hələ də qüvvədə qaldığını vurğulayırlar.
Təhlilçilərin fikrincə, həm quru sərhədlərinin qapalı olması, həm də regional rəqiblərlə müqayisədə turizm imkanlarının baha olması ölkəyə gələn xaricilərin sayını xeyli azaldır. Onlar yaxın vaxtlarda Gürcüstana dəmiryol xəttinin açılmasının bu prosesə müəyyən müsbət təsir göstərəcəyini ehtimal edirlər.
Ölkədən gedənlərin sayındakı geriləməni isə ekspertlər əhalinin maddi vəziyyəti ilə əlaqələndirirlər. İrana səfər edənlərin sayındakı kəskin azalma (31.4 faiz) isə bu ölkədəki daxili gərginlik, habelə İranın İsrail və ABŞ ilə apardığı hərbi toqquşmalarla izah olunur.
Tural Sadıqlı valideynlərinin Azərbaycandan buraxılmadığını deyir
Hazırda mühacirətdə yaşayan bloqer Tural Sadıqlının atası və anasının Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir. Bu barədə məlumatı bloqerin özü paylaşıb.
T.Sadıqlının açıqlamasına görə, mayın 15-i səhər saatlarında Bakı hava limanında Avropaya getmək istəyən atası və anası sərhəddən buraxılmayıb: "Onlara Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədən çıxışlarına qadağa qoyulduğu bildirilib. Beləliklə, 74 yaşlı atam və 71 yaşlı anam səhhətlərində problem olduğu halda geri qayıtmaq məcburiyyətində qalıblar".
Bloqer vurğulayır ki, valideynlərinin heç bir cinayət əməli yoxdur və onlar hər hansı cinayət işində şahid qismində tanınmırlar. O, bu addımın birbaşa özünün siyasi fəaliyyətinə görə qisas xarakteri daşıdığını iddia edir: "Ötən il əmim Elmir Sadıqovu şərləyərək həbs etdilər, lakin bununla ürəkləri soyumadı. Barəmdə qiyabi 14 il həbs cəzası çıxardılar, yenə də kifayətlənmədilər...".
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və digər rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
T.Sadıqlının əmisi Elmir Sadıqov ötən il oktyabrın 1-də Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci (qanunsuz olaraq silah-sursat saxlama) maddəsi ilə təqsirli bilinib. Bloqerin qardaşı Əlövsət Sadıqlı əmisinin günahsız olduğunu və məhkəmənin qeyri-obyektiv aparıldığını bildirib.
Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı kəskin tənqidləri ilə tanınan T.Sadıqlının yaxınları son illər ərzində bir neçə dəfə hüquqi təqiblərə məruz qalıblar. Digər qardaşı Elgiz Sadıqlı da narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və polisin qanuni tələbinə tabe olmama ittihamları ilə həbs olunub. Ailə üzvləri bu həbsləri birbaşa T.Sadıqlının bloqerlik fəaliyyəti ilə əlaqələndirsələr də, hüquq-mühafizə orqanları bu iddiaları rədd edir.
Ötən il Baş Prokurorluğun təqdimatı əsasında xaricdə yaşayan bir sıra bloqerlər haqqında qiyabi həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Həmin il dekabrın 26-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qiyabi hökmü ilə T.Sadıqlı dələduzluq və kütləvi iğtişaşlara çağırış maddələri ilə təqsirli bilinərək 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sadıqlı bütün bu ittihamları "şər-böhtan" adlandırır.
373 kq narkotiki qayıqla keçirməkdə təqsirlənən üç iranlının işi məhkəmədə
Azərbaycana qayıqla 373 kiloqram narkotik maddə keçirməkdə ittiham olunan İran İslam Respublikasının üç vətəndaşı barəsində açılmış cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb.
Baş Prokurorluğun mayın 13-də yaydığı məlumata görə, sözügedən şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq 373 kiloqramdan çox marixuananı (45 kiloqramı qurudulmuş, 328 kiloqramı isə qurudulmamış halda) satış məqsədilə qanunsuz əldə ediblər. Onlar həmin narkotiki mühərrikli qayıqla Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsindən ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirməkdə ittiham olunurlar.
Rəsmi məlumata görə, təqsirləndirilən şəxslər Xaçmaz rayonunun sahil hissəsinə yaxınlaşarkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aşkar ediləcəklərini anlayaraq narkotik bağlamalarını dənizə atıblar. Sözügedən narkotik maddələr sonradan Xəzər dənizinin Xaçmaz rayonu sahillərində və ətraf akvatoriyada tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb.
İran vətəndaşlarına Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qaçaqmalçılıq), 234.4-1 (satış məqsədilə xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitələri qanunsuz olaraq əldə etmə, saxlama və daşıma) və 318.2-ci (Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçmə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
İttiham olunan şəxslərin müdafiə tərəfindən, İranın rəsmi dairələrindən məsələyə münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakı tez-tez İrandan Azərbaycana narkotik tranzitinin qarşısının alınması barədə məlumatlar dərc edir. 2022-ci ildə isə Azərbaycanda Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından iddia edilmişdi ki, həmin ilin 10 ayı ərzində xarici ölkə mənşəli narkotik vasitələrin 95 faizindən çoxu İran ərazisindən qaçaqmalçılıq və digər qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilib. Son illərdə də narkotik tranzitində əsasən İranın adı çəkilsə də, bununla bağlı dəqiq faizlər açıqlanmır.
Tehran tərəfi isə bu qəbildən olan rəsmi ittihamları əksər hallarda şərh etmir.
Jurnalist təcridxanada döyüldüyünü deyir
Həbsdə olan jurnalist Nurlan Librenin saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında zorakılığa məruz qaldığı bildirilir.
Bu barədə məlumat mayın 12-də jurnalistin sosial media hesabında yayılıb. İddiaya görə, mayın 2-də təcridxananın bir əməkdaşı onu provokasiyaya çəkib və aralarında mübahisə yaranıb: "Məni döydü, qollarımı barmaqlıqların arasından sıxdı, daha sonra arxadan qandallayıb yuxarı doğru burdu. Qollarımda qandalın izləri qalır".
İddiaya təcridxananın həmin əməkdaşı və rəhbərliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Rəsmilər isə təcridxana və cəzaçəkmə müəssisələri ilə bağlı oxşar şikayətləri təsdiq etmirlər.
Bu yaxınlarda həbsdə olan digər jurnalistlər də fiziki müdaxiləyə məruz qaldıqları ilə bağlı açıqlamalar yayıblar. O zaman da cavabdeh qurumlar belə şikayətləri təsdiqləməyiblər.
N.Libre "MeydanTV işi" üzrə həbs edilib. Bu iş üzrə hazırda ümumilikdə 10-dan çox jurnalist həbsdədir. Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213-cü (vergidən yayınma), 206-cı (qaçaqmalçılıq) və digər maddələri ilə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar. Bu maddələr üzrə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir. Onlar bildirirlər ki, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırılırlar.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyətinə görə həbs edilmir. Onların sözlərinə görə, jurnalistlər törətdikləri əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.
Aytac Tapdıqın anasının xaricə çıxışına icazə verilməyib
MeydanTV-nin hazırda həbsdə olan jurnalisti Aytac Tapdıqın anası Dilrubə Amanovanın Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilir.
Bu barədə məlumatı Amanovanın özü və yaxınları yayıb. Bildirilənə görə, o, xaricdə yaşayan digər qızı ilə görüşmək üçün səfər etmək istəsə də, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılıb. Qadağanın Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən tətbiq edildiyi deyilir.
D.Amanova heç bir banka və ya dövlət qurumuna borcunun olmadığını vurğulayır.
O, sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə seçilir.
Məsələ ilə bağlı DİN ilə əlaqə saxlayıb danışmaq mümkün olmayıb.
Bundan əvvəl də həbsdə olan bəzi ictimai fəalların və jurnalistlərin yaxınları oxşar məhdudiyyətlərlə üzləşiblər.
MeydanTV-nin baş redaktoru Aynur Elgünəş, əməkdaşları Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Tapdıq, Xəyalə Ağayeva və Ramin Deko 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədirlər. Həmin gün onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov da həbs edilib.
Bu cinayət işi üzrə 2025-ci ilin fevralında daha üç jurnalist – Şəmşad Ağa, Nurlan Libre və Fatimə Mövlamlı tutulub. Mayda jurnalist Ülviyyə Əli, avqustda isə fotojurnalist Əhməd Muxtar da "MeydanTV işi" ilə bağlı həbs ediliblər.
Lökbatanda anbar yanıb [Video]
Mayın 12-si gecə saatlarında Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən anbar kompleksində yanğın qeydə alınıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) məlumatına görə, ümumi sahəsi 46 min kv.m olan bitişik anbar kompleksinin 21 min kv.m sahəsi yanıb, qalan ərazi isə xilas olunub.
Yanğının səbəbi hələlik açıqlanmayıb.
Yerli media yanğının "Kontakt Home" mağazalar şəbəkəsinə məxsus anbarda baş verdiyini bildirir. Şirkətdən məsələyə hələlik rəsmi münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
MN: Kəlbəcərdə iki hərbçi minaya düşüb
Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu Kəlbəcər rayonu ərazisində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, xəsarət alan hərbçilər yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə təxliyə edilib: "Yaralıların vəziyyəti stabildir və hazırda hərbi tibb müəssisəsində müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır".
Xəsarət alan hərbçilərin yaxınları ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanın rəsmi qurumlarının açıqlamasına görə, 10 noyabr 2020-ci il tarixli atəşkəs bəyanatından sonra ölkənin 70-dən çox vətəndaşı minaya düşərək həlak olub, 350-dən çox şəxs isə müxtəlif xəsarətlər alıb. Onların bir qisminin hərbi qulluqçu olduğu bildirilir.
Rəsmi qurumlar dəfələrlə vurğulayıb ki, Ermənistan işğaldan azad olunan ərazilərdə minaların xəritələrini verməkdən imtina edir. Sonradan Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbçilərinin bir hissəsinin geri təhvil verilməsi müqabilində bir sıra rayonların mina xəritələrinin alındığı bildirilib. Bununla belə, Azərbaycan rəsmiləri bu xəritələrin böyük ölçüdə reallığı əks etdirmədiyini vurğulayıblar. Buna cavab olaraq Ermənistanın baş naziri bəyan edib ki, əllərində olan bütün xəritələr Azərbaycana verilib.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu (o cümlədən Kəlbəcər) işğal edilib.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Elə bundan sonra Qarabağdan erməni əhali köç edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanmış mətndə tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.
Bakı Rusiya dövlət televiziyasından narazıdır
"Mayın 6-da Rusiyanın dövlət televiziyası olan "Birinci Kanal"ın "Vremya pokajet" verilişində Azərbaycanın təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan qondarma "Dağlıq Qarabağ" ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbuledilməz siyasi manipulyasiyadır". Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib.
O xatırladıb ki, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır.
"Dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta, separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir", – XİN sözçüsü vurğulayıb.
"Dövlətə məxsus media resurslarının məsuliyyətsiz, qərəzli yanaşması yolverilməzdir və qarşı tərəfdən bu məsələyə aydın izah verilməsi, eləcə də belə halların təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi gözlənilir", – o əlavə edib.
Hələlik bu açıqlamaya Rusiyanın cavabdeh qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı 7 rayon işğal edilmişdi. Bölgədə dünyanın heç bir ölkəsinin tanımadığı "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın mövcudluğu elan edilmişdi.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılıb. Nəhayət, ötən il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyir, qarşılıqlı iddiaların dayandırılması vacib sayılır.
Bir ay sonra, iyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləridir. Azərbaycanda və Ermənistanda bir sıra müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, Kreml bu seçkilərdə hazırkı baş nazir Nikol Paşinyana alternativ sayılan, bölgədə separatizmi qızışdıra biləcək bəzi qüvvələrin qələbəsini istəyir . Hərçənd Rusiya rəsmiləri belə dəyərləndirmələri qəbul etmirlər.
'BakuBus' və taksi xidməti Metropolitenə birləşdirilir
"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) yenidən təşkil ediləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev bu gün, mayın 7-də fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, “BakuBus” və “Bakı Taksi Xidməti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətləri “Bakı Metropoliteni” QSC-nin tərkibinə birləşdirilir.
Fərmana görə, "Bakı Metropoliteni" QSC ictimai nəqliyyatda sərnişindaşmanın keyfiyyətini və təhlükəsizliyini yüksəltməlidir. Xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üçün yeni, rəqəmsal həllər tətbiq etməlidir. Həmçinin bu sahəni vahid mərkəzdən idarə etməli və əlaqələndirməlidir.
QSC-nin fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik və nəzarət üçün sədr daxil olmaqla, beş üzvdən ibarət Müşahidə Şurası yaradılır.
"Bakı Taksi Xidməti" 2015-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyinin, "BakuBus" isə 2014-cü ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində yaradılıb.
Son illərdə taksi fəaliyyəti sahəsində qəbul edilmiş qərarlar və qanunvericilik dəyişiklikləri, rəsmi olaraq, xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədi daşıyıb. Lakin nəticədə taksilərin sayında azalma və qiymət artımı müşahidə olunub. Müstəqil iqtisadçılar bu prosesi taksi xidmətinin inhisara alınması kimi dəyərləndiriblər.
Ötən il oktyabrın 1-də metro və bəzi marşrutlarda gediş haqqı 60 qəpiyə qaldırılıb. Halbuki, metro və bir sıra marşrutlarda gediş haqqı ondan bir il əvvəl də 10 qəpik artırılmışdı. Bəzi müstəqil ekspertlər hesab edir ki, hökumət bu fərmandan sonra yenidən qiymət artımına gedə bilər.
Mərkəzi Bank inflyasiya gözləntisini yüksəldib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) inflyasiya gözləntisini yüksəldib. Qurumun 6 may tarixli açıqlamasına əsasən, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.9 faiz, 2027-ci ildə isə 4.5 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Halbuki, bundan üç ay əvvəl, fevral proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2026-cı ildə 5.5 faiz, 2027-ci ildə isə 4 faiz olacağı gözlənilirdi.
AMB inflyasiya təzyiqinin artmasını əsasən xarici mənşəli xərc amilləri ilə əlaqələndirir. Bankın rəyinə görə, qlobal ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsi, ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya və nominal effektiv məzənnənin möhkəmlənmə tempinin zəifləməsi bu artımda həlledici rol oynayır.
Qurum əlavə edir ki, 2026-cı ilin martında illik inflyasiya 5.6 faiz təşkil edib.
Lakin müstəqil iqtisadçılar rəsmi rəqəmləri sual altına alaraq real inflyasiyanın son bir ildə ikirəqəmli həddə çatdığını iddia edirlər. Ekspertlər inflyasiyanın yalnız xarici amillərlə izah edilməsi ilə razılaşmırlar. Onlar daxili qiymət artımlarına diqqət çəkərək ilin əvvəlindən yanacağın bahalaşmasını, vergi və rüsumların artırılmasını inflyasiyanı tətikləyən əsas daxili səbəblər kimi vurğulayırlar.
Həbsdəki Xalq Cəbhəsi fəalına dərmanların çatdırılmadığı deyilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin hazırda həbsdə olan fəalı, ikinci qrup əlil Vüqar Qədirlinin ona lazım olan dərmanların verilməməsi səbəbindən aclıq aksiyasına başladığı bildirilir.
Bu barədə mayın 5-də onun mənsub olduğu AXCP-dən məlumat yayılıb. Məlumatda vurğulanır ki, o, Lənkəran Penitensiar Kompleksində saxlanılır. "Vüqar Qədirli Qarabağ müharibəsində başından ciddi xəsarət alıb. Başında hələ də çıxarılmayan qəlpələr var. Bu da ona dözülməz ağrılar verir. Artıq iki aya yaxındır ki, Lənkəran Penitensiar Kompleksi Vüqar Qədirlinin evindən gətirilən dərmanları qəbul etmir. Bu barədə Vüqar Qədirlinin ailəsi Ombudsman Aparatına məlumat versə də, heç bir nəticə yoxdur. Dərmanların verilməməsi Vüqar Qədirliyə həyatı təhlükəsi yaradır", –partiyadan iddia edilib.
Lakin aksiyaya nə vaxt başlanıldığı açıqlanmayıb.
Bu məlumata münasibət almaq üçün Penitensiar Xidmət və Ombudsman Aparatına müraciət edilsə də, cavab alına bilməyib.
V.Qədirlinin yaxınları martın sonunda da oxşar şikayəti ictimaiyyətə açıqlamışdılar.
V.Qədirli ötən il dekabrın 12-də İmişli rayonunda saxlanılıb. Dekabrın 13-də isə onun barəsində qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib. O, ittihamı qəbul etmir.
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-dək fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri əsassız sayırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 300 civarında siyasi məhbus var.
Gömrük borcu olanların ölkədən çıxışı bağlana bilər
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) səlahiyyətlərinin artırılması nəzərdə tutulur.
Aprelin 29-da Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında Gömrük Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb.
Yeni təklifə əsasən, gömrük borcunu ödəməyən şəxslərin və ya şirkət rəhbərlərinin ölkədən çıxışına qadağa qoyula bilər. Belə ki, gömrük orqanlarına borcu olan şəxslərin ölkədən çıxışına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququ verilir.
Bundan başqa, gömrük təmsilçiliyi institutunun yenidən qurulması və bu sahədə imkanların liberallaşdırılmasından bəhs edilir. Bu çərçivədə "gömrük brokeri" anlayışı "dolayı gömrük təmsilçiliyi" termini ilə əvəz edilir.
Layihə Milli Məclisin plenar iclasına çıxarılmadan ictimaiyyət arasında tənqidlərə səbəb olub.
İqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində xatırladır ki, uzun müddətdir DGK-nın müstəqil və hərbi rütbəli bir qurum kimi fəaliyyətinə ehtiyac olmadığı müzakirə edilir. Onun sözlərinə görə, çoxdan təklif var ki, qurum ya Maliyyə, ya da İqtisadiyyat nazirliyinə birləşdirilsin, hərbi rütbələr ləğv edilsin.
İqtisadçı vurğulayıb ki, amma hazırda bu islahatların əvəzinə DGK-nın səlahiyyətlərini kəskin artıran yeni qərarların qəbulu gündəmdədir.
N.Cəfərli sözügedən dəyişiklikləri məqbul saymır.
Azərbaycanda problemli kreditlərin artımı sürətlənib
Bu il aprelin 1-nə ölkə banklarında vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 619.6 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bu, martın 1-i ilə müqayisədə 10.25 faiz çoxdur. Ölkədə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği ilin əvvəlindən bəri 18.1 faiz, son bir ildə isə 28.65 faiz artıb.
Rəsmilər bu artımı hələlik şərh etməyiblər. Bununla belə, hazırda qanunvericilikdə bank borclarını vaxtında ödəməyənlərə qarşı tədbirlər sərtləşdirilir.
Müstəqil ekspertlər isə problemli kreditlərin artmasını ölkə vətəndaşlarının maddi durumunun getdikcə pisləşməsi kimi izah edirlər.
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. Onda problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman verdi. Onda 10 min dollara qədər kredit götürən fiziki şəxslərin borclarında 2015-ci ildə baş vermiş devalvasiyalardan sonra yaranmış fərq dövlət hesabına ödənildi. Bundan sonra problemli kreditlər azaldı. Amma 2021-ci ilin əvvəlində yenidən vaxtı keçmiş kreditlərin artdığı açıqlanmışdı. Bu, onda koronavirus pandemiyası ilə izah edilirdi. 2022-ci ildə isə yenidən problemli kreditlərin azaldığı vurğulanırdı. Lakin bu ildən əks proses müşahidə edilir.
Üç ayda xarici borcun faizlərinə 70 milyon dollar ödənilib
Bu ilin ilk üç ayında Azərbaycanın xarici dövlət borcu üzrə 71.9 milyon ABŞ dolları faiz ödənilib. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hesabatında bildirilir.
Hesabata əsasən, 2026-cı ilin birinci rübünün yekununda ölkənin ümumi dövlət borcu 24 milyard 464 milyon manat təşkil edib. Bu məbləğin 4 milyard 689,3 milyon dolları (32.6 faiz) xarici, 16 milyard 493 milyon manatı (67.4 faiz) isə daxili dövlət borcunun payına düşüb.
Rüblük hesabatların təhlili göstərir ki, ölkənin dövlət borcu ilin əvvəli ilə müqayisədə azalıb. İlin əvvəlində bu məbləğ 25 milyard 987 milyon manat açıqlanmışdı.
Keçən il xarici borc üzrə faiz ödənişlərinə 225 milyon dollar vəsait sərf olunub.
Hesabat dövründə Azərbaycanın dövlət borcu azalsa da, rəsmi hesabatlarda onun qarşıdakı illərdə artacağı proqnozlaşdırılır. Halbuki bir neçə il öncə rəsmilər çıxışlarında, bir qayda olaraq, dövlət borcunu azaltmağı əsas məqsədlərdən biri kimi vurğulayırdılar.
Ekspertlər bunu, əsasən, son illər Azərbaycanın əsas ixrac məhsulları olan neft və qazın ucuzlaşması ilə izah edirdilər. Hərçənd son aylarda ABŞ, İsrail-İran münaqişəsi dünya neftinin və maye qazının 20 faizinin nəql edildiyi Hörmüz boğazının bağlanmasına, nəticədə "qara qızıl"ın 70 faiz bahalaşmasına səbəb olub.
Sel və daşqınların fəsadları üçün 85 milyon manat ayrıldı
Prezident İlham Əliyev aprelin 28-də sel və daşqınların təhlükəli təsirlərinə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları nəticəsində dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 85 milyon 869 min 260 manat vəsait ayrılıb.
Ayrılan maliyyənin bir hissəsi rayonlarda yeni fərdi evlərin tikintisinə, zərərçəkənlərin mənzil təmiri və kirayə xərclərinə yönəldiləcək.
Bu proses çərçivəsində bəndlərin inşası, kollektorlardakı çökmələrin aradan qaldırılması, nasos stansiyalarının mühərriklərinin yenilənməsi, körpülərin bərpası və yolların təmiri də nəzərdə tutulur.
Son aylarda yağan yağışlar Bakıda və ölkənin bir çox bölgəsində ciddi fəsadlara yol açıb. Küçə, həyət və evlərin su altında qaldığı bir sıra ərazilərdə etirazlar baş verib; sakinlər hökumətdən yardım və kompensasiya tələb ediblər.
Əslində, son illər Bakıda və paytaxtətrafı qəsəbələrdə güclü yağışlar zamanı eyni problemlər mütəmadi olaraq təkrarlanır. Hətta 2024-cü ilin oktyabrında Sabunçu rayonundakı tuneli su basması nəticəsində iki nəfər həyatını itirmişdi.
Ekspertlər mövcud vəziyyəti, əsasən, son illərdə paytaxt və ətraf yaşayış məntəqələrində tikinti işlərinin plansız aparılması ilə əlaqələndirirlər. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, son 20 ildə ölkədə su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsinə külli miqdarda vəsait ayrılıb. Onların fikrincə, əgər həmin vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunsaydı, problem bu dərəcədə kəskinləşməzdi.