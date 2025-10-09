Azərbaycan xəbərləri
Vaşinqtonda Azərbaycanda dini ədəbiyyatın senzurasından narahatlıq bildirilib
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Allahşükür Paşazadə və Azərbaycandan gələn daha bir neçə şəxs Vaşinqtonda ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının üzvləri ilə görüşüblər.
QMİ mətbuat xidmətinin məlumatına görə, oktyabrın 7-də gerçəkləşən görüşdə Komissiya sədri Viki Hartsler Azərbaycanda bəzi şiə məzhəbinin mənsublarına qarşı ayrıseçkiliklərin olması ilə bağlı məlumatlardan narahatlığını dilə gətirib.
QMİ-in vurğulamasına görə, V.Hartslerin iradlarına Azərbaycan nümayəndə heyəti "dəqiq, tutarlı dəlillərlə" cavab verib: "Bildirildi ki, söhbət din pərdəsi altında dövlətçiliyə qarşı konkret təhdid, çevriliş cəhdi və terrorun qarşısının alınmasından gedir, burada məzhəb amilinin heç bir rolu yoxdur".
ABŞ Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının sədr müavini Asif Mahmud isə Azərbaycanda "Dini etiqad azadlığı haqqında" qanunla bağlı iradlarını bildirib, bu qanunun beynəlxalq dini azadlıq standartları ilə uzlaşmayan məqamlarına, habelə dini ədəbiyyatın senzuraya məruz qalmasına toxunub. "Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə bildirdi ki, gənc, müstəqil dövlət olaraq özümüzü mənəvi müstəvidə də müdafiə edirik. Dini ədəbiyyat adı altında ölkəyə ekstremist və radikal ədəbiyyat gətirməyə cəhdlər var və bunun qarşısını almaq üçün müvafiq komissiya kitabları nəzərdən keçirir", - məlumatda vurğulanır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri A.Paşazadənin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir.
Xatırlatma
ABŞ-nin Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının (USCIRF) illik hesabatında deyilir ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı vəziyyət pis olaraq qalıb, ötən il də ölkədə "şiə müsəlmanlar İranla əlaqələrdə ittiham olunaraq həbs ediliblər".
"Saxlanılanların bir çoxu narkotik ittihamı ilə üzləşib. Hökumətin illərdir bu vasitədən müxalifləri, xüsusən də din xadimlərini hədəf almaq üçün istifadə etdiyi bildirilir. Dindarlar hüquq-mühafizə orqanlarını işgəncə, fiziki zorakılıq və cinsi təhdidlərlə etiraflar almaqda ittiham ediblər", - sənəddə habelə yazılırdı.
Azərbaycan rəsmiləri isə bu hesabata, əsasən, tənqidi yanaşmışdılar.
Neft Fondu Britaniyanın hava limanına 50 milyon funt sterlinq yatırıb
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ADNF) "BlackRock" beynəlxalq investisiya şirkətinin tərkibinə daxil olan "Global Infrastructure Partners" (GIP) ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində London Qatvik hava limanına 50 milyon funt sterlinq (66.8 milyon dollar) investisiya qoyub.
Fonddan bildirilib ki, bu yatırım onun qlobal infrastruktur layihələrində uzunmüddətli iştirakını və dayanıqlı inkişafa sadiqliyini bir daha nümayiş etdirir. "2019-cu ildə "VINCI Airports" Qatvik hava limanının 50.01 faizlik səhmlərini GIP-dən əldə edib. Qalan pay isə GIP, ADNF və digər beynəlxalq institusional investorlar tərəfindən birgə idarə olunmağa davam edir", - məlumatda vurğulanır.
Bir müddət öncə Hesablama Palatasının Dövlət Neft Fondunun 2024-cü il büdcəsinin icrası haqqında rəyində bildirilirdi ki, bu qurum daşınmaz əmlaka qoyduğu investisiyalardan zərər görüb. Amma ümumi gəlirlərdə artım var. Qurumun 2024-cü il üçün təsdiqlənmiş büdcəsində vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 3 mlrd. 131.9 mln. manat proqnozlaşdırılıb. 12 aylıq icra göstəricilərinə əsasən, onun vəsaitlərinin idarə edilməsindən 3 mlrd. 409 mln. ABŞ dolları (və ya 6%) gəlir əldə edilib.
Hazırda fondun məcmu aktivlərinin 67 milyard dollar civarında olduğu bildirilir.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Onun yaradıldığı vaxtdan indiyə kimi ümumi gəlirlərinin 210 milyard ABŞ dollarından çox olduğu deyilir.
Fondun hesabatlarında ona daxil olan vəsaitlərdən böyük bir hissəsinin dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşməsinə ayrıldığı açıqlanıb. Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Azərbaycan hökuməti institutların maliyyə yükünü atır, yoxsa...
Oktyabrın 7-də Nazirlər Kabineti "Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki elmi müəssisələrin fəaliyyətinin optimallaşdırılması haqqında" qərar verib.
Qərar bu il aprelin 4-də ölkə başçısının "Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki elmi müəssisələrin fəaliyyətinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi daşıyır.
Həmin sərəncamda oxşar və bir-birini tamamlayan istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən bəzi institutların birləşdirilərək ixtisaslaşmış səkkiz institut yaradılması nəzərdə tutulurdu. Nəticədə Neft və Qaz İnstitutu, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, Radiasiya Problemləri İnstitutu və daha bir çox elmi institutun fəaliyyəti dayandırılırdı. Bir sıra qurumlar isə bəzi elmi institutların tabeçiliyinə verilirdi.
Nazirlər Kabinetinin qərarında isə prezidentin həmin sərəncamına uyğun olaraq publik hüquqi şəxslərin yaradılması təmin edilir. Publik hüquqi şəxslər dövlətin, cəmiyyətin ortaq maraqlarını təmin etmək üçün yaradılan, klassik dövlət orqanı, habelə özəl hüquqi şəxs modelindən fərqlənən, özünəməxsus idarəetmə və fəaliyyət prinsiplərinə malik təşkilatlar olmalıdır. Publik hüquqi şəxs həm pulsuz, həm də pullu xidmətlər göstərə, özünü maliyyələşdirə və yaxud zərurət olduqda dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşə bilər.
Xatırlatma
Hələ prezidentin bu il aprelin 4-də imzaladığı sərəncam cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmamışdı. Həmin sərəncamın imzalanmasından dörd gün sonra elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev demişdi ki, "Azərbaycanda bəzi elmi qurumların illik büdcəsi 1 milyon manat təşkil etsə də, həmin qurumlar il ərzində cəmi bir elmi məqalə dərc edirlər. Nəticədə ölkə üzrə bir elmi məqalə ortalama 35 min manata başa gəlir".
Tarix elmləri doktoru, professor Cəmil Həsənli isə baş verənləri tənqid edərək bunları vurğulamışdı: "Elmə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) 0.2 faizi qədər büdcə ayrılandan sonra institutların birləşdirilməsi və ya ayrılması nəyi isə həll etmir".
Son illər Azərbaycanda bir çox ali məktəblər də publik hüquqi şəxslərə çevrilib. Həmin vaxt ekspertlər bu addımı ölkədə neft hasilatının, "qara qızıl" gəlirlərinin azalması ilə izah etmişdilər.
Uşaqlara birdəfəlik müavinət verilməsində azalma var
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 73 min 687 nəfər uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada birdəfəlik müavinət təyin olunub.
Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Müavinət ödənişləri 34 min 643 qız, 39 min 44 oğlan uşağına görə aparılıb.
Amma 2024-cü ilin eyni dövründə bu rəqəm 79 min 969 olub. Onların da 37 min 444-ü qız, 42 min 525-i oğlan olub.
Bu il iyulun 1-dən uşağın anadan olmasına görə verilən müavinət 500 manatdan 600 manata çatdırılıb.
Son illər Azərbaycanda körpə doğuşunda azalma, selektiv abortda isə artım müşahidə edilir.
Azərbaycan türk dövlətlərinə birgə təlim keçirməyi təklif edir
"2026-cı ildə Azərbaycanda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edirəm". Bu təkliflə oktyabrın 7-də Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşündə prezident İlham Əliyev çıxış edib.
O bu təklifi verərkən üzv ölkələr arasında hərbi, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində geniş əməkdaşlığı nəzərə aldığını bildirib. "Bugünkü dünyada hərbi güc hər bir ölkənin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün əsas amilidir", - Azərbaycan prezidenti vurğulayıb.
TDT 2009-cu ildə yaradılıb. Quruma Azərbaycandan başqa Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan daxildir. Habelə təşkilatın üç müşahidəçi üzvü var.
Azərbaycan təşkilata daxil bəzi ölkələrlə bu vaxta qədər hansısa hərbi paradlar keçirsə də, heç vaxt bütün üzv ölkələrin birlikdə ayrıca hərbi təlimləri olmayıb.
Bu il dövlət qurumlarına yüzlərcə kiberhücum olduğu bildirilir
Azərbaycanda dövlət qurumlarına 600-dən çox kiberhücumların qarşısı alınıb. Bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin bu gün, oktyabrın 7-də yaydığı məlumatda bildirilir.
Məlumatda qeyd edilir ki, bu ilin üç rübü ərzində onların analizi nəticəsində 650 kiberhücum indikatoru müəyyən edilib: "Sözügedən kiberhücum indikatorlarının bloklanması nəticəsində dövlət qurumlarına qarşı hazırlanmış və xüsusi hədəflənmiş APT kiberhücumlarının qarşısı alınıb. Bu kibertəhdidlərin 216-sı daxili araşdırma, 434-ü isə dövlət qurumlarının müraciətləri əsasında müəyyən olunub".
Xidmət kiberhücumlara məruz qalan dövlət qurumlarının adını açıqlamayıb.
APT kiberhücum nədir?
APT kiberhücumu (Advanced Persistent Threat) dövlət və ya böyük təşkilatları hədəf alan uzunmüddətli, təkmil kiberhücum növü sayılır. Bu hücumları xüsusi qrupların həyata keçirdiyi, məqsədlərinin casusluq, məlumat oğurluğu və ya təxribat olduğu vurğulanır. APT hücumlarının sistemə uzunmüddətli girişi təmin edərək təhlükəsizlik tədbirlərini aşmaq və sistemin işinə davamlı müdaxilə etmək üçün hazırlandığı deyilir.
İlk olaraq 1994-cü ildə Azərbaycan Ali Dövlət Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanlarını Baş Mühafizə İdarəsinin Maddi-texniki təchizat şöbəsinin tərkibində "Rabitə və texniki bölmə" kimi yaradılmış qurum sonralar müstəqil şöbə, idarə və departament olaraq fəaliyyətini Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin strukturunda davam etdirib. 2020-ci ildə isə ayrıca Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti yaradılıb.
Əlilliyin qiymətləndirilməsində yeni qayda nəyi dəyişəcək?
Əlilliyin qiymətləndirilməsi yeni qaydada həyata keçiriləcək.
Nazirlər Kabineti bununla bağlı oktyabrın 3-də "Əlilliyin qiymətləndirilməsi Qaydası"na dəyişiklik edib.
Həmin dəyişikliyə əsasən, şəxsin əlilliyinin müəyyən olunması və ya bundan imtina barədə qərarlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən açıqlana (əldə edilə) bilər. Bu məlumatların Elektron Hökumət üzərindən açıqlanması həmin qərarların təqdim edilməsinə bərabər tutulacaq.
Son illər Azərbaycanda əlilliyin müəyyən edilməsina aid həm qanunvericiliyə dəyişiklik və həm də söründürməçiliklə bağlı çoxlu şikayətlər eşidilib. Xüsusilə 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra belə şikayətlər etiraz aksiyaları ilə özünü göstərib. Bir çox müharibə veteranları həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, həm də başqa rəsmi qurumların qarşısında etiraz aksiyaları keçirərək döyüşlərdə müxtəlif xəsarətlər alsalar da, onlara əlillik statusunun verilmədiyini bildiriblər. Həmin 44 günlük müharibədə Azərbaycan tərəfdən 10 mindən çox şəxsin xəsarət aldığı bildirilsə də, onlardan cəmi 4 mindən çoxuna əlillik təyin edildiyi açıqlanıb.
Ekspertlər düşünür ki, yeni qayda bu sahədə bir elə dəyişiklik yaratmasa da, şəffaflıq məsələsinə müəyyən təkan verə bilər.
Azərbaycanda su bahalaşacaqmı?
"Tarif məsələsi bütün kommunal strukturların, təbii inhisarların "ən yaralı" yeridir". Bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) sədrinin müşaviri Əsəd Şirinov II Milli Rəqabət Forumunda deyib.
Ə.Şirinovun sözlərinə görə, onlar Azərbaycanın yaxın qonşuları, xüsusilə Türkiyə və Avropa ölkələrinin təcrübəsini araşdırıblar: "Onların ən çox istifadə etdiyi tarif qaydası diferensiallaşdırılmış tarif qaydasıdır. Bizim sudan səmərəli istifadəyə dair milli su strategiyasında bu bənd var.. Differensiallaşma qiymət artımı anlamına gəlməməlidir. Əsas məqsəd aşağıgəlirli təbəqəni qorumaq və sosial ədaləti təmin etməkdir".
Milli strategiyada nə var?
Azərbaycanda suyun qiyməti sonuncu dəfə 2021-ci il fevralın 1-dən artırılıb. Kubmetr suyun qiyməti kanalizasiya xərcləri də daxil olmaqla, 1 manata yüksəlib. Son illər Bakıda və bölgələrdə su qıtlığı ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Həmin şikayətlərin fonunda da suyun yenidən qiymətinin artırılacağı ilə bağlı proqnozlar səslənir.
Ötən ilin sonunda isə Azərbaycanda "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya" qəbul edilib. Sənəddə Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılacağı bildirilir. Strategiyaya əsasən, bu məqsədlə 2024-2027-ci illərdə müxtəlif istehlakçılar arasında sudan ödənişli istifadə üzrə tarif tənzimləmələrinin başa çatdırılması, tariflərin diferensiallaşdırılmasına keçidlə bağlı mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqinə başlanılması planlaşdırılır.
Müstəqil ekspertlər də vurğulayır ki, bu vaxta qədər hökumət rəsmiləri diferensiallaşdırmadan danışarkən ancaq qiymətləri artırıb.
Diferensiallaşma (ing.-diffennciate) ingilis dilindən tərcümədə "fərqləndirmək" anlamını verir.
Bu il Azərbaycanda həm qazın, həm elektrikin və həm də nəqliyyatın qiymətində artım baş verib.
AXCP sədri: 'Baş Prokurorluq müraciətimə cavab vermir'
Varşava Təhlükəsizlik Forumunda (sentyabrın 28-29-da keçirilib) iştirak məqsədi ilə xarici pasport almaq üçün Baş Prokurorluğa müraciət etmiş müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) sədri Əli Kərimli bildirir ki, ona heç bir cavab verilməyib.
Başqa beynəlxalq tədbirlərə də dəvət alındığını, amma xarici pasport almasına imkan verilmədiyindən həmin tədbirlərə də gedə bilmədiyini vurğulayan AXCP sədri baş verənlərə görə prezidenti məsul sayır: "İlham Əliyev Afina Demokratiya Forumunda (sentyabrın 30-dan oktyabrın 3-dək keçirilir) iştirakıma da imkan vermədi. Daha öncə Varşava Təhlükəsizlik Konfransında iştirakıma da imkan verməmişdi. Özü gedib Danimarkada Avropa Siyasi Birliyinin toplantısında (2 oktyabr) iştirak edir, dövlətin zor aparatının əli ilə də mənim xarici səfərlərimin qarşısını alır. Baş Prokurorluq müraciətimə cavab vermir. Mənə pasport verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilmir".
Ə.Kərimli hesab edir ki, ölkədə hüquq, Konstitusiya işləmir.
Bu açıqlamaya Baş Prokurorluq və Prezident Administrasiyasından münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, Azərbaycanda partiyalarla dialoq mühiti hökm sürür, siyasi fəaliyyətə bütün lazımı imkanlar yaradılır və hər hansı müxalif şəxs tənqidi mövqeyinə görə təzyiqlərə məruz qalmır.
Xatırlatma
AXCP sədri Ə.Kərimli xarici pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyindən 2006-cı ildə yenidən sənəd almaq üçün müraciət etsə də, ona həmin sənəd verilməyib. Onun sözlərinə görə, 1994-cü ildə başlanmış cinayət işinin hələ də açıq olması buna əsas göstərilib. Ə.Kərimli barəsində 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi başlanmışdı. O zaman hüquq-mühafizə qurumları Kərimlinin cibindən partladıcı maddə tapıldığını bildirmişdi. O, isə bunu yalanlayırdı.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin iyulunda Ə.Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı şikayət üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə pasport verilməməsini onun hərəkət etmək azadlığının pozulması kimi qiymətləndirib. Dövlətin üzərinə Kərimliyə 8 min 600 avro kompensasiya ödəmək öhdəliyi qoyulub. Amma AXCP sədrinə hələ də pasport verilməyib və o, 2006-cı ildən bəri ölkədən çıxa bilmir.
QHT sədrləri saxta orden və medallar hazırlamaqda günahlandırılırlar
Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) bir sıra QHT rəhbərini saxta orden və medallar, müxtəlif təyinatlı vəsiqələr hazırlayıb satmaqda günahlandırır.
Nazirliyin məlumata görə, "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev, "Dədə Qorqud" Xeyriyyə Fondunun rəhbəri Eldar İsmayılov və "Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi" İctimai Birliyinin sədri Rasim Məmmədov saxlanılıblar.
DİN bu təşkilatların ofislərindən dövlət əhəmiyyətli xüsusi gün, əlamətdar hadisələri özündə əks etdirən 1500-dən çox medal və ordenlər, 421 ədəd vəsiqə, 60-dan artıq müxtəlif möhürlər, habelə digər saxta predmetlərin maddi sübut kimi götürüldüyünü vurğulayır.
Açıqlamaya görə, Cinayət Məcəlləsinin rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma, əlavə hazırlama, satma və ya saxta sənədlərdən istifadə etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, onların hər üçü istintaqa cəlb olunublar.
Adları çəkilən şəxslərin və ya onların vəkillərinin ittihamlara münasibəti bəlli deyil.
Ölkənin bir sıra media qurumları 2022-ci ildə "Dədə Qorqud" Xeyriyyə Fondunun rəhbəri E.İsmayılovun Türkmənistanın ozamankı prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu da təltif etməsinə aid olduğunu açıqladıqları görüntülər yayıblar.
Dərman, tütün məmulatları qaçaqmalçılığı ittihamı ilə tutulanlar var
Dərman vasitələri və tütün məmulatlarını qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirən, habelə onlara şərait yaradan vəzifəli şəxslərin saxlandığı bildirilir.
Bu barədə Baş Prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) bu gün, oktyabrın 2-də birgə məlumat yayıblar.
İstintaqın Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində davam etdiyi bildirilir.
İttihamlar DGK-nın Biləsuvar Gömrük İdarəsinin 1-ci şöbəsinin inspektoru Vüsal Hüseynov, "Azərterminalkompleks" Birliyinin həmin şöbəyə təhkim olunmuş instruktor-kinoloqu Asif Hacımuradov və başqalarına verilib. Cinayət işində ümumilikdə 400 min manat dəyərində dövlət qeydiyyatından keçməyən, o cümlədən tərkibində güclü təsir edən və psixotrop maddələr olan dərman vasitələrinin, habelə aksiz markasız tütün məmulatlarının gömrük nəzarətindən kənar ölkəyə keçirilməsindən bəhs edilir: "İstintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında Vüsal Hüseynov, Asif Hacımuradov... barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib".
Hələlik, ittihamlara sözügedən şəxslər və onların vəkillərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son illər DGK-da bəzi vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməllərlə bağlı məsuliyyətə cəlb edilmələrinə dair oxşar məlumatlar yayılır. Amma müstəqil təhlilçilər də vurğulayırlar ki, əsasən qanunsuz əməllərlə bağlı kiçik vəzifəli şəxslər məsuliyyətə cəlb edilirlər. Bəzi hallarda isə ittihamla verilən cəzanın adekvat olmadığı deyilir. Məsələn, bu ilin iyununda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dubaydan 190 min manatdan çox dəyəri olan qızıl külçələr gətirib onu hava limanında gömrük nəzarətindən kənar ölkəyə keçirməkdə suçlanan üç nəfərin, o cümlədən gömrük əməkdaşlarının mühakiməsi yekunlaşıb. Onlara 11 ay həbsdə saxlayıb və qaçaqmalçılıqda təqsirkar sayaraq yekunda şərti cəzalar verilib. Bütün bunlara baxmayaraq, hazırda ölkə həbsxanalarında qaçaqmalçılıqda ittiham edilib ağır cəzalar alan tənqidçi jurnalistlər var.
Səfərbərlik Xidmətində 75 nəfərin işi prokurorluğa göndərilib
Bu il Səfərbərlik Xidmətində 75 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Baş Prokurorluğa göndərilib.
Bu məlumat Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇX) bu gün, oktyabrın 2-də yaydığı statistik açıqlamasında yer alır.
Qurum bildirir ki, qeyri-qanuni hərəkətlər, habelə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə halları üzrə aparılmış xidməti araşdırmalar nəticəsində 2023-cü ildə 78, ötən il 249, 2025-ci ilin müvafiq dövründə 143 əməkdaş (onlardan 54-ü rəhbər heyət) barəsində intizam tənbehi və təşkilati-ştat tədbirləri görülüb: "O cümlədən cari ildə doqquz əməkdaş mənfi əsaslarla ehtiyata buraxılıb və ya əmək müqaviləsinə xitam verilib. 2023-cü ildə 15 fakt üzrə 22, 2024-cü ildə 51 fakt üzrə 95, cari ildə isə 35 fakt üzrə 75 nəfər barəsində toplanmış materiallar prosessual qərar qəbul edilməsi üçün Baş Prokurorluğa göndərilib".
Rəsmi açıqlamada həmin şəxslərin adları və vəzifələri açıqlanmır. İttihamlara onların və vəkillərinin münasibəti bəlli deyil.
Xatırlatma
2023-cü ilin sonundan Azərbaycanda müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yararlı olması barədə qərar verilməsi qaydası dəyişib. Bununla bağlı "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" Qanuna dəyişiklik edilib. Prezident "Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" iki il əvvəl oktyabrın 6-da fərman imzalamışdı. Qanunvericilik fərmana uyğunlaşdırıldı. Fərmana əsasən, 2024-cü il iyulun 1-dən həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi şəhadətləndirilməsi zamanı yekun tibbi müayinəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir. Əvvəlki qanunvericilikdə xidmətə yararlı olub-olmamaq məsələsində əsas söz sahibi SHXÇX nəzdində tibbi komissiyalar sayılırdı. Hələlik, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı hər hansı hesabat vermir.
Üstəlik, həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı vətəndaşlardan eşidilən şikayətlər heç də aradan qalxmayıb. Şikayətlərdə xidmətə yararsız gənclərin süründürməçiliklə üzləşdikləri, bəzi hallarda isə xidmət yerinin seçilməsində "tapşırma"ların rol oynaması və başqa iddialar yer alır. Konkret şikayətlərə cavabdeh rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
'Qarabağ' 'Kopenhagen'i də məğlub etdi
Futbol üzrə Azərbaycan çempionu "Qarabağ" klubu bu gün, oktyabrın 1-də UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində növbəti qələbəsini qazanıb. Qurban Qurbanovun kollektivi Bakıda "Kopenhagen"i məğlub edib.
Azarkeşlər iki qola şahidlik ediblər. Görüş "Qarabağ"ın 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Qarabağ" birinci turda səfərdə "Benfika"ya qalib gəlmişdi - 3:2.
Bununla da Ağdam təmsilçiləri 6 xala yiyələnib.
17 sentyabr
'Benfika'nın baş məşqçisi 'Qarabağ'a məğlubiyyətdən sonra istefaya göndərilib
"Benfika" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin "Qarabağ"a uduzduqları ilk oyunundan sonra baş məşqçisi Brunu Laje ilə yollarını ayırıb.
Bu barədə Lissabon təmsilçisinin prezidenti Ruy Koşta açıqlama verib.
O, bunun üçün təəssüfləndiyini bildirib.
Funksioner həftəsonunadək yeni baş məşqçinin təyin ediləcəyini sözlərinə əlavə edib.
"Qarabağ" səfərdə rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib.
16 sentyabr
Çempionlar Liqası: 'Qarabağ' səfərdə 'Benfika'nı məğlub edib
Ağdamın "Qarabağ" klubu səfərdə "Benfika"nı məğlub edib.
Qurban Qurbanovun yetirmələri ilkin olaraq hesabda 2:0 geri düşsə də, 90 dəqiqənin sonuna qədər geridönüş etməyi bacarıb - 2:3.
Ev sahiblərinin heyətində qolları Entso Barrenetsea və Vangelis Pavlidis vurub.
"Qarabağ"ın heyətində isə Leandro Andrade, Kamilo Duran və Aleksey Kaşuk fərqlənib.
Azərbaycan çempionu tarixində ikinci dəfə idi ki, UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanmışdı.8 il əvvəl həmin mərhələdə “Qarabğ” yalnız iki xal qazanmışdı. Bu dəfə isə Ağdam təmsilçiləri ilk görüşündəcə 3 xala yiyələnib Bu mərhələdə “Qarabağ”ı daha 7 oyun gözləyir. Azərbaycan çempionunun sonrakı rəqibləri "Liverpul" (İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Atletik" (İspaniya), "Çelsi" (İngiltərə), "Ayntraxt" (Almaniya), "Ayaks" (Niderland) və "Kopenhagen"dir (Danimarka).
Final uğrunda ümumilikdə 36 klub mübarizə aparır. Səkkiz oyunun nəticələrinə görə 36 klub arasında 1-8 yerləri tutan komandalar növbəti mərhələyə birbaşa vəsiqə qazanacaqlar. 9-24 yerlər arası qərarlaşan klublar isə püşkdən asılı olaraq bir görüşlük oyunlar keçirəcəklər. Qalib səkkiz klub da ilk səkkiz yeri tutan komandalara qatılacaq.
25-36 yerləri tutan klublar isə mübarizəni dayandırmış olacaqlar.
İbrahim Ləmbəranski prokurorluqdan gedib
İbrahim Ləmbəranskinin prokurorluqda qulluq keçməsinə xitam verilib. Bu barədə bu gün, oktyabrın 1-də Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Vurğulanıb ki, İ.Ləmbəranskinin öz arzusuna əsasən bu il sentyabrın 10-dan prokurorluq orqanlarında qulluq keçməsinə xitam verilib.
Elə bu gün, ölkənin yerli saytları məlumat yaymışdı ki, Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru İ.Ləmbəranski Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib. Bu məlumatı nə onun özündən, nə də sözügedən qurumdan dəqiqləşdirmək mümkün olub.
Yerli media onun bu ilin iyununda Sabunçu rayon prokuroru vəzifəsindən azad edilərək sərəncama götürüldüyü haqda da məlumat yaymışdı.
1972-ci il təvəllüdlü İ.Ləmbəranski 1995-ci ildən prokurorluq orqanında çalışıb. Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi, Bakı şəhər Pirallahı rayon prokuroru vəzifələrini də tutub.
İ.Ləmbəranskininadı bir sıra siyasi məhbus sayılan şəxslərin istintaqında keçib. O, 2012-ci ildə Quba rayonunda baş verən etirazlara görə həbs edilənlərin, habelə müxalif "NİDA" Vətəndaş Hərəkatının bəzi fəalları, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və jurnalist Rauf Mirqədirovun istintaqına da rəhbərlik edib.
Bir sıra yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həmin istintaq işləri ilə bağlı tənqidlər səsləndiriblər, həbs edilənləri siyasi məhbus sayıblar. Hərçənd rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı fikirləri qəbul etmirlər.
Milli Məclisin Kürdəmirdən olan deputatı Əminə Ağazadə İ.Ləmbəranskinin xanımıdır.
Avropa Məhkəməsinin erməni məhbuslar barədə Bakıdan hesabat istədiyi bildirilir
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) Azərbaycan üzərinə 23 erməni məhbusun saxlanma şəraiti, sağlamlıq durumu barədə noyabrın 4-dək hesabat vermək öhdəliyi qoyub. Bunu AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə Avropa Məhkəməsində erməni məhbusların hüquqlarını müdafiə edən Siranuş Saakyan deyib.
S.Saakyanın sözlərinə görə, iyulda Azərbaycan hesabat vermək öhdəliyinin götürülməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Ermənistan hökuməti və məhbusların təmsilçiləri buna etiraz edib. Məhkəmə Azərbaycanın ərizəsini rədd edib.
"Azatutyun" Bakı həbsxanalarında erməni məhbusların təxminən üç aydır tam təcrid olunduqlarını yazır. Onlara heç bir müstəqil beynəlxalq qurumun baş çəkmədiyi, saxlanma şəraiti, sağlamlıq və psixoloji durumları barədə bilgi olmadığı iddia olunur.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin təmsilçiləri iyunda erməni məhbusları ziyarət ediblər. Oktyabrın 1-dən bu qurum Bakıda fəaliyyətini dayandırıb.
Azərbaycanda indiyədək 23 erməni məhbusun saxlandığı rəsmən təsdiqlənib. Qarabağdakı keçmiş separatçı rejim təmsilçiləri olan 16 nəfər də onların sırasındadır. Hazırda Bakıda onların məhkəməsi gedir.
AİHM-in Azərbaycan üzərinə bu məhbuslarla bağlı hesabat vermək öhdəliyi qoymasını rəsmi Bakı şərh etməyib.
