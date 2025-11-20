Azər Qasımlının işi: 'Bu adamlar heç nəyə şahidlik etməyiblər...'

Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru, bir ilə yaxındır həbsdə olan politoloq Azər Qasımlının vəkilləri onun məhkəməsində şahid kimi tanınan şəxslərdən bir neçəsinin adının sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyirlər. Vəkillərin sözlərinə görə, həmin adamlar birbaşa heç nəyə şahidlik etməyiblər, onlar A.Qasımlının onu hədələdiyini iddia edən Qurbanəli Yusifov adlı şəxsin yaxınlarıdır, onun adından danışırlar.
Noyabrın 19-da keçirilən məhkəmə iclasında da Q.Yusifovun anası Səlminə Yusifova dindirilib. Şahid qismində ifadə verən S.Yusifova bildirib ki, ötən ilin yazında A.Qasımlı ilə oğlu arasında borc problemi yaşanmasından xəbər tutub. Həyat yoldaşı ona xəbər verib ki, məhkəmə oğlunun A.Qasımlıya borcu ödəmək öhdəliyi qoyması barədə qərar çıxarıb: "Biz qorxduq ki, bu məsələyə görə evimizi satdırarlar. Bir evimiz var".
Prokuror S.Yusifovanın yadına salıb ki, istintaqda fərqli fikirlər səsləndirib və deyib ki, A.Qasımlı onun oğlu Qurbanəlini təhdid edirdi.
Cinayət işinin materiallarında iddia olunur ki, A.Qasımlı Q.Yusifovu azyaşlı oğlunu oğurlamaqla hədələyərək ondan 45 min dollar pul tələb edib. Hakim məhkəmədə bu üzdən Q.Yusifovun anasından soruşub ki, istintaqa ifadəsində yer alan "təhdid" sözünün mənasını bilmirmi? S.Yusifova "bilmirəm" cavabını verib.
Təqsirləndirilən politoloqun özü də S.Yusifovaya sual verib: "Mənim oğlunuzu təhdid etdiyimi, ona hədə-qorxu gəldiyimi görmüsünüz?".
O, A.Qasımlıya belə cavab verib: "Görməmişəm, Qurbanəli atasına deyib, atası da mənə demişdi".
Daha öncəki məhkəmə iclaslarında Q.Yusifovun atası, xalası oğlu, dostu da dindiriliblər. Vəkillər onların ifadələrinin də sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyirlər.
Politoloqun məhkəməsi dekabrın 10-da davam edəcək.
Xatırlatma
Azər Qasımlı ötən ilin dekabrından həbsdədir. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.2.3-cü (hədə-qorxu ilə tələb etmə, zor tətbiq etmə ilə törədildikdə) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddədə 5 ildən 10 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Məhkəmədə bu ittihama münasibət bildirən A.Qasımlı deyib ki, orada yazılanların heç biri gerçəyəuyğun deyil: "Onu ittiham aktı yox, özümə qarşı antiittiham adlandırardım. Özümü nəinki təqsirli bilmirəm, hətta zərərçəkmiş sayıram".
Politoloq həbsini siyasi fəaliyyəti və tənqidi fikirləri ilə əlaqələndirir.
Zərərçəkmiş qismində tanınan Qurbanəli Yusifov politoloqa borclu olmadığını desə də, Mingəçevir şəhər Məhkəməsinin bu barədə qərarı olub. A.Qasımlının vəkilləri həmin məhkəmədən iclas protokollarıyla görüntülərin alınmasını xahiş edirlər. Vəkillər bildirirlər ki, həmin mülki mübahisəylə bağlı məhkəmədə Q.Yusifov A.Qasımlıya borclu olduğunu etiraf edib.