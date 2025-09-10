Azərbaycan xəbərləri
Azərbaycanda inflyasiyanın 4.9 faiz olması inandırıcıdırmı?
Dövlət Statistika Komitəsi bu gün, sentyabrın 10-da bildirib ki, 2025-ci ilin avqustunda istehlak qiymətləri indeksi 2024-cü ilin avqustuna nisbətən 4.9 faiz olub. O, cümlədən qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları 6.6 faiz, qeyri-qida məhsulları 2.1 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər isə 4.9 faiz bahalaşıb.
Amma Azərbaycanda bir çox müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmə şübhə edirlər. Onların fikrincə, ölkədə real inflyasiya ikirəqəmlidir.
Elə bu gün, sentyabrın 10-da Mərkəz Bankı (AMB) da bildirib ki, son aylar inflyasiya üzrə risk balansında əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunmayıb. "Qlobal ticarətdə gedən proseslər əmtəə və maliyyə bazarlarında dalğalanmalara səbəb olmaqda davam edir. Bu şəraitdə idxal qiymətləri inflyasiyanın əsas xarici risk faktoru kimi hesab olunur", - açıqlamada vurğulanır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) məlumatına görə isə, 2025-ci ilin iyulunda əmtəə qiymətləri indeksi illik 0.7, o cümlədən ərzaq qiymətləri indeksi 3.3 faiz azalıb.
Müstəqil iqtisadçılar da hesab edirlər ki, ölkədə bahalaşmaya daha çox daxili amillər təsir göstərir. Onlar xatırladırlar ki, elə bu il hökumət bir sıra sahələrdə kommunal xərcləri artırıb.
Bütün xəbərləri izləyin
ABŞ təmsilçiləri Bakıda Orta Dəhlizi müzakirə ediblər
Sentyabrın 8-də Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Orta Dəhliz üzrə Sertifikatlaşdırılmış Ticarət Missiyasının nümayəndələrini qəbul edib.
Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, görüşdə bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, ABŞ prezidentlərinin və Ermənistanın Baş nazirinin iştirakı ilə aparılmış müzakirələr, imzalanmış sənədlərin tarixi əhəmiyyəti qeyd olunub. Bu razılaşmaların regional sülh və tərəqqiyə töhfəsi qeyd edilməklə yanaşı, Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açdığı vurğulanıb.
Açıqlamaya görə, görüşdə habelə, Azərbaycanın son onilliklər ərzində Orta Dəhlizin canlandırılması və işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün göstərdiyi səylərdən bəhs olunub: “Ölkəmizin hazırda nəhəng bərpaolunan enerji resurslarının inkişafı və Avropaya ötürülməsi üzrə tərəfdaş ölkələrlə genişmiqyaslı fəaliyyətlər həyata keçirdiyi qeyd olunub...”
"Rusiya və İran dəhlizin istifadəyə verilməsini istəmir"
ABŞ şirkətləri "Tramp yolu" ilə bağlı layihələrdə iştirak etmək və tenderlərdə öz təkliflərini təqdim etmək imkanını böyük məmnuniyyətlə dəyərləndirəcəklər. Bunu ABŞ İqtisadi maliyyələşdirmə korporasiyasının icraçı direktoru Kennet Angel ABŞ biznes nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin yekunlarına həsr olunmuş brifinqdə jurnalistlərə bildirib. Xəbəri APA informasiya agentliyi yayıb.
K.Angel "Tramp yolu" ilə əlaqədar bir sıra geosiyasi faktorların olduğunu vurğulayıb:
"Bir tərəfdə Rusiya, digər tərəfdə isə İran bu dəhlizin istifadəyə verilməsini istəmir. Türkiyə isə əksinə, dəhlizin açılmasına dəstək nümayiş etdirir. Ermənistan da bu prosesdə maraqlıdır, çünki marşrutdan keçəcək yüklərdən rüsum toplamaq imkanı onlar üçün üstünlük hesab olunur. Məncə, bu məsələ müəyyən təhlükəsizlik təminatları və diplomatik yanaşma tələb edəcək. Lakin bu, iqtisadi tərəqqidən fərqli bir mövzudur".
Rəsmi Yerevan da bugünlərdə ABŞ təmsilçiləri ilə müzakirələr haqda informasiya veriləcəyiini bildirib.
Bundan əvvəl ABŞ biznes nümayəndə heyətinin Orta Dəhlizə səfərinin Qazaxıstan mərhələsi gerçəkləşib. Onlar Qazaxıstandan Azərbaycana sentyabrın 7-də gəliblər.
- Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (Trans-Caspian International Transport Route) və ya Orta Dəhliz (Middle Corridor) - Çin, Qazaxıstan, Xəzər dənizi akvatoriyası, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa ölkələrindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir. Orta dəhliz 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
- Bu il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri bu iki ölkə ( onilliklər boyu münaqişədə olublar) arasında Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Bakıda 'Sonsuz qardaşlıq – IV' təlimi keçirilir
Bakıda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qətər, Özbəkistan, Pakistan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə "Sonsuz qardaşlıq - IV" çoxmillətli birgə təlimi keçirilir.
Bu barədə bu gün, sentyabrın 9-da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (AMN) məlumat yayıb.
Sentyabrın 9-da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti təlimin açılış mərasimində iştirak edib.
"Birgə təlimin əsas məqsədinin dost, müttəfiq ölkələrin xüsusi təyinatlı qüvvələri arasında birgə xüsusi əməliyyatların keçirilməsi sayəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması, qarşılıqlı fəaliyyətlərin təşkili üzrə bacarıqların təkmilləşdirilməsi, eləcə də zərurət yarandıqda birgə əməliyyatları aparma imkan və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi olduğu diqqətə çatdırılıb", - məlumatda vurğulanıb.
Bundan əvvəl, ötən il sentyabrın 10-da Qazaxıstanın Türküstan vilayətində yerləşən Orda poliqonunda "Sonsuz qardaşlıq – III" çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələrinin təlimi keçirilmişdi. Həmin təlimə də sözügedən altı ölkədən xüsusi təyinatlılar qatılmışdı.
Xatırlatma
Azərbaycanda bir sıra müxalif partiyalar isə ölkənin, əsasən, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) ilə əməkdaşlığı gücləndirməsini vacib sayırlar. Hakimiyyət rəsmiləri də NATO ilə əməkdaşlığın vacibliyini inkar etməsələr də, onlar bu qurma üzvlüyün qarşıda məqsəd kimi olmadığını açıqlayıblar.
Müxalif qüvvələrinə görə, bu siyasət Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəməmək və gerçək islahatlara hazır olmamaqdan irəli gəlir.
Komitə həbsdə olan Əhməd Məmmədlinin səhhətindən narahatdır
Həbsdə olan ictimai fəal Əhməd Məmmədlinin bir gözündə problem yarandığı bildirilir.
Bu barədə Məmmədlinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi məlumat yayıb.
Açıqlamaya görə, Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi fəalın vəkili Elçin Sadıqovun tibbi təminatla bağlı müraciətinə cavab verib. Orada vurğulanır ki, mayın 29-da Məmmədlinin saxlandığı təcridxanaya dəvət edilmiş oftalmoloq fəala "xorioretinal distrofiya" (görmənin əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi) diaqnozu qoyaraq ambulator təyinat verib.
Məmmədlinin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi əlavə edir ki, fəal genetik astma xəstəsidir və saxlanan zaman işgəncə nəticəsində əvvəllər əməliyyat edilmiş gözlərindən zərbələr alıb.
"İşgəncədən sonra onun bir gözü tamamilə bulanıq görür. Həmçinin, 3 sentyabr 2025-ci ildə Əhməd Məmmədli barəsində qondarma cinayət işi üzrə məhkəmə iclası təxirə salındı. Bununla da, Əhmədin həbsdə qalmaq müddəti daha da uzanır, bu vəziyyət isə Əhmədin sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Həbsxana şəraiti Əhməd Məmmədlinin sağlamlıq vəziyyəti üçün uyğun deyil. Əhmədin ev dustaqlığına buraxılmasını tələb edirik", - komitənin müraciətində deyilir.
Bu müraciətə uyğun rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Ə.Məmmədli mayın 6-da saxlanılıb və sonra barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Amma onun saxlanan zaman işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı iddiaları rəsmi qurumlar təsdiqləməyiblər.
O, Cinayət Məcəlləsinin sağlamlığa qəsdən ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham olunur.
Özü ittihamı rədd edir, keçmiş siyasi-ictimai və sonra jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.
Xatırlatma
Ə.Məmmədli 2022-ci ildə D-18 Hərəkatının (hərəkat 2023-cü ildə buraxılıb) sədri ikən polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə 30 sutka inzibati həbs edilmişdi. Ancaq o, həbsini sülhdən danışması, prezident İlham Əliyevi tənqid etməsi ilə izah etmişdi.
Yerli hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarına görə, hazırda Azərbaycanda 375 siyasi məhbus var. Hökumət nümayəndələri isə bu tip hesabatları rədd edir və həbs olunanların konkret əməllərə görə məsuliyyətə cəlb olunduqlarını bildirirlər.
Azərbaycanın terrorçuluqda ittiham etdiyi şəxs Rusiyada saxlanıb
Bakı Moskvadan Azərbaycanda terrorçuluq məqsədilə təlim keçmək və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsin ekstradisiyasını istəyib. Bunu "RİA Novosti" məhkəmə sənədlərinə istinadla yazıb.
Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları həmin şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün ekstradisiya olunmasını istəyir.
Agentlik yazır ki, Rusiya məhkəməsi bu ekstradisiyaya hər hansı açıq maneə olmadığını bildirib.
Moskva məhkəməsi sözügedən şəxs barəsində həbs-qətimkan tədbirinin seçilməsi məsələsinə baxaraq onu istintaq təcridxanasına göndərib.
Həmin şəxs Azərbaycanda cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) yaratmaqda və Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və ya qruplar yaratmaqda da ittiham olunur.
ABŞ səfirliyinin müşaviri AZAL təyyarəsinin qəzaya uğradığı yerə gedib
ABŞ səfirliyinin müşaviri Eşli Tauers Azərbaycanın (AZAL) təyyarəsinin ötən il Qazaxıstanda qəzaya uğradığı yeri ziyarət edib.
Bu barədə bu gün, sentyabrın 8-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi özünün Facebook hesabında məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, bu, ABŞ biznes nümayəndə heyətinin Orta Dəhlizə səfərinin Qazaxıstan mərhələsində gerçəkləşib: "Aktaudan yola düşməzdən əvvəl ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası (USACC) icraçı direktoru Natiq Baxışov və ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Eşli Tauers AZAL – "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus sərnişin təyyarəsinin qəza yerini ziyarət etdilər. Orada biz bu faciədə həyatını itirən mülki şəxslərin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdik. Hadisənin qalıqları hələ də ərazidə səpələnmiş halda qalır və bu mənzərə itirilmiş həyatların kədərli bir xatırladıcısıdır".
Xatırlatma
AZAL təyyarəsi ötən il dekabrın 25-də Bakı-Qroznı aviareysini yerinə yetirərkən qəzaya düşüb, 38 nəfər həlak olub. Azərbaycan rəsmiləri qəzaya görə Rusiyanın məsuliyyət daşıdığını bildiriblər, amma bunun məqsədli törədilmədiyini açıqlayıblar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Əliyev ilə telefon danışığında qəzaya görə üzrxahlıq etsə də, baş verənlərə görə ölkəsinin məsuliyyət daşıdığını etiraf etmədiyi açıqlanıb.
Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi hələ fevralın əvvəlində bu qəza ilə bağlı təhqiqata dair ilkin hesabatını açıqlayıb. Hesabatda qeyd edilib ki, AZAL təyyarəsi yer səthi ilə toqquşana qədər xarici təsirə məruz qalıb. Eyni zamanda, təyyarənin uçuşdan əvvəl texniki vəziyyəti yaxşı olub.
Azərbaycan və Ermənistanın Vaşinqton razılaşmaları ilə bağlı müzakirələri olub
Sentyabrın 5-də Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanın rəhbərliyi ilə iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin bir-birlərinin ərazisinə qarşılıqlı səfərləri olub.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, Vaşinqton razılaşmalarına uyğun, tərəflər kommunikasiyaların yaradılması sahəsində fəaliyyətlərin sinxronlaşdırılması məqsədilə sərhəd xəttinin müvafiq sahələrinin delimitasiyası, minalardan təmizlənməsi, zəruri infrastrukturun bərpası, tikintisi və onların icra müddətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.
Habelə, onlar iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyalarının növbəti görüşünün təşkili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Tərəflər təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Bu il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Sülh sazişində də tərəflər təsdiq ediblər ki, keçmiş SSRİ respublikalarının sərhədləri müvafiq müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədlərinə çevrilib və beynəlxalq birlik onları bu şəkildə tanıyıb. Habelə, onlar bir-birinin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını və siyasi müstəqilliyini tanıyıblar. Sənəddə gələcəkdə iqtisadiyyat, tranzit, nəqliyyat, ətraf mühit, humanitar və mədəniyyət daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın təsis edilməsi üçün ayrıca razılaşmalar bağlanması da istisna olunmur.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında sülh sazişi ilə bağlı müxtəlif formatlarda danışıqlar aparılırdı.
Rusiya AZAL təyyarəsi ilə bağlı ödənən sığortanın məbləğini açıqlayıb
2024-cü il dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı sığorta vəsaiti ödənilib.
Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) yaydığı açıqlamada bildirilib.
Vurğulanıb ki, Azərbaycan aviaşirkətinə təyyarə üçün tam sığorta dəyəri – 1 milyard 3 milyon rubl (12.34 milyon ABŞ dolları) məbləğində sığorta kompensasiyası ödənilib: "15 Rusiya vətəndaşından 7-si, 38 Azərbaycan vətəndaşından 35-i, Qırğızıstan vətəndaşlarından 3-ü, Qazaxıstan vətəndaşlarından 6-sının hər birinə ödənişlər tam ödənilib. Bu günə kimi təyyarənin xəsarət almış sərnişinlərinə və ölənlərin yaxınlarına ümumilikdə 358.4 milyon rubl (4.4 milyon dollar) sığorta ödənişi edilib".
Azərbaycan XİN təəccüb edir
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Rusiya XİN-in açıqlamasını təəccüblə qarşıladığını bildirir.
XİN vurğulayır ki, "sığorta ödənişlərinin Azərbaycanın Rusiya hökumətindən tələb etdiyi kompensasiya ilə eyniləşdirilməsi cəhdləri düzgün deyil".
"...sığorta ödənişlərinin təşkili prosesi artıq 6 aydır həyata keçirilir. Ümumilikdə, bu ödənişlər məhz AZAL-ın sığorta müqaviləsi çərçivəsində, şirkətin təyyarəsini və sərnişinləri sığorta etməsi nəticəsində öhdəliklərə uyğun olaraq təmin edilir", - məlumatda deyilir.
Sığortanı məhz Rusiya şirkətinin ödəməsinə gəldikdə, XİN qeyd edir ki, adətən təyyarələrin sığortası müvafiq beynəlxalq sığorta şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilir: "Rusiyanın ərazisində heç bir beynəlxalq sığorta şirkətinin fəaliyyət göstərmədiyini nəzərə alaraq, AZAL təyyarəsinin sığortası Rusiya şirkəti vasitəsilə aparılıb".
Xatırlatma
AZAL təyyarəsi ötən il dekabrın 25-də Bakı-Qroznı aviareysini yerinə yetirərkən qəzaya düşüb, 38 nəfər həlak olub. Azərbaycan rəsmiləri qəzaya görə Rusiyanın məsuliyyət daşıdığını bildiriblər, amma bunun məqsədli törədilmədiyini açıqlayıblar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Əliyev ilə telefon danışığında qəzaya görə üzrxahlıq etsə də, baş verənlərə görə ölkəsinin məsuliyyət daşıdığını etiraf etmədiyi açıqlanıb.
Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi hələ fevralın əvvəlində bu qəza ilə bağlı təhqiqata dair ilkin hesabatını açıqlayıb. Hesabatda qeyd edilib ki, AZAL təyyarəsi yer səthi ilə toqquşana qədər xarici təsirə məruz qalıb. Eyni zamanda, təyyarənin uçuşdan əvvəl texniki vəziyyəti yaxşı olub.
CPJ MeydanTV jurnalistlərinə əlavə ittihamların verilməsini pisləyir
Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi (CPJ) Azərbaycan hakimiyyətinin həbsdə olan MeydanTV jurnalistlərinə əlavə ittihamların verilməsini, bu iş üzrə fotojurnalist Əhməd Muxtarın da saxlanmasını pisləyən bəyanat yayıb.
Qurumun Avropa və Orta Asiya proqramının koordinatoru Gülnoza Səid son maliyyə ittihamlarının bu yaxınlarda uzunmüddətli həbsə məhkum edilmiş "AbzasMedia" jurnalistlərinə verilən ittihamlarla oxşar olduğunu deyir, bunun isə Azərbaycanda müstəqil media təzyiqlərin "görünməmiş" həddə çatmasının göstəricisi sayır.
"Azərbaycan son təzyiq kampaniyası çərçivəsində haqsız yerə həbs edilmiş 20-dən çox jurnalist və media işçisini, o cümlədən son həbs olunan Əhməd Muxtarı azad etməlidir", – G.Səid bildirib.
Avqustun 28-də "MeydanTV işi" üzrə qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs olunmuş 10 jurnalistə qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma kimi əlavə yeddi ittiham da irəli sürülüb. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
"AbzasMedia işi" üzrə yeddi jurnalistə də oxşar ittihamlar verilib. AzadlıqRadiosunun jurnalisti və iqtisadçı Fərid Mehralızadə daxil olmaqla bu iş üzrə təqsirləndirilənlərə 7 il 6 aydan 9 iləcən həbs cəzası kəsilib.
CPJ Ə.Muxtara ittihamları dəqiqləşdirə bilmədiyini yazır. Fotojurnalist ötən ilin dekabrında MeydanTV jurnalistləri tutulanda saxlanıb, xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamıyla 20 sutka həbs olunmuşdu.
2023-cü ildən bəri azı 21 jurnalist və media işçisi qanunsuz maliyyələşmə ittihamları ilə saxlanılıb. Onlar ittihamları rədd edir, araşdırmaçı, tənqidçi peşə fəaliyyətlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyirlər.
Naxçıvanda istirahət mərkəzində platforma uçub, ölənlər var
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı istirahət mərkəzlərinin birində bədbəxt hadisə nəticəsində ölənlərin olduğu bildirilir.
"Naxçıvan xəbərləri" məlumat verir ki, hadisə sentyabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş verib.
Məlumatda hadisənin Şahbuz rayonu ərazisində qeydə alındığı bildirilir.
Vurğulanır ki, istirahət mərkəzlərinin birində gölməçə üzərində olan platformanın aşması nəticəsində iki nəfər ölüb. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan birinin isə xəstəxanaya aparılarkən yolda vəfat etdiyi qeyd olunur. Onların bir ailənin üzvləri olduğu bildirilir.
Hadisədən sonra təcili tibbi yardım avtomobili ilə birgə xəstəxanaya yollanan ailə üzvləri isə yolda qəzaya düşüb. Onların arasında da xəsarət alanların olduğu deyilir.
Məsələyə zərərçəkənlərin yaxınılarından, həmin istirahət mərkəzinin məsul şəxslərindən və muxtar respublikanın rəsmi qurumlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Bu, Azərbaycandakı istirahət mərkəzlərində insan ölümü ilə nəticələnən ilk bədbəxt hadisə deyil. Elə bu yaxınlarda Bakıda Mərdəkan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən istirahət mərkəzinin birində elektrik vurması üzündən bir nəfərin öldüyü bildirilirdi.
2014-cü il mayın 23-də isə Qobustan rayonundakı istirahət mərkəzlərinin birində müəllim və şagirdlərinin əyləndiyi elektromobil (elektrokar) aşmışdı. Nəticədə maşında olan 10 yaşlı qız vəfat etmişdi.
Cəmiyyətdə tez-tez istirahət mərkəzlərində təhlükəsizlik məsələləri gündəmə gəlsə də, orada baş verən ölüm hallarının ayrıca statistikası açıqlanmayıb.
Hacı Vəliyevin işi məhkəməyə gedir
Fəaliyyətini dayandıran "Gənc Qazilər" İctimai Birliyinin (İB) sədri Hacı Vəliyev barəsində olan cinayət işi ilə bağlı ibtidai istintaqın yekunlaşdığı bildirilir.
Azərbaycanın bir sıra yerli saytlarında yer alan məlumatlara görə, iş baxılması üçün Tovuz rayon Məhkəməsinə göndəriləcək. Amma, hələlik, bu məlumatı rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
H.Vəliyev bu il aprelin 1-də həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (Silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə xuliqanlıq...) və 186.1-ci (Özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə - zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) maddələri ilə ittiham olunur. Onun bir neçə dəfə həbs müddəti uzadılıb.
H.Vəliyevin həbsindən sonra "Gənc Qazilər" İB-nin fəaliyyətinin dayandırıldığı açıqlanıb. Bu barədə həmin qurum adından yayılan məlumatda qeyd olunub ki, son dövrlər yaranmış bir sıra obyektiv, subyektiv səbəblər, o cümlədən üzvlər arasında əlaqələrin zəifləməsini nəzərə alaraq, təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb: "...Birliyin fəaliyyətinin bu mərhələdə dayandırılmasının daha məqsədəuyğun olduğu qənaətinə gəlmişik".
H.Vəliyev sosial şəbəkələrdə tənqid çıxışları ilə də tanınırdı. O, xüsusilə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrdə döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş hərbçilərin və ya həlak olanların ailələrinin problemlərini ictimailəşdirib.
"Gənc Qazilər" İB 2021-ci ildə "Qarabağ Qaziləri" İB-nin əsasında yaradılmışdı.
H.Vəliyev müharibədə gözlərinin birini itirib. Onun digər gözündə də problem olduğu bildirilir.
Azərbaycanda dana əti bahalaşmaqda davam edir
Azərbaycanda dana əti bahalaşmaqda davam edir. Ölkə vətəndaşlarının AzadlıqRadiosuna bildirməsinə görə, son günlər istər Bakıda, istərsə də ölkənin bir çox rayonlarının satış məntəqələrində dana ətinin kiloqramı 17 manata yüksəlib. Halbuki, dana ətinin kiloqramı elə ötən ay 14 manatdan 16 manata yüksəlmişdi.
Bakıda ət satışı ilə məşğul olan bir şəxs AzadlıqRadiosuna deyib ki, dana ətinin topdansatış məntəqələrində qiyməti artıb.
Hələlik, dana ətinin bahalaşmasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma bundan əvvəl rəsmi qurumlardan bildiriblər ki, qiymətləri bazar müəyyən edir.
Ayrı-ayrı müstəqil iqtisadçıların fikrincə isə, ölkədə qırmızı ət bahalaşmaqda davam edəcək. Onların sözlərinə görə, son illər ölkədə pambıqçılığın inkişafı adı altında heyvandarlığa aid fərdi təsərrüfatlara böyük ziyanlar vurulub. Üstəlik, onlar hesab edirlər ki, hazırda örüş yerləri az, yem məhsulları isə bahadır.
Ət idxalı azalıb
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda ət idxal olunan ərzaq məhsullarında əsas yerlərdən birini tutur. Amma Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatına görə, bu ilin 7 ayında ət idxalında azalma var. Qurumun açıqlamasına görə, 7 ayda ölkəyə 55.1 milyon dollar həcmində 25 min 180 ton ət idxal edilib.
DGK-nin bildirməsinə görə, ət idxalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsiylə 13.4 milyon dollar və ya 19.6 faiz, miqdar ifadəsiylə isə 5 min 543 ton, başqa sözlə, 18 faiz azalıb.
3 manat 72 qəpik...
Bu ilin ilk 7 ayının nəticələrinə görə, Azərbaycanın idxal etdiyi ətin kiloqramının orta idxal qiyməti 3 manat 72 qəpik təşkil edib. Bu da illik müqayisədə 7 qəpik və ya 1.8 faiz ucuzlaşma deməkdir.
Bəzi müstəqil ekspertlər ölkəyə idxal edilən ətin keyfiyyətinə də şübhə ilə yanaşırlar.
Məhkəmə Elvin Mustafayevi ciddi rejimli həbsxanada saxladı
Sentyabrın 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının üzvü Elvin Mustafayevin işi üzrə proses keçirilib.
Məhkəmə fəalın 6 ay müddətinə ciddi rejimli həbsxanaya köçürülməsi ilə bağlı qərardan verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. Prosesə hakim Elmar Rəhimov sədrlik edib.
E.Mustafayevin yaxınlarının bildirməsinə görə, müdafiə tərəfi məhkəmədə qərarın əsassız olduğunu vurğulasa da, şikayət qəbul edilməyib.
İyulun 10-da Nizami rayon Məhkəməsi 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin təqdimatını təmin edərək onun ciddi rejimli həbsxanaya köçürülməsinə qərar verib. Təqdimatda Mustafayevin daxili intizam qaydalarını pozduğu, müxalifətçiliklə məşğul olduğu və əsassız şikayətlər etdiyi iddia olunub. Fəal isə ittihamları rədd edərək bunları təzyiq və bəhanə adlandırıb, müəssisədə işgəncəyə məruz qaldığını bildirib.
Ancaq bundan əvvəlki prosesdə E.Rəhimovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası şikayəti əsassız sayaraq prokurorluğa sorğu göndərməyə razılıq verməmişdi.
Xatırlatma
Elvin Mustafayev 2023-cü ilin avqustunda narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Bu ittihamla ona 3 il həbs cəzası kəsilib.
O, ittihamı qəbul etmir, üzərindən narkotik tapılması barədə iş materiallarında yazılanları "yalan" adlandırır, ictimai fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.
E.Mustafayev daha öncə də xırda xuliqanlıq və polisə müqavimətdə suçlanaraq inzibati qaydada 25 sutka həbs olunmuş, o zaman da ittihamları qəbul etməmişdi.
Hazırda "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Afiəddin Məmmədov və daha iki üzvü - Ayxan İsrafilovla Möhyəddin Orucov da müxtəlif ittihamlarla (bıçaqla xəsarət yetirmə, narkotik) həbsdədir. Onlar da işçilərin hüquqlarını müdafiə etdiklərinə görə şərləndiklərini deyirlər.
Hökumət rəsmiləri ölkədə heç kimin ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmadığını, həbs olunanların konkret faktlar əsasında saxlanıldığını bildirirlər.
Əli Kərimli Baş Prokurorluğa müraciət edəcək
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimli beynəlxalq tədbirə qatılmaq üçün Baş Prokurorluğa müraciət etmək fikrindədir.
AXCP sədri bildirir ki, Varşava Təhlükəsizlik Forumuna dəvət alıb. "20 ilə yaxındır hakimiyyət mənə pasport vermir və xarici ölkə səfərlərimə qadağa qoyulub. 29-30 sentyabr tarixində baş tutacaq Forumda iştirak etmək üçün Baş Prokurorluğa bir daha müraciət edib pasport almaq üçün yenidən təşəbbüs göstərəcəyəm", – Kərimli deyib.
Hələlik, onun bu açıqlamasına Baş Prokurorluq və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Varşava Təhlükəsizlik Forumu Avropa və Transatlantik regionda təhlükəsizlik, habelə müdafiə sahəsində dialoqu təşviq edən beynəlxalq platformadır. Forumu 2014-cü ildə Kazimir Pulaski Fondunun prezidenti Zbiqnev Pisarski təsis edib və hər il Varşavada keçirilir. Əsas məqsədi Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təhlükəsizlik çağırışlarını müzakirə etmək, NATO ilə əməkdaşlığı gücləndirmək və qlobal təhdidlərə qarşı kollektiv strategiyalar formalaşdırmaqdır.
Xatırlatma
AXCP sədri Ə.Kərimli xarici pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyindən 2006-cı ildə yenidən sənəd almaq üçün müraciət etsə də, ona həmin sənəd verilməyib. Onun sözlərinə görə, 1994-cü ildə başlanmış cinayət işinin hələ də açıq olması buna əsas göstərilib. Ə.Kərimli barəsində 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi başlanmışdı. O zaman hüquq-mühafizə qurumları Kərimlinin cibindən partladıcı maddə tapıldığını bildirmişdi. O, isə bunu yalanlayırdı.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin iyulunda Ə.Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı şikayət üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə pasport verilməməsini onun hərəkət etmək azadlığının pozulması kimi qiymətləndirib. Dövlətin üzərinə Kərimliyə 8 min 600 avro kompensasiya ödəmək öhdəliyi qoyulub. Amma AXCP sədrinə hələ də pasport verilməyib və o, 2006-cı ildən bəri ölkədən çıxa bilmir.
Avropa İttifaqının yeni səfiri Azərbaycana gəlib
Bu gün, sentyabrın 2-də Avropa İttifaqının (Aİ) yeni səfiri Mariyana Kuyunciç Azərbaycana gəlib.
Bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyindən bildirilib.
Səfir Kuyunciç Xorvatiyanın Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin (PSC) nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. O, əvvəllər digər vəzifələrlə yanaşı, Xorvatiyanın Aİ yanında Daimi Nümayəndəliyində Xarici Əlaqələr Müşavirlərinin İşçi Qrupu (RELEX) müşaviri vəzifəsini də icra edib.
Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin ondan əvvəlki rəhbəri Peter Mixalko olub. O, ötən ay bu ölkədəki dördillik diplomatik xidmətini başa vurub.
Xatırlatma
Azərbaycan Avropa İttifaqı (Aİ) ilə əsası 2009-cu ildə qoyulan "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Şərq Tərəfdaşlığı Aİ-nin altı qonşu ölkəsini əhatə edirdi. Bura Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxil idi. Bu ölkələrdən Gürcüstan, Moldova və Ukrayna qurumla assosiasiya sazişi imzalamışdı. Onlardan Moldova və Ukraynaya namizəd statusu da verilib. Gürcüstanla da oxşar yaxınlaşma baş versə də, sonradan bu ölkənin qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər üzündən həmin proses dayanıb.
2017-ci ilin noyabrında qurumla Ermənistan arasında isə tərəfdaşlıq sazişi imzalanıb. Azərbaycanla da belə sazişin imzalanması ilə bağlı danışıqlar 2017-ci ilin əvvəlindən başlayıb. Ancaq, hələlik, tərəflər arasında tərəfdaşlıq sazişi imzalanmayıb.
Belarusla əməkdaşlıq danışıqları isə əvvəldən dayandırılmışdı.
Azərbaycanın bir sıra müxalif qüvvələri hökuməti Aİ ilə danışıqları uzatmaqda günahlandırır.
Gündəm