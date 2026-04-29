Moskvada 9 May paradı hərbi texnikasız keçiriləcək
Bu il mayın 9-da Moskvada Qırmızı Meydanda Qələbə Günü paradı uzun illərdən sonra ilk dəfə hərbi texnikasız keçiriləcək. Bunu aprelin 28-də axşam saatlarında Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib.
"Hazırkı operativ vəziyyətlə əlaqədar olaraq Suvorov və Naximov hərbi məktəblərinin yetirmələri, kadet korpusları, eləcə də hərbi texnika karvanı bu il hərbi paradda iştirak etməyəcək", –məlumatda qeyd olunur. "Operativ vəziyyət" dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğu açıqlanmayıb.
Rusiya ərazisi, demək olar ki, hər gün Ukraynanın dron zərbələrinə məruz qalır. Bu zərbələrin sayı və dərinliyi əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artıb.
Bundan əvvəl müşahidəçilər aprelin sonunda Moskvada hərbi texnikanın ənənəvi parad məşqlərinin keçirilməməsinə diqqət çəkmişdilər. Ukraynanın hücumları təhlükəsi fonunda paradın ləğv ediləcəyi və ya məhdudlaşdırılacağı ehtimalları səsləndirilmişdi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə paradın baş tutacağını bildirmişdi.
Bu il İkinci Dünya müharibəsində qələbənin 81-ci ildönümü qeyd olunur.
Postsovet dövründə 9 May paradlarının müntəzəm keçirilməsinə Boris Yeltsinin prezidentliyi illərində başlanılıb. Vladimir Putinin hakimiyyəti illərində parada ağır hərbi texnika daxil edilib və sovet dövrünün 7 Noyabr paradlarını xatırladan bir güc nümayişinə çevrilib. Xarici qonaqların iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyıb. Builki paradda iştirakını hələlik yalnız Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko təsdiqləyib. Slovakiyanın baş naziri Robert Fitso da Moskvaya gəlməyi planlaşdırsa da, onun paradda iştirakı gözlənilmir.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri OPEC-dən ayrılır
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) mayın 1-dən Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) və OPEC+ formatından çıxır. Əbu-Dabinin rəsmi bəyanatında qeyd olunur ki, bu qərar ölkənin uzunmüddətli enerji strategiyasına uyğundur və sektorun inkişafı üçün investisiyaların artırılmasına yönəlib. BƏƏ rəsmiləri həmçinin beynəlxalq bazarda enerji resurslarının etibarlı tədarükçüsü statusunu qoruyub saxlamaq niyyətində olduqlarını vurğulayıblar.
Təşkilatdan ayrılma qərarı neft hasilatı siyasətinə yenidən baxılması, milli maraqların qorunması, həmçinin "Fars körfəzi və Hörmüz boğazındakı təlatümlər" fonunda enerji bazarlarında yaranmış vəziyyətlə izah olunur.
1967-ci ildən OPEC-in üzvü olan Əbu-Dabi əmirliyi 1971-ci ildə BƏƏ-nin yaranması ilə bu üzvlük statusunu yeni federasiya tərkibində saxlayıb.
OPEC-in 2024-cü il məlumatlarına əsasən, təşkilatın ümumi neft hasilatında Ərəb Əmirliklərinin payı (kvotası) 13.5 faiz olub. Qurumu tərk etdikdən sonra ölkənin bazar tələbatından asılı olaraq hasilat həcmini tədricən artıracağı gözlənilir.
1960-cı ildə təsis edilmiş OPEC hazırda Venesuela, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Əlcəzair də daxil olmaqla, 12 əsas neft ixracatçısını birləşdirir. Genişləndirilmiş OPEC+ formatına isə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan kimi müstəqil istehsalçılar daxildir. Ümumilikdə OPEC+ qlobal neft istehsalının təxminən yarısını təmin edir.
Tuapseyə yenə dron hücumu olub, neft emalı zavodu yanır
Tuapseyə dron hücumundan sonra neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Bu barədə Krasnodar diyarının operativ qərargahı məlumat yayıb. Xəsarət alan olmayıb. Yanğının söndürülməsinə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsi daxil olmaqla 122 nəfər və 39 texnika cəlb olunub.
Ukraynanın "Exilenova+" Telegram monitorinq kanalı iddia edir ki, əvvəlki zərbədən zavodun rezervuar parkının böyük hissəsi zədələnib və ya dağıdılıb. Kanalın məlumatına görə, hazırda zavodun bir neçə rezervuarının yandığı ehtimal olunur. Yerli sakinlər alovun üçüncü rezervuara keçdiyini yazırlar. Ukrayna tərəfi hələlik hücumla bağlı şərh verməyib.
Bu il aprelin 16-da və 20-də bu neft emalı zavodu artıq dron hücumuna məruz qalmışdı. Rezervuar parkında başlayan güclü yanğın bir neçə gün davam etmiş, onlarla kilometr məsafədən görünmüşdü. Yanan məhsulların qalıqları atmosferə yayılmış, leysan yağışlar Tuapse çayında suyun səviyyəsini qaldırmışdı. Daha əvvəl çaya axan neft məhsulları qoruyucu baryerləri aşaraq Qara dənizin akvatoriyasına daxil olmuşdu.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi aprelin 28-nə keçən gecə Astraxan, Volqoqrad, Kursk və Rostov vilayətləri, Krasnodar diyarı, ilhaq olunmuş Krım, Qara və Azov dənizlərinin akvatoriyaları üzərində 186 dronun vurulduğunu açıqlayıb.
Ukraynaya zərbələrdə yaralananlar var
Ukraynanın Zaporojye və Sumı vilayətlərinə Rusiyanın hücumları nəticəsində altı nəfər yaralanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya qoşunları ötən gecə Ukraynaya 123 dron buraxıb, onlardan 95-i vurulub.
Çeçen separatçısı ilə görüşə görə Almaniya səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb
Almaniyanın Rusiyadakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb. Almaniyalı deputatın Kiyevdə çeçen separatçısı ilə görüşünə görə ona etiraz notası verilib.
Moskva Bundestaq deputatı Roderix Kizevetterin Moskvanın "terrorçu" hesab etdiyi "Çeçenistan İçkeriya Respublikası"nın lideri Əhməd Zakayevlə danışıqlar apardığını bildirir.
"Çeçenistan İçkeriya Respublikası" 1990-cı illərin ortalarında Birinci Çeçen müharibəsindən sonra Moskvadan faktiki müstəqillik əldə edib, lakin sonradan onun rəhbərliyi mühacirətə gedib.
İçkeriya Rusiyanın cənubundakı Çeçenistan regionunun tarixi adıdır. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiya qoşunları ilə çeçen separatçıları arasında baş vermiş iki qanlı müharibə bu regionda ciddi dağıntılara səbəb olub.
Rusiya İçkeriyanı terror təşkilatı kimi tanıyır, onunla əlaqəli bütün strukturları və nümayəndələrini qanunsuz sayır.
Rusiya XİN-in məlumatına görə, "Kiyevdə keçirilən son görüşlə bağlı səfir Aleksandr Lambsdorfa sərt etiraz bildirilib". Moskva bu cür təmasları Rusiyanın daxili işlərinə müdaxilə sayır və Berlini "düşmən xarakterli" addımların mənfi nəticələri ilə bağlı xəbərdar edir.
Almaniya XİN sözçüsü isə ittihamları "tamamilə əsassız" adlandırıb.
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri dəyişiblər
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edib, hər tərəfdən 193 nəfər təhvil verilib. Bu barədə aprelin 24-də Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski demək olar ki, eyni vaxtda məlumat yayıb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, mübadilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Mübadilə Belarus ərazisində baş tutub və azad edilən rusiyalı hərbçilər hazırda oradadır.
Zelenskinin sözlərinə görə, azad edilənlər arasında hərbçilər, Milli Qvardiya üzvləri, sərhədçilər, polis əməkdaşları var. Yaralılar, Rusiyada barələrində cinayət işi açılmış şəxslərdən də azad edilənlər olub.
Hazırda rəsmi sülh danışıqları aparılmasa da tərəflərin əsirlərin və həlak olanların cəsədlərinin mübadiləsi ilə bağlı təmasları davam etdirdiyi bildirilir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Shamsail Saraliyev bir gün əvvəl belə mübadilənin hazırlandığını bildirsə də, detallı danışmamışdı.
Əvvəlki əsir mübadiləsi aprelin 11-də baş tutub. Müharibə dövründə tərəflər 20-dən çox əsir mübadiləsi həyata keçiriblər.
Avropa Komissiyası Rusiyanın iştirakına görə Venesiya Biennalesinə 2 milyon avronu dondurdu
Avropa Komissiyası Rusiyanın Venesiya Biennalesində iştirakına icazə verildiyinə görə tədbirə ayrılmış 2 milyon avroluq maliyyəni kəsib. Açıqlamanı Avropa Komissiyasının təmsilçisi Toma Renye verib.
"Avropa Komissiyasının 2 milyon avroluq qrantın dayandırılması ilə bağlı məktublar göndərdiyini təsdiqləyə bilərəm. Biz Rusiya pavilyonunun açılması qərarını siyasi baxımdan qınayırıq və İtaliya hökumətini bu məsələ ilə məşğul olmağa çağırırıq", –Renye bildirib. O vurğulayıb ki, maliyyənin dayandırılması birbaşa Rusiyanın iştirakı ilə bağlıdır.
Rusiyanın bu müasir incəsənət sərgisində iştirak edəcəyi martın əvvəlində məlum olub. Rusiyanın pavilyonu "Ağac göydə kök salıb" adlandırılıb. Tədbir çərçivəsində Rusiyanın müxtəlif regionlarından, eləcə də Argentina, Braziliya, Mali və Meksikadan sənətçilərin qatıldığı musiqi festivalının təşkil olunacağı bildirilir.
Avropa Komissiyası bəyanatında qeyd edir ki, Aİ ölkələri və qurumları sanksiya rejiminə əməl etməli və Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsini dəstəkləyən və ya ona haqq qazandıran şəxslərə platforma verməkdən çəkinməlidirlər.
Moskva bunu "mədəniyyətin ləğvinə yönəlmiş diskriminasiya səyləri" adlandırıb.
Venesiya Biennalesi iki ildən bir keçirilir, memarlıq, kino, musiqi, rəqs və teatr daxil olmaqla, müxtəlif incəsənət sahələrini əhatələyən ən böyük beynəlxalq mədəniyyət sərgilərindən biridir. Rusiya bu tədbirdə sonuncu dəfə 2022-ci ildə iştirak edib.
Venesiya Biennalesi: "Səlahiyyətimiz yoxdur"
Venesiya Biennalesinin rəhbərliyi Avropa Komissiyasının qərarına cavab olaraq bildirib ki, "hər hansı ölkənin iştirakının qarşısını almaq səlahiyyəti yoxdur. İtaliya Respublikasının rəsmən tanıdığı istənilən ölkə iştirak üçün müraciət edə bilər".
Rusiyanın Ukraynada işğalçı müharibəsi artıq beşinci ildir davam edir. Ukrayna Avropa İttifaqına üzv 21 ölkə ilə birlikdə Moskvanın tədbirdə iştirakının mümkünlüyünü tənqid edən məktub yaymışdı.
Lakin sərgi təşkilatçıları bu tələbi rədd edib. İtaliya baş nazirinin müavini Matteo Salvini isə onları dəstəkləyib.
Bu sərgi müasir incəsənət sahəsində dünyanın ən qədim və ən nüfuzlu tədbirlərindən biridir. O, əsas ekspozisiya ilə yanaşı, ayrı-ayrı ölkələrin təşkil etdiyi milli pavilyonlardan ibarətdir.
Bu il ümumilikdə 99 ölkənin milli pavilyonlarla iştirakı planlaşdırılır.
Biennale bundan əvvəl də İran və İsrail də daxil olmaqla, bəzi ölkələrin kənarlaşdırılması ilə bağlı tələbləri rədd edib.
Ukraynaya zərbələrdən ölənlər var
Aprelin 23-nə keçən gecə Dneprə zərbə nəticəsində iki nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralılardan dördünün vəziyyəti orta ağırdır, xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan ikisi 9 və 14 yaşlı qızlardır. Bu barədə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja məlumat verib.
Zərbənin yaşayış binasının yuxarı mərtəbələrini zədələdiyi, yanğın baş verdiyi açıqlanıb.
Rusiya hərbçiləri Jitomir vilayətində mülki nəqliyyat infrastrukturunu da dronlarla hədəf götürüb. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vitali Buneçko bir qadının həlak olduğunu bildirib.
Ötən gecə Rusiya ordusu Ukraynaya 155 zərbə dronu ilə hücum edib. Onlardan 139-nu hava hücumundan müdafiə qüvvələri məhv edib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu hücumları şərh etməyib.
Ukrayna hakimiyyəti və beynəlxalq qurumlar mülki infrastruktura və dinc əhaliyə zərbələri Rusiyanın hərbi cinayətləri kimi qiymətləndirir. Rusiya isə bunu qəbul etmir, hərbi obyektlərin hədəfə alındığını bildirir.
Tim Kuk 'Apple'ın baş direktoru vəzifəsindən gedir
Tim Kuk ABŞ-nin "Apple" texnologiya nəhənginin baş icraçı direktoru vəzifəsindən gedir və Direktorlar Şurasının sədri olacaq. Şirkətin yaydığı press-relizdə bildirilir ki, Kuk bundan sonra da şirkətin ABŞ prezidenti Donald Trampla əlaqələrini kurasiya edəcək.
Bu il sentyabrın 1-dən "Apple"ın yeni baş direktoru Con Ternus olacaq.
50 yaşlı Ternus 2001-ci ildən şirkətdə çalışır, hazırda onun aparat təminatı üzrə vitse-prezidentidir. "Reuters" yazır ki, son illər "Mac" kompüterlərinin satışının bərpası məhz onun adı ilə əlaqələndirilir.
65 yaşlı Kuk 1998-ci ildən "Apple"da işləyir, 2011-ci ildə Stiv Cobsun istefasından sonra ona rəhbərlik edib. O, "Apple Watch", "AirPods" və "Apple Vision Pro" məhsullarını, "iCloud", "Apple Pay", "Apple TV" və "Apple Music" xidmətlərini istifadəyə verib.
"Bloomberg" qeyd edir ki, Kukun rəhbərliyi dövründə şirkətin səhmləri 20 dəfə bahalaşıb. Şirkətin bazar dəyəri 350 milyard dollardan 4 trilyon dollara, gəlirləri 2011-ci ildəki 108 milyard dollardan ötən maliyyə ilində 416 milyard dollara yüksəlib.
Ukrayna dronları Tuapsedə yenə yanğın törədib
Ukrayna dronları Qara dəniz sahilindəki Tuapse neft limanını vurub, yanğın baş verib, azı bir nəfər həlak olub. Bu, son bir həftədə ölkənin əsas cənub limanlarından birinə ikinci hücumdur.
"Tuapse yenə kütləvi dron hücumuna məruz qalıb", – Rusiyanın cənubundakı Krasnodar vilayətinin qubernatoru Venyamin Kondratyev aprelin 20-də bildirib.
Ukraynanın dron qüvvələrinin komandanı Robert Brovdi Ukrayna ordusunun "Rosneft"ə məxsus Tuapse neft emalı zavodunu yenidən vurduğunu təsdiqləyib.
Aprelin 16-da oxşar hücumun törətdiyi yanğın son hücumdan cəmi bir neçə saat əvvəl söndürülmüşdü.
Tuapse gündə 240 min barel xam neft emal etmək gücünə malikdir, bu zavodda mazut və dizel kimi məhsullar istehsal olunur. "Rosneft"in ixrac infrastrukturunun bir hissəsi olan zavod son aylar dəfələrlə Ukrayna hücumlarının hədəfinə çevrilib.
Neft obyektləri vurulur
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi aprelin 20-nə keçən gecə ölkə üzərində Ukraynanın 112 dronunun məhv edildiyini bildirib.
Ukrayna son həftələr Rusiyanın neft obyektlərinə dron hücumlarını artırıb. Bu, ixracı məhdudlaşdırır. İran müharibəsi və Tehranın Hörmüz boğazını faktiki bağlaması nəticəsində qlobal enerji qiymətlərinin qalxması Moskvanın xeyrinə işləyib. Amma dron zərbələri bu imkanı zəiflədir.
Bu ayın əvvəlində Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyaya enerji sahəsində atəşkəs təklif etdiyini demişdi.
Bu arada Ukrayna xüsusi təyinatlıları Rusiyanın ilhaq etdiyi Krımda, Sevastopol körfəzində iki böyük desant gəmisini vuraraq sıradan çıxarıb. Bu barədə Ukrayna hərbi kəşfiyyatı (QUR) aprelin 20-də məlumat verib.
Eyni əməliyyatda Rusiyanın radar sistemi də məhv edilib. QUR Facebook-da hücum anının videosunu yayımlayıb.
Rusiyanın hücumları
Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri ötən gecə Rusiyanın 142 dronla hücum həyata keçirdiyini bildirib. Rusiya dronlarının Sumı vilayətində mülki nəqliyyat vasitələrinə hücumları davam etdirdiyi açıqlanıb, azı üç nəfər yaralanıb.
Dnepropetrovsk vilayətinə Rusiyanın hücumları nəticəsində altı nəfər yaralanıb.
Rusiyanın Ukraynada təcavüzkar müharibəsi artıq beş ildir davam edir. İran müharibəsi başlayandan ABŞ-nin dəstəklədiyi sülh danışıqları dalana dirənib.
Rusiya Ukraynanın ərazi məsələləri və təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sərt mövqeyini yumşaltmır, Kiyev isə bu tələbləri qəbuledilməz hesab edir.
Jurnalistlər Ukraynada həlak olan ən azı 212 min rusiyalı hərbçinin şəxsiyyətini təsdiqləyib
Rusiyanın Ukraynaya qarşı başladığı genişmiqyaslı müharibədə azı 212 min 188 rusiyalı hərbçi həlak olub. Bu rəqəm BBC-nin rus xidməti, 'Mediazona' nəşri və könüllülər qrupunun açıq mənbələr əsasında apardığı birgə araşdırma nəticəsində təsdiqlənib.
Tədqiqatçıların qənaətinə görə, 2025 və 2026-cı illərdə Rusiya ordusunun əsas itkiləri dron zərbələri nəticəsində baş verib. Hər iki tərəfin PUA-lardan kütləvi istifadəsi "zərbə zonası"nın (ön xəttin) enini 500 metrdən 10-15 kilometrədək artırıb. Bu vəziyyət hücum əməliyyatlarını və hərbçilərin rotasiyasını kəskin şəkildə çətinləşdirib.
İtkilərin strukturunda 77 min 846 nəfərlə könüllülər qrupu yenə də ilk sıradadır. Onları, müvafiq olaraq, statusu müəyyən edilməyən döyüşçülər (47 min 316 nəfər), müqaviləli hərbçilər (41 min 937 nəfər), keçmiş məhkumlar (23 min 710 nəfər) və səfərbərliyə cəlb olunanlar (18 min 479 nəfər) izləyir.
Hazırda ordu ilə müqavilə bağlayanların əksəriyyəti iri meqapolislərin deyil, kiçik şəhər və kəndlərin payına düşür. Tədqiqatçılar bunu kiçik yaşayış məntəqələrində sabit və yüksəkmaaşlı iş yerlərinin qıtlığı, eləcə də yerli hakimiyyət orqanlarının apardığı aqressiv hərbi təbliğatla əlaqələndirirlər
Rusiyanın Ukraynadakı müharibədə real itkilərinin təsdiqlənmiş rəqəmlərdən xeyli yüksək olduğu ehtimal edilir. Hərbi ekspertlərin fikrincə, jurnalist və könüllülərin topladığı adbaad siyahı real itkilərin yalnız 45-65 faizini əhatə edir.
Nə Rusiya, nə də Ukrayna tərəfi itkilərlə bağlı rəsmi statistikanı açıqlamır.
'Elliot Rocer' izi: Kahramanmaraş məktəbində 10 nəfər öldürülüb
Aprelin 15-də Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində məktəbdə baş verən atışmada azı 10 nəfər öldürülüb. Hadisəni törətdiyi deyilən 14 yaşlı şagirdin WhatsApp profilində amerikalı qatilin fotosundan istifadə etdiyi bildirilir. Söhbət 2014-cü ildə ABŞ-də kütləvi qətl törətmiş Elliot Rocerdən gedir.
Bu, son iki gündə Türkiyədə orta məktəbdə ikinci belə hadisədir. İnsident zamanı 20 nəfər yaralanıb.
Türkiyə polisi bildirir ki, ilkin araşdırmalara görə, hücum edən ABŞ-də Santa Barbara yaxınlığında altı kollec tələbəsini öldürmüş Rocerin xatırlandığı fotodan istifadə edib.
Polis ilkin nəticələrə əsasən insidentin terrorla əlaqəsinin olmadığını, fərdi hücum olduğunun ehtimal edir.
Rocer hücumundan öncə internetdə yaydığı manifestdə qadınlarla münasibətlərində uğursuz olmasından narazılığını bildirib. Sonradan bir sıra məktəb atışmalarını törədənlər onu tərifləyiblər.
Türkiyəli yeniyetmənin də eyni motivlə hərəkət edib-etmədiyi bəlli deyil.
Kahramanmaraş Prokurorluğu bildirib ki, hücum zamanı şagird polis əməkdaşı olan atasının beş tapançasından istifadə edib. Məhkəmə atanın istintaq dövründə həbsdə saxlanılmasına qərar verib.
Məktəblinin kompüterində aprelin 11-nə aid sənəd aşkarlanıb. Həmin sənəddə "yaxın gələcəkdə" böyük hücumun baş verəcəyinə işarə olunur.
Polisin məlumatına görə, bu həftə baş verən məktəb atışmalarından sonra Türkiyədə 83 nəfər "cinayət və cinayətkarları tərifləmək" ittihamı ilə saxlanılıb. Hakimiyyət orqanları 940 sosial media hesabına və 93 Telegram-qrupa girişi bloklayıb.
Rusiya Ukraynaya yüzlərlə dron buraxıb. Bir qadın həlak olub
Aprelin 15-nə keçən gecə Rusiya hərbçiləri Ukraynaya yüzlərlə dron və raketlərlə hücum edib. Bir neçə regionun rəsmiləri yaralılar və dağıntıların olduğunu bildirib.
Zaporojyedə 74 yaşlı qadın həlak olub. Vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorovun sözlərinə görə, qadın avtobus dayanacağı yaxınlığındakı köşkdə olub. Rusiyanın hücumu nəticəsində çoxmərtəbəli binalar, təsərrüfat tikililəri və dayanacaqdakı avtomobillər zədələnib. Köşk isə dağılıb.
Dneprdə Rusiyanın hücumu nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb, Xersonda bir yerli sakin yaralanıb. Çerkasıda isə dron zərbəsindən dörd nəfər yaralanıb, yaşayış evlərinə ziyan dəyib.
Rusiya dronları gecə saatlarında Odessa vilayətinin limanlarına və Sumıda bir müəssisəyə də hücum edib. Kiyev vilayəti də zərbələrə məruz qalıb, Bila Tserkvada yanğınlar baş verib.
Ukrayna Silahlı Qüvvələri bildirir ki, Rusiya hərbçiləri gecə Ukraynaya 324 dron və üç "İskəndər-M" ballistik raketi buraxıb. Rusiya, hələlik, hücumu şərh etməyib. Məlumatı müstəqil təsdiqləmək də mümkün olmayıb.
Bir gün öncə Rusiyanın Dneprə zərbəsi nəticəsində beş nəfər həlak olub, hücum zamanı kafe və ərzaq mağazasının yerləşdiyi bina zərər görüb. Bu gün şəhərdə matəm elan edilib.
Avstraliya tarixində ilk dəfə orduya qadın başçılıq edəcək
Avstraliya tarixində ilk dəfə ordunun rəhbəri qadın olacaq. Bu haqda hökumət aprelin 13-də məlumat yayıb.
General-leytenant Syuzan Koyl hazırda birgə imkanlar üzrə rəisdir. O, iyuldan quru qoşunlarının komandanı olacaq, bu vəzifədə general-leytenant Saymon Stüartı əvəz edəcək.
Hazırda Avstraliya ordusunun sıralarında qadın zabitlərin sayı artır. Bu, ordunun sistemli cinsi qısnama və ayrıseçkilik ittihamları ilə üzləşməsi fonunda baş verir.
"İyuldan Avstraliya ordusunun 125 illik tarixində ilk dəfə qadın quru qoşunları komandanı olacaq", – baş nazir Entoni Albaneze bildirib.
Müdafiə naziri Riçard Marlz Koylun təyinatını "əsl tarixi məqam" adlandırıb.
55 yaşlı Koyl 1987-ci ildə hərbi xidmətə başlayıb, komandanlıqda bir sıra vəzifələrdə çalışıb.
"Reuters" yazır ki, hazırda qadınlar Avstraliya Müdafiə Qüvvələrinin (ADF) təxminən 21 faizini, yüksək rəhbər vəzifələrin isə 18.5 faizini təşkil edir. ADF 2030-cu ilədək qadınların ümumi iştirak səviyyəsini 25 faizə çatdırmağı hədəf qoyub.
Ötən ilin oktyabrında ADF-yə qarşı kollektiv iddia qaldırılıb, ordunun minlərlə qadın zabiti sistemli cinsi qısnama və ayrıseçkilikdən qoruya bilmədiyi iddia olunub.
Pasxa atəşkəsinə baxmayaraq, Ukraynada iki nəfər öldürülüb
Pasxa atəşkəsinə baxmayaraq, Ukraynanın şərqi Donetsk vilayətində Rusiya qoşunları iki nəfəri öldürüb, bir nəfər yaralanıb.
Region qubernatoru Vadım Filaşkin Telegram-da yazıb ki, aprelin 12-də Kramatorsk və Drujkovka şəhərlərində bir nəfər həyatını itirib.
Rusiya və Ukrayna bir-birini 32 saatlıq atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Atəşkəs aprelin 11-dən 12-si gecə yarısınadək davam edib.
Ukrayna rəsmiləri Pasxa atəşkəsi müddətində Rusiya hərbçilərinin Xarkov vilayətində dörd ukraynalı hərbi əsiri də güllələyərək öldürdüyünü bildirib. Ancaq detallar açıqlanmayıb. Rusiya bu məlumatı şərh etməyib. Bu xəbəri müstəqil şəkildə təsdiqlətmək mümkün olmayıb.
Ukrayna Rusiyanın atəşkəsi 10 min 721 dəfə pozduğunu bildirib. Hava zərbələrinin qeydə alınmadığı açıqlanıb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə bazar gününə keçən gecə Ukraynanın atəşkəs min 971 dəfə pozduğunu bildirib.
Rusiya və Ukraynadan qarşılıqlı dron zərbələri
Aprelin 9-u səhər Rusiya qoşunları Ukraynanın Zaporojye rayonuna zərbə endirib. Bir nəfər həlak olub, dörd nəfər yaralanıb.
Dnepropetrovsk vilayətinə hücumlar nəticəsində isə iki nəfər yaralanıb. Çoxmərtəbəli və fərdi evlərə, qaraja və avtomobillərə ziyan dəydiyi bildirilir.
Aprelin 8-i axşam saatlarında Rusiya hərbçiləri Odessa vilayətində yarımstansiyaya zərbə endirib. Vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper infrastruktur obyektinin zədələndiyini yazıb, detalları açıqlamayıb.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya ötən gecə Ukraynaya 119 pilotsuz aparatla hücum edib, onlardan 99-u hava hücumundan müdafiə qüvvələri vurub. Daha 16 dron 11 müxtəlif məkanda düşüb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə ötən gecə Kursk və Astraxan vilayətləri, həmçinin Krasnodar diyarı və Azov dənizi üzərində Ukraynaya məxsus 69 dronun vurulduğunu bildirir.
Krasnodar diyarında dron hücumundan bir kişi həlak olub. Diyarın operativ qərargahı bildirib ki, Krımsk şəhərində "PUA qalıqlarının neft bazasının ərazisinə düşməsi nəticəsində" üç nəfər xəsarət alıb.
Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Boqomaz sosial şəbəkədə yazıb ki, Ukrayna hərbçiləri Klimovo rayonunda avtomobili vurub, bir qadın yaralanıb.