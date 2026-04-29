Trampdan Putinlə bağlı açıqlama: 'Bəzi insanlar ona mane oldu'

ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya həmkarı Vladimir Putinlə aprelin 29-da baş tutan telefon danışığını müsbət qiymətləndirib. Oval Ofisdə "Artemis 2" missiyasının ekipajı ilə görüş zamanı jurnalistlərə açıqlama verən Tramp bir saat yarım davam edən söhbəti "çox yaxşı" adlandırıb.
Ağ ev rəhbərinin sözlərinə görə, müzakirələrin əsas mövzusu Ukraynadakı münaqişə olub. "Mən Ukrayna, həmçinin bir qədər də İran barədə danışdım. Bir neçə fərqli mövzuya toxunsaq da, söhbətin əsas hissəsi Ukraynaya həsr olunmuşdu", - o bildirib.
Tramp qeyd edib ki, Putin "artıq çoxdan sövdələşmə bağlamağa hazır idi", lakin "bəzi insanlar" bu prosesi çətinləşdirib. O, Rusiya prezidentinin Ukrayna böhranının həllini görmək istədiyini də əlavə edib.
Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov daha əvvəl bildirmişdi ki, Putin Ukrayna ilə müharibədə Qələbə Günü münasibətilə atəşkəs elan olunmasını təklif edib və Donald Tramp bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Bu bayram Rusiyada mayın 9-da, Ukrayna və əksər Avropa ölkələrində isə mayın 8-də qeyd olunur.
D.Tramp vəzifəyə gəldiyi gündən Ukraynadakı müharibəyə tezliklə son qoyulmasının vacibliyini bəyan edir. Seçki kampaniyası dövründə müharibəni bir günə bitirəcəyinə söz verən Trampın vasitəçiliyi ilə bir sıra danışıqlar aparılsa da, hələlik atəşkəs əldə olunmayıb.
Hazırda sülh yolunda əsas maneə ərazi məsələsi olaraq qalır: Rusiyanın bütün Donetsk bölgəsi üzərində nəzarət tələbi Ukrayna tərəfindən qətiyyətlə rədd edilir. Sonuncu birbaşa üçtərəfli danışıqlar bu ilin fevralında — ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamasından əvvəl baş tutub.