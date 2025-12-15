ABŞ-Ukrayna danışıqları bu gün də davam edəcək

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə ABŞ-nin elçiləri dekabrın 14-də Berlində beş saatdan çox danışıq aparıblar. Nəticə əldə olunmayıb, danışıqlar bu gün – dekabrın 15-də davam edəcək.
ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff X platformasında yazıb ki, o, Zelenski, Cared Kuşner və hər iki tərəfdən nümayəndə heyətləri 20-bəndlik plan üzrə dərin müzakirələr aparıblar.
"Xeyli proqres əldə olunub, sabah səhər yenidən görüşəcəyik", – o yazıb.
Zelenski dekabrın 15-də Almaniya, Britaniya və Fransa liderləri ilə də görüşməlidir. Bu müzakirələrin ABŞ-Ukrayna danışıqları ilə birgə, eyni vaxtda, yaxud daha sonra keçiriləcəyi bəlli deyil.
Danışıqlarda məqsəd Rusiyanın Ukraynaya qarşı dörd ilə yaxındır apardığı müharibəni bitirməkdir.
Ukrayna NATO-ya üzvlük niyyətindən əl çəkə bilər, amma...
Danışıqlar öncəsi Zelenski deyib ki, Qərbdən alternativ təhlükəsizlik zəmanətləri qarşılığında Ukrayna NATO-ya qoşulmaq niyyətlərindən əl çəkə bilər.
Amma bu qərar Zelenski üçün asan olmaya bilər, çünki alyansa üzvlük siyasi məqsəd olaraq Ukrayna konstitusiyasına salınıb.
"Bu gün Ukrayna və ABŞ arasında ikitərəfli təhlükəsizlik zəmanətləri, ABŞ-dən 5-ci maddəyə bənzər qarantiyalar, Avropa həmkarlarımızdan, Kanada və Yaponiyadan təhlükəsizlik zəmanətləri Rusiyanın işğalını önləmək üçün bir imkandır", – Zelenski WhatsApp söhbətində bir jurnalistin sualına cavabında deyib. O, ABŞ və Avropadan bəzi tərəfdaşların Ukraynanın NATO-ya qoşulmaz arzusunu dəstəkləmədiyini əlavə edib.
"Bu artıq bizim tərəfdən güzəştdir", – deyən Zelenski zəmanətlərin hüquqi baxımdan məcburiliyi öhdəliyinin qoyulmasının vacibliyini vurğulayıb.
Kiyevin NATO-dan uzaq tutulması Moskvanın əsas tələblərindən biridir. NATO üzvlərinin çoxu da Ukrayna üçün bu variantı çıxdaş ediblər.
Sülh planının 20 bəndə salındığı deyilir
Moskva Berlin danışıqlarının əhəmiyyətini kiçildir. Danışıqlarda ərazilərə nəzarət, təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı fikir ayrılıqları qalır.
Noyabrda Vaşinqton 28-bəndlik sülh planı təqdim edib. Kiyev Avropadan müttəfiqləri ilə plana dəyişikliklər etməyə çalışıb.
Rəsmilər planın 20 bəndə salındığını desələr də, detallar açıqlamayıblar.
Bu arada Ukrayna və Rusiya bir-birinə qarşılıqlı zərbələr endirir.