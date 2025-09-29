ABŞ Trampın İsrailin HƏMAS-la müharibəsinə son qoymaq planını açıqlayıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp sentyabrın 29-da Ağ evdə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunu qəbul edib. Bu, yanvarda Trampın vəzifəyə başlamasından sonra İsrail baş nazirinin Vaşinqtona dördüncü səfəridir. Görüşdə Qəzza zolağında müharibəyə son qoyulması və Fələstin silahlı qruplarının hələ də saxladığı girovların buraxılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatların son təşəbbüsü müzakirə edilib.
Ağ evin girişində Netanyahunu salamlayarkən müxbirin sualını cavablandıran Tramp tezliklə sülhün bərqərarına "çox əmin" olduğunu deyib.
ABŞ-nin sülh planı
Bundan əvvəl Vaşinqton bir neçə aparıcı ərəb və islam ölkəsinə 21 bəndlik plan təqdim edib.
Ağ ev bazar ertəsi Qəzzada sülh planını dərc edib.
Plan bütün girovların dərhal azad edilməsi şərti ilə Qəzzada atəşkəsi nəzərdə tutur. Bunun ardınca İsrail qoşunları Qəzzadan tədricən çıxarılmalıdır. Sənəddə deyilir ki, İsrail Qəzza zolağını ilhaq və ya işğal etməyəcək.
Ərazinin idarəsi fələstinlilərdən və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət texnokratik kabinetə keçməlidir, ABŞ, İsrail və Avropa İttifaqında terror qruplaşması kimi tanınan HƏMAS siyasi prosesdə iştirakdan kənarlaşdırılacaq. Qəzzanı tərk etmək istəyən HƏMAS üzvlərinə icazə veriləcək. Razılaşma çərçivəsində qəzzalıların köçürülməsi planlaşdırılmır.
Plan həmçinin D.Trampın başçılığı ilə beynəlxalq keçid orqanının yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu qurum Qəzzanın inkişafı və yenidən qurulmasına cavabdeh olacaq. Zolağın özü "terrordan azad deradikallaşdırılmış zona" olmalıdır, orada nizam-intizamı isə beynəlxalq sabitləşdirici qüvvələr təmin etməlidir. Sənəddə deyilir ki, Qəzzanın yenidən qurulması və Fələstin Muxtariyyətində aparılan islahatlar uğurlu olarsa, Fələstin dövlətçiliyinə yol açıla bilər. ABŞ fələstinlilərlə İsrail arasında dialoqa kömək edəcək.
Görüşdən sonra açıqlamalar
Netanyahu ilə görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında D.Tramp İsrail baş nazirinin ABŞ-nin təklif etdiyi planı bəyəndiyini söyləyib.
Prezidentin sözlərinə görə, HƏMAS-ın da buna razılaşacağına dair müsbət siqnallar var. Əks halda, Trampın sözlərinə görə, "HƏMAS tamamilə məhv olana qədər İsraili dəstəkləyəcəyik".
İsrailin baş naziri Trampın planı ilə razılaşdığını təsdiqləyib. "Bütün girovlar qaytarılarsa, biz kiçik bir geri çəkilməyə hazırıq. Növbəti addım HƏMAS-ın tamamilə tərksilah edilməsidir", - Netanyahu bildirib. O, həmçinin vurğulayıb ki, HƏMAS bundan imtina edərsə, İsrail "işi özü bitirəcək".
HƏMAS-ın reaksiyası
HƏMAS nümayəndələri ABŞ-nin təklifindən xəbərdar olduqlarını, lakin, hələlik, sənədin rəsmi mətnini almadıqlarını bildiriblər. Qruplaşma müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş istənilən təşəbbüsləri nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu bəyan edib.
Ötən həftə BMT Baş Assambleyasında Fransa, Böyük Britaniya və Kanada da daxil, bir sıra ölkələr müstəqil Fələstin Dövlətini tanıdığını elan edib. ABŞ bu addımı dəstəkləməyib.
- İsrailin "12-ci kanal"ının müxbirinin verdiyi məlumata görə, Netanyahu Ağ evdən Qətərin baş nazirinə zəng edərək sentyabrın 9-da paytaxt Dohaya HƏMAS-ın yüksəkrütbəli üzvlərini hədəfə alan hücuma görə üzr istəyib. HƏMAS onların sağ qaldıqlarını iddia edir, İsrail bunu dolayısı ilə etiraf edir. İsrailin hərəkətləri Qətər və bir sıra digər ölkələrdə qəzəb doğurub.